Alternatif arama motorları

Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkede Google servislerine erişim sağlanamadı. Erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Ermenistan, Hollanda ve Almanya yer aldı. Google arama motorunun yanı sıra YouTube, Gmail, Gemini gibi şirketin diğer servislerine de ilgili ülkelerden erişilemedi. İnternet kullanıcıları ise Google’deki erişim sorunu nedeniyle alternatif yollar aradı. İşte internette arama yapabileceğiniz öne çıkan alternatifler:

Bing

Microsoft tarafından geliştirilen Bing, Google’ın ardından dünya genelinde en fazla kullanılan arama motoru olarak öne çıkıyor. Yapay zekâ destekli aramalar, sesli arama ve kullanıcı dostu arayüz gibi avantajlar sunuyor.

DuckDuckGo

Kullanıcıların gizliliğine odaklanan ve arama geçmişini kaydetmeyen DuckDuckGo, Google dışındaki kaynakları (Bing, Yahoo, WolframAlpha gibi) bir araya getiriyor. Reklam odaklı içeriklere ve veri toplama uygulamalarına karşı aldığı duruşla öne çıkıyor.

Yandex

Rus menşeli arama motoru, Türkiye’de de Türkçe destekli olarak yaygın kullanım sağlıyor.

Yahoo

Google’dan önce kurulan Yahoo, e-posta, finans, oyun gibi entegre hizmetler sunmaya devam eden klasik bir seçenek.

Startpage

Hollanda merkezli Startpage, kullanıcıya Google sonuçlarını sunarken kişisel verileri kaydetmiyor ve anonim arama seçeneği sağlıyor.

Ecosia

Arama başına ağaç dikerek çevresel fayda sağlayan Ecosia, tarayıcılarda varsayılan seçenek olarak bulunabiliyor.

Brave Search

Brave tarayıcısı tarafından geliştirilen, bağımsız bir arama dizinine sahip ve gizlilik odaklı Brave Search, reklamsız bir deneyim sunuyor .

Perplexity.ai (AI-Destekli Alternatif)

Konuşmaya dayalı arama sunan Perplexity.ai, kullanıcıya doğrudan yanıtlar ve kaynak göstergeleri sunuyor; araştırma ve bilgi edinme amaçlı kullanımda öne çıkıyor.

ChatGPT Search

OpenAI tarafından sunulan ChatGPT Search, canlı web verilerinden yararlanarak doğrudan cevaplar ve net kaynak gösterimleri ile AI destekli arama deneyimi sunuyor.

You.com

Almanya menşeli You.com, dijital ajans ve kurumsal hizmetler sunarak, Google’ın tekellerine meydan okumayı hedefliyor. Canlı veri ve AI sayesinde sonuçları gerçek zamanlı sunmaya odaklanıyor.

Mojeek

İngiltere merkezli, bağımsız dizin kullanan ve kullanıcı gizliliğini ön planda tutan Mojeek, Google ve Bing’e bağlı olmayan özgün arama sonuçları sağlıyor.

Qwant

Fransa merkezli Qwant da kullanıcı verilerini izlemeden çalışmayı hedefleyen gizlilik odaklı bir arama motoru.

Kullanıcılar, öne çıkan bu alternatifleri amaçlarına, gizlilik hassasiyetlerine ve arama alışkanlıklarına göre tercih edebilir.