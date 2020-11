Adet görmek ve anemi arasındaki bağlantı

Anemi, kırmızı kan hücrlerini ve hemoglobini etkileyen bir rahatsızlıktır. Hemoglobin, akciğerlerdeki oksijeni vücuttaki tüm doku ve organlara taşıma görevi gören kırmızı kan hücrelerindeki proteindir. Aneminin en yaygın nedeni, vücudun hemoglobin yapması için ihtiyaç duyduğu demir elementinin kanda yeterli miktarda bulunamamasıdır.

Aneminin varlığı, vücuttaki tüm doku ve organlara yeterli miktarda oksijen taşımak için yeterince kırmızı kan hücresinin ve hemoglobinin bulunmadığına işaret eder. Aneminin üç tipik nedeni kan kaybı, kırmızı kan hücrelerinin yetersiz üretimi ve yine kırmızı kan hücrelerinin yüksek oranda yok olmasıdır. En yaygın görülen anemi türü, vücutta yeterince demir bulunmadığında gelişen ve ‘demir eksikliği anemisi’ olarak bilinen anemidir.

Yoğun geçen adet dönemleri ve hamilelik, kadınlarda demir eksikliğinin erkeklere oranla daha sık görülüyor olmasının temel nedenleridir. Aynı zamanda demir, B12 ve folat açısından yetersiz beslenme, kronik rahatsızlıklar ve genetik hastalıklar da aneminin sebebi olabilir.

Adet döngüleri kansızlığı nasıl etkiler?

Menoraji olarak da bilinen ağır adet dönemleri, regl kanaması nedeniyle vücudun üretebileceğinden daha fazla kırmızı kan hücresi kaybedilmesine neden olabilir. Bu da vücuttaki demir miktarını azaltır ve sonuçta, oksijeni vücuda taşımak için gerekli olan hemoglobin üretimi de sekteye uğrar.

Rahimdeki fibroidler, polipler, endometriyozis, yumurtlama problemleri, rahim içi yara dokuları, rahim içi aletler, adenomiyozis gibi durumlar ağır kanamalı adet dönemlerine (menorajiye) neden olabilir. Böyle bir teşhisiniz varsa, adet kanamalarına bağlı anemi riski de yaşıyor olabilirsiniz. Aşağıdaki belirtileri gösteriyorsanız, doktorunuza danışmanızda fayda vardır:

Sıklıkla duyulan yorgunluk ve güçsüzlük hissi,

Adet günlerinde günlük aktivitelere ara verme ihtiyacı duyacak kadar yoğun rahatsızlık hissi,

7 günden uzun süren adet kanamaları,

Büyük pıhtılı kanamalar,

Her 1-2 saate bir ped ya da tampon değiştirmeyi gerektirecek kadar yoğun kanama.

Adet kanamasına bağlı anemi nasıl tedavi edilir?

Ağır geçen adet dönemlerine bağlı demir eksikliği anemisinin farklı tedavi seçenekleri mevcuttur. Genellikle ağır kanamaya neden olan sebepler, tedavi şeklini etkiler. Hormonal doğum kontrolü, demir takviyesi gibi yöntemler önerilebileceği gibi, şiddetli vakalarda rahimde yapılacak bazı cerrahi işlemleri içeren operasyonlar da önerilebilir.

