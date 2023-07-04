Abiyelerle kullanabileceğiniz 5 saç modeli

Özel günlerde kıyafet seçimine çok fazla önem veririz fakat saç modelimiz de en az kıyafetimiz kadar önemlidir. Kombinizi daha da iyi göstermek için size en uygun saç modelini bulun...

Güzellik
Giriş: 04 Temmuz 2023 14:20
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  • Birçok abiyeyle uyum sağlayacak en bilindik saç modellerinden biri dağnık topuzdur. Özellikle romantik elbiselerle uyum sağlayabilen bu modeli şık bir saç aksesuarıyla değerlendirebilirsiniz. Yakası kapalı bir elbise veya bol aksesuar tercih edeceğiniz zaman dağınık topuza kombininizin kendisini göstermesi için şans vermelisiniz.

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  • At kuyruğu her zaman en kurtarıcı modellerden biri olmuştur. Evde dahi yapabileceğiniz at kuyruğunu tamamlarken topladığınız kısmın etrafından bir tutam saçınızı dolarsanız daha şık bir görüntü elde etmiş olursunuz. Sıkı ve düz bir at kuyruğu istemeyenler önlerden perçemlerini bırakıp arka kısmını dalgalı olarak da tercih edebilirler ve böylece daha romantik bir görünüm elde etmiş olurlar.

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  • Son zamanların en çok tercih edilen modellerinden biri ön tarafı yapışmış ve yanlardan gizli tokayla tutturulmuş salık saçlar. Ünlü model Gigi Hadid'den ilham alan bu model doğrudan salık saç istemeyenler için en iyi alternatiflerden biri bizce. Arka kısmı dalgalı yapabileceğiniz gibi düz de tercih edebilirsiniz.

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  • Sıkı toplanmış topuz modelleri son dönemin en sık tercih edilen modellerinden biri olsa gerek. Modern görünümü ve kolay yapımıyla sevilen bu modeli kuaföre gitmeden evde kendiniz dahi yapabilirsiniz. Bu saç modeline uygun bir tarak ve saç yapımına yardımcı stick formdaki ürünlerle bu görüntüyü elde etmeniz daha da kolay olacak.

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  • Yılların değiştiremediği en klasik model ise kuşkusuz fönlü saçlar. Zaman içerisinde değişmeyen bu saç modeli, her zaman kurtarıcılığı ve hızlılığıyla bilinir. Eğer gerçekten bozulmayacağına inandığınız bir etkinliğe katılıyorsanız risksiz bir seçim olabilir.

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