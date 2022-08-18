Aç olup olmadığımı nasıl anlarım?

Çoğu zaman acıkmadığımız halde bir şeyler atıştırmaya yöneliyoruz. Peki gerçekten aç olduğumuzu anlamak için neye dikkat etmeliyiz?

Aç olup olmadığımı nasıl anlarım?
Sağlık
18 Ağustos 2022 10:45
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Açlık, kolay anlaşılabilir bir durum gibi gözükse de, bazen gerçekten fiziksel olarak aç olup olmadığımızı anlayamamız da normaldir. Böyle durumlarda aç olmadığımız halde yeme eğiliminde oluruz ve bu da çoğu zaman, pek sağlıklı bir tercih olmayabilir.


“Am I Hungry?” (Aç Mıyım?) isimli farkındalıklı yeme programının kurucusu Dr. Michelle May, bu durumu “Pek çok insan ‘kafa açlığı’ ile mücadele ediyor ve yemek yemeyi istemekle aç olmayı birbirine karıştırabiliyor.” diyerek açıklıyor.


Dr. May, yiyecekleri sadece beslenmek ve doymak için değil, eğlenmek, dikkatimizi dağıtmak, rahatlamak ve sakinleşmek için de kullandığımızı hatırlatıyor. Gerçekten aç olmadığımızda yemek yediğimizde, doyup doymadığımızı anlamamız çok da mümkün olmaz, çünkü zaten aç değilizdir; ancak acıkıp da yemek yediğimizde, beslenme sistemimiz gerektiği gibi çalışır ve bizim için daha iyi olan seçeneklere yönelme ihtimalimiz artar. Stresli olduğumuzda veya sıkıldığımızda ise genellikle doyana kadar değil, elimizdekileri tüketene kadar yeme eğiliminde olabiliriz.


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Acıkıp da yemek, fiziksel doygunluğu hissetmeye fırsat bırakacağı için daha az yemeye yönlendirir. Dr. May, bu şekilde yediğimizde daha fazla tatmin hissettiğimizi ve yemekten daha fazla keyif alabileceğimizi de ifade ediyor.


Dr. Michelle May, gerçekten aç olup olmadığınızı anlamak için bunlara dikkat etmenizi öneriyor:


1. Farkındalıkla yiyin

Mindfulness, basitçe ‘farkında olarak hareket etme’ olarak tanımlanabilir. Dr. May’in önerdiği ‘Mindful Yeme’ ise, yemek yerken bir şeylere dalıp gitmediğimiz, farkında olarak ve yavaşça yediğimiz bir hali ifade ediyor.


Bedeni dikkatle dinleyerek yemek yemek, gıdaların vücudumuzu nasıl etkilediğini anlamak için yeterince dikkatle beslenmeye niyet etmek, yeme alışkanlıklarımızı değiştirebilir ve aç olup olmadığımızla ilgili farkındalığımızda büyük fark yaratabilir.


2. Kendinize sorma alışkanlığı edinin

Yeme isteği hissettiğinizde biraz durun ve kendinize ‘acıktım mı?’ diye sorun. Bunu ‘yemek yiyebilir miyim, yiyemez miyim’ diye anlamak için değil, neden yemek istediğinizi anlamak için sorun. Dr. May, kısa bir beden-zihin taraması yaparak kendinize bu soruları sorma alışkanlığı edinmenizin, açlığın fiziksel belirtilerine daha aşina olmanızı kolaylaştıracağını söylüyor.


Fiziksel belirtiler arasında özellikle şunlara dikkat etmeniz öneriliyor: Açlık sancıları, karın gurultuları, kemiren - hafif rahatsız edici bir his, enerji kaybı, odaklanmada zorluk, karar vermede zorluk, sersemlik, hafif bir baş ağrısı, titreme, sinirlilik - huysuzluk. Dr. May, "Açlık fizikseldir" diyor. "Bu bir düşünce, bir özlem ya da bir rasyonalizasyon değil." Bu kontrol listesini gözden geçirmek, açlığınızın fiziksel kanıtlarının orada olup olmadığı konusunda size gerçekten ipucu verecektir.


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3. Tetikleyicilerinizi tanımlayın

Yiyeceklere neredeyse takıntılı olduğumuz bir dünyada yaşıyoruz, bu nedenle yeme isteğimizi sinsice ve sahte bir şekilde tetikleyen şeyler de çevremizde bol miktarda bulunuyor. May bu durumu, “Çeşitli durumları yemek yemeyle ilişkilendirmeyi öğrendik” diyerek açıklıyor.


Duygusal faktörler de bu durumu etkiliyor. May, “Birkaç kase dondurma ile stresli bir gün için kendinizi rahatlatabilir veya ödüllendirebilirsiniz” diyor. Mesele şu ki, onun dediği gibi, "Yeme isteği açlıktan gelmiyorsa, yemek yemek bu isteği gerçekten tatmin etmez."


"Acıktım mı?" sorusuna dürüstçe cevap verebildiğiniz zamanlarda bile, yemek yemeye meyilli olduğunuz zamanları düşünün. Bu sayede aşırı yeme eğiliminizi kontrol altına almanız kolaylaşacaktır.



Kaynak: Zahra Barnes. "The Best Way To Tell If You're Actually Hungry". Şuradan alındı: https://www.womenshealthmag.com/weight-loss/a19982639/am-i-really-hungry/. (13.11.2014)



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