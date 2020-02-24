Menoraji nedir? Menoraji neden olur?

Adet döneminde beklenenden fazla kanama görülmesi başka hastalıkların varlığına işaret ediyor olabilir.

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Aşırı adet kanaması neden olur?

Adet kanamasının çok fazla olması hem fiziksel, hem de psikolojik yorgunluğa neden olabildiğinden gündelik hayatı olumsuz etkiler. Düzenli olarak her ay normalin üzerinde adet kanaması yaşayan kadınlarda durum anemiye (kansızlığa) kadar varabilir, aynı zamanda çok fazla gelen adet kanaması, altta yatan farklı sağlık sorunlarına da işaret ediyor olabilir.

 

Aşırı adet kanaması (menoraji) nedir?

Aşırı adet kanaması, ya da tıbbi adıyla menoraji, bir adet döneminde kanamanın beklenenin üzerinde olması durumunu ifade eder. Normalde bir adet döngüsünde 2 ila 6 gün süren ve toplamda 20 ila 80 ml kan kaybına neden olan bir kanama beklenir. Adet kanamasının 6 günden fazla sürmesi ve haddinden fazla kan kaybedilmesi, menoraji olarak adlandırılır. Eğer adet kanaması yaşam kalitesini doğrudan olumsuz etkileyecek şekilde fazlaysa, bunun aşırı adet kanaması olduğu söylenebilir. Yapılan araştırmalar kadınların yaklaşık %12’sinin menoraji sorunu yaşadığını, 36-40 yaşlarındaki kadınlarda ise bu oranın %24’e çıktığını göstermiştir.

 

Aşırı adet kanaması neden olur?

Menorajiye neden olan risk faktörleri kişinin yaşına, doğum yapıp yapmadığına ya da kaç kez doğum yaptığına, kilosuna ve sigara-alkol tüketimine göre farklılık göstererek etki edebilirler. Çoğu hastada kesin bir neden bulunamaz ve bu durum ‘esansiyel menaroji’ olarak adlandırılır. Bunun dışındaki durumlarda aşağıdaki nedenler aşırı adet kanamasına neden olabilirler:

 

Fibroidler

Rahimdeki kistler ve miyomlar, aşırı adet kanamasının en sık rastlanan sebepleri arasındadır. Fibroidlerin rahim içerisinde bulunduğu yer, büyüklükleri ve sayısı adet kanamasının çok fazla olması durumunu ve kanama miktarını etkileyebilir.

 

Kan hastalıkları

Von Willebrand hastalığı gibi kanın pıhtılaşmasını ve kan sayımını etkileyen hematolojik hastalıklar da adet kanamalarının çok fazla olmasına neden olabilirler.

 

Endometriyozis

Rahim içi dokularla ilgili bir hastalık olan endmetriyozis hastalarının %73’ünde aşırı adet kanaması görüldüğü araştırmalar tarafından doğrulanmıştır.

 

Sigara ve alkol tüketimi

Düzenli olarak sigara ve alkol kullanımı, aşırı adet kanaması görülme riskini artırabilir.

 

Psikolojik rahatsızlıklar ve stres

Yapılan araştırmalar sürekli olarak strese maruz kalmanın ve stres seviyelerini etkileyen psikolojik rahatsızlıkların da adet kanamasının çok fazla olmasına neden olabileceğini göstermiştir.

 

Sistemik rahatsızlıklar

Hipotiroid, diyabet, obezite, kronik kalp, böbrek ve karaciğer hastalıkları gibi sistemik hastalıklar, kan dolaşımını ve adet döngülerini etkileyerek aşırı adet kanamasına neden olabilirler.

 

Kaynak

 

ENDOMETRİOZİS NEDİR? Endometriozis hakkında bunları b... REGL DÖNEMİNDE YAŞANAN SIKINTILARA ÇÖZÜMLER Libidonun azalması, sürekli deği...

 

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