Abiyelerle kullanabileceğiniz 5 saç modeli

Bir\u00e7ok abiyeyle uyum sa\u011flayacak en bilindik sa\u00e7 modellerinden biri da\u011fn\u0131k topuzdur. \u00d6zellikle romantik elbiselerle uyum sa\u011flayabilen bu modeli \u015f\u0131k bir sa\u00e7 aksesuar\u0131yla de\u011ferlendirebilirsiniz. Yakas\u0131 kapal\u0131 bir elbise veya bol aksesuar tercih edece\u011finiz zaman da\u011f\u0131n\u0131k topuza kombininizin kendisini g\u00f6stermesi i\u00e7in \u015fans vermelisiniz.. At kuyru\u011fu her zaman en kurtar\u0131c\u0131 modellerden biri olmu\u015ftur. Evde dahi yapabilece\u011finiz at kuyru\u011funu tamamlarken toplad\u0131\u011f\u0131n\u0131z k\u0131sm\u0131n etraf\u0131ndan bir tutam sa\u00e7\u0131n\u0131z\u0131 dolarsan\u0131z daha \u015f\u0131k bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc elde etmi\u015f olursunuz. S\u0131k\u0131 ve d\u00fcz bir at kuyru\u011fu istemeyenler \u00f6nlerden per\u00e7emlerini b\u0131rak\u0131p arka k\u0131sm\u0131n\u0131 dalgal\u0131 olarak da tercih edebilirler ve b\u00f6ylece daha romantik bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm elde etmi\u015f olurlar.. Son zamanlar\u0131n en \u00e7ok tercih edilen modellerinden biri \u00f6n taraf\u0131 yap\u0131\u015fm\u0131\u015f ve yanlardan gizli tokayla tutturulmu\u015f sal\u0131k sa\u00e7lar. \u00dcnl\u00fc model Gigi Hadid'den ilham alan bu model do\u011frudan sal\u0131k sa\u00e7 istemeyenler i\u00e7in en iyi alternatiflerden biri bizce. Arka k\u0131sm\u0131 dalgal\u0131 yapabilece\u011finiz gibi d\u00fcz de tercih edebilirsiniz.. S\u0131k\u0131 toplanm\u0131\u015f topuz modelleri son d\u00f6nemin en s\u0131k tercih edilen modellerinden biri olsa gerek. Modern g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc ve kolay yap\u0131m\u0131yla sevilen bu modeli kuaf\u00f6re gitmeden evde kendiniz dahi yapabilirsiniz. Bu sa\u00e7 modeline uygun bir tarak ve sa\u00e7 yap\u0131m\u0131na yard\u0131mc\u0131 stick formdaki \u00fcr\u00fcnlerle bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcy\u00fc elde etmeniz daha da kolay olacak.. Y\u0131llar\u0131n de\u011fi\u015ftiremedi\u011fi en klasik model ise ku\u015fkusuz f\u00f6nl\u00fc sa\u00e7lar. Zaman i\u00e7erisinde de\u011fi\u015fmeyen bu sa\u00e7 modeli, her zaman kurtar\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131 ve h\u0131zl\u0131l\u0131\u011f\u0131yla bilinir. E\u011fer ger\u00e7ekten bozulmayaca\u011f\u0131na inand\u0131\u011f\u0131n\u0131z bir etkinli\u011fe kat\u0131l\u0131yorsan\u0131z risksiz bir se\u00e7im olabilir..
Facebook Yorumları