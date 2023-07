Abiyelerle kullanabileceğiniz 5 saç modeli

At kuyruğu her zaman en kurtarıcı modellerden biri olmuştur. Evde dahi yapabileceğiniz at kuyruğunu tamamlarken topladığınız kısmın etrafından bir tutam saçınızı dolarsanız daha şık bir görüntü elde etmiş olursunuz. Sıkı ve düz bir at kuyruğu istemeyenler önlerden perçemlerini bırakıp arka kısmını dalgalı olarak da tercih edebilirler ve böylece daha romantik bir görünüm elde etmiş olurlar.