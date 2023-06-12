Alp Navruz kimdir?

Oyuncu Alp Navruz, 15 Ocak 1990, \u0130stanbul do\u011fumlu.\n \n . Oyunculu\u011fa 2016 y\u0131l\u0131nda ba\u015flayan Alp Navruz, "A\u015fk Laftan Anlamaz" adl\u0131 diziyle oyunlu\u011fa ad\u0131m att\u0131. . "Fazilet Han\u0131m ve K\u0131zlar\u0131" dizisindeki rol\u00fcyle T\u00fcrkiye Alt\u0131n Turizm \u00d6d\u00fclleri'nde 'Y\u0131l\u0131n En \u0130yi \u00c7\u0131k\u0131\u015f Yapan Erkek Oyuncusu' \u00f6d\u00fcl\u00fc alarak dikkat \u00e7ekti. . Oyuncu, Y\u0131ld\u0131z Teknik \u00dcniversitesi T\u00fcrk Dili ve Edebiyat\u0131 b\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunu. . Alp Navruz son olarak Ay\u00e7a Ay\u015fin Turan ile birlikteydi. . . . . . . . . . .
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