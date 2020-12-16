Adet dönemi ve alerjiler

Yapılan araştırmalar, bazı alerjik reaksiyonların adet döneminde artabileceğini gösteriyor.

Adet dönemi ve alerjiler
Sağlık
16 Aralık 2020 Çarşamba

Adet dönemi ve alerjiler arasında bağlantılar olabileceğini gösteren araştırmalar, adet döngüsündeki hormonların bazı alerjik reaksiyonları tetikleyebileceğini gösteriyor.


Egzema, ürtiker ve anjiyödem benzeri ciltte görülen alerjik reaksiyonlar, bazı durumlarda adet öncesi evrede daha belirgin hale gelebiliyor. Adet kanamasının başlamasından 10 gün kadar önce bu belirtilerin artması ve adet bittikten sonra yeniden azalması, progesteron hormonuna aşırı duyarlılık gösteriliyor olmasının işareti olabilir.


Progesterona aşırı duyarlılık (progesteron hipersensitivesi), vücudun adet döngüsünün önemli hormonlarından biri olan progesteron hormonuna alerjik reaksiyon göstermesinden kaynaklanıyor.


Adet döngüsünün birinci evresinde, yani kanamanın başladığı günden yumurtlamaya (ovülasyona) kadar olan evrede, östrojen hormonu yükselir. Bu sayede yumurtalıklardan yumurta bırakılabilir. Yumurtlama evresi tamamlandıktan sonra, östrojen hormonu seviyeleri yeniden düşmeye başlar ve bunun yerine, vücuttaki progesteron hormonu miktarı artmaya başlar. Rahmin hamileliğe hazırlanmasını sağlayan progesteron, gebelik oluşmadığında adet kanamasını da tetikler ve kanama bittikten sonra yeniden azalmaya başlayarak yerini östrojene bırakır. Progesteron hormonu, gebelik oluştuğunda ise embriyonun rahme tutunması için önemli bir rol oynar.


Östrojenin azalıp progesteron seviyelerinin artmaya başladığı evrede vücut, progesteron hormonuna aşırı duyarlılık geliştirebilir. Bu da ciltte döküntü, kızarıklık, kaşıntı, egzema ve anjiyödem benzeri belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.


Progesteron hassasiyetinin kesin sebebi bilinmiyor ancak, araştırmalar doğum kontrol haplarının ve progesteron içeren hormonal takviyelerin alerjileri tetikleyebildiğini gösteriyor.


Benzer şekilde, hamilelikte de progesteron duyarlılığı gelişmesi mümkün. Hamilelik aynı zamanda bağışıklık sistemi üzerinde de etki gösterebildiği için, önceden var olan alerjik reaksiyonları şiddetlendirebilir ya da yeni alerjik belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.


Doğurganlık tedavilerinde veya hamilelik sürecinde önerilen progesteron takviyesi içeren tedaviler de bazı durumlarda alerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir.


Progesteron hassasiyeti nasıl tedavi edilir?

Belirtiler bir kadın doğum uzmanı ve alerji uzmanı hekimle görüşüldükten sonra, progesterona bağlı alerjik reaksiyonların tedavisi için bazı ilaçlar önerilebilir. Alerji tedavilerinde kullanılan antihistaminikler ve kortikosteroidler, progesteron duyarlılığında da önerilen ilaç tedavileri arasındadır. Çok nadir durumlarda, aşırı risk içeren hastalar için doğurganlığın bastırılması gibi tedaviler de önerilebilmektedir.


Suçlu olan hormonlarım!
Suçlu olan hormonlarım! Libidonun azalması, sürekli deği...
Regl hakkında bilmeniz gereken 6 ilginç şey Adet döngüleriyle ilgili merak e...


Referanslar:

Daniel More. "By Allergic Reactions to Menstrual Hormones". Şuradan alındı:https://www.verywellhealth.com/hormone-allergy-82663#citation-5 (23.01.2020).

Dinah Foer, Kathleen M. Buchheit. "Progestogen Hypersensitivity: presentation and natural history". Şuradan alındı: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6497082/#:~:text=Results%3A,urticaria%2C%20asthma%2C%20and%20anaphylaxis.



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.