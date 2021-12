Aile dizimi terapisi nedir?

Geniş ailenizde veya daha önceki nesillerde yaşanan kayıp, yas, göç gibi travmaların ve biriktirilmiş duyguların size aktarıldığı prensibine dayanan bu terapi yöntemi, size farkındalık sağlayarak bunları çözüme kavuşturmayı amaçlıyor.

Aile toplumun yapı taşı olmaktan da öte, her birey için temel bir kaynaktır. Anne-baba ve çocuğun ötesinde, kardeşler, uzak akrabalar ve kaybedilen yakınların hayaletlerini de içeren bu grup, boşanmalar, ölümler, küslükler gibi sebeplerle eksilebilir veya tamamen farklı nedenlerle çocuğun bakımı başka biri tarafından sağlanabilir. Çocuğun bakımını sağlayan kişi bu durumlarda ‘’psikolojik ebeveyn’’ olabilir. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki "aile"de olan bu değişiklikler bireyi ve ilerideki yaşantısını kesinlikle etkiliyor.

Aile terapisi nedir?

Aile terapisi, bir veya birkaç nesli kapsayacak şekilde bir ailenin tüm üyelerini kapsayan bir terapi girişimidir. Böyle bir durumda kişi sadece bir birey olarak değil, içinde bulunduğu aile kavramının da içinde değerlendirilir ve daha bütüncül bir sağaltım hedeflenir.

Aile terapisinin "baba"sı Hellinger

1925 yılında doğmuş olan Bert Hellinger, felsefe, pedagoji ve teoloji eğitimleri almış daha sonra hayatına bir süre papaz olarak devam etmiştir. 16 yıl boyunca papazlık mesleğini Güney Afrika’da sürdürürken, buradanım yerli ve şaman kabilesi Zulu’ları incelemiştir. Kabilenin ateş etrafında toplanarak sorunları çözmeye çalıştıkları törenler ve atalarının ruhlarıyla olan iletişimleri daha sonra geliştireceği Aile dizimi terapisinin kaynağı olarak kabul edilir. 1969 yılında Almanya’ya dönen Hellinger, burada psikanaliz de dahil olmak üzere birçok farklı terapi eğitimi almış ve ortak bir nokta olarak sorunların daima geçmişle bağlantılı olduğunu fark etmiştir. Öğrendiği birçok şeyin senteziyle ortaya koyduğu Aile Dizimi Terapisi, son zamanlarda popülerliğini artırıyor.

Aile dizimi nedir?

Aile Dizimi Terapisi, aile üyelerinin kuşaklar boyunca birbirlerini çeşitli yollardan ve görünmez bağlarla bağlı olduğu anlayışına dayanmaktadır. Aile bir kavram olarak ruha sahiptir. Bu anlayışa göre biruhsal rey, içinde doğduğu aileye göre şekillenir. Aile kaderdir. Bireyin kaderi, diğer aile üyelerine bağlıdır. Hatta ruhsal düzeyde, aile üyeleri bir noktada diğer üyelerini kendileri seçmişlerdir. Bu terapi aslında, aile üyelerinin birbirlerinden öğrenecekleri şeylerin açığa çıkması için çıktıkları bir yolculuk olarak düşünülür. Hellinger, psikolojik rahatsızlıkların çoğunun ailede veya aile üyelerinden birinin yaşadığı soruna dayandığını savunur.

Aile dizimi terapisi nasıl yapılır?

Bir aile dizimi terapisi, akraba olmayan bir grup bireyden oluşan bir atölyede gerçekleşir. Grubun üyeleri, danışanın aile üyelerini temsil eder. Danışan, bu temsilcileri seçer ve onları bireyin ailesinin bir üyesi olarak ve bir kişiyi de kendisini temsil etmesi için konumlandırır. Aileyi temsil etmek için yabancı bireylerin kullanılmasının aile içindeki uyumsuzluğu aydınlattığına ve aile üyesi olarak yer alan bireylerin rollerini üstlendikleri kişinin duygularını hissedip yaşayabileceklerine inanılmaktadır.

Aile dizimi terapisi ne işe yarar?

Aile dizimi çalışması, doğası gereği sistemik olan endişelerin ele alınmasında etkili olarak kabul edilir. Bu endişeler, aile sorunlarını, ebeveyn-çocuk ilişkisindeki zorlukları ve yakın ilişki zorluklarını içerebilir. Benzeri sorun yaşayan kişiler aile dizimi terapisine şans vermek isteyebilir;

Negatif veya zararlı ilişki kalıplarını çözmek isteyenler,

Romantik bir ilişki içinde olmak isteyenler,

Aile içi karışıklıkları çözmeye çalışanlar

İçsel kargaşaların üstesinden gelmek isteyenler,

Önemli travma veya kayıp yaşayanlar,

Referanslar:

Franke, U. “The river never looks back historical and practical foundations of Bert Hellinger’s family constellations”. Şuradan alındı: Carl-Auer-Systeme Verlag: Heidelberg. (Ebook).

“Family Constellations”. Şuradan alınıdı: https://www.goodtherapy.org/learnabouttherapy/types/family-constellations