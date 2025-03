40’lı yaşlarda sağlıklı hamilelik

Hamile kalmak için mükemmel bir yaş yoktur. Ancak, 35 yaşından sonra çocuk sahibi olmak hem sizin hem de gelecekteki çocuğunuz için bazı riskleri artırabilir. Bu durum, bu yaştan sonra çok az kişinin bebek sahibi olduğu düşüncesine kapılmanıza neden olmuş olabilir, ancak gerçekte birçok kişi bu dönemde hamile kalıp, sağlıklı bebekler dünyaya getirmektedir. Hatta 1985’ten bu yana bu yaş grubunda bebek sahibi olma oranı artmaktadır. 2021 yılında, 40 - 44 yaş arasındaki kadınlar her 1.000 kadın başına 12,6 bebek doğurmuştur.

Neyse ki, hamilelik ve doğum ile ilgili komplikasyon riskleri 20’li ve 30’lu yaşlarda daha düşük olsa da, özellikle genel olarak sağlıklıysanız ve doğum öncesi düzenli bakım alıyorsanız, 40’lı yaşlarınızda da sağlıklı bir hamilelik geçirebilirsiniz.

40’lı yaşlarda doğurganlık

40’lı yaşlarda hamileliğin önündeki en büyük engellerden biri doğurganlıktır. Elbette 40’lı yaşlarının ilerleyen dönemlerinde hiçbir sorun yaşamadan hamile kalanlar vardır, ancak istatistiksel olarak konuşursak, yaşınız ilerlediğinde hamile kalmaya çalıştıkça, doğurganlık tedavilerine ihtiyaç duyma olasılığınız artar.

Doğurganlık tedavisi farklı insanlar için farklı anlamlara gelebilir. Ağızdan alınan ilaçlarla hamile kalıp düzenli cinsel ilişkiye girmekten, donör yumurta kullanarak tüp bebek (IVF) yöntemiyle hamile kalmaya çalışmaya kadar çeşitli yöntemleri içerebilir.

Genel olarak, 35 yaşından sonra, doğum kontrol yöntemi kullanmadan ve doğru zamanlanmış altı aylık düzenli cinsel ilişkiye rağmen hamile kalmadıysanız, bir doğurganlık uzmanından yardım almanız önerilir. Çünkü doğurganlık ve hamile kalma şansı, daha genç yaşlarda daha yüksektir.

40’lı yaşlarda hamilelik riskleri

Her hamilelik düşük riskini taşır ve bu risk yaş ile birlikte artar. 35 yaş üstü hamilelikler ile ilişkili diğer yüksek riskler ise şunlardır:

Preeklampsi

Çoğul gebelik

Kromozomal anormaliler

Doğumsal anomaliler

Ölü doğum

Gestasyonel diyabet

Doğum distosisi (uzamış doğum süreci)

Sezaryen doğum

Erken doğum

Yenidoğan yoğun bakım ünitesine kabul edilme

Düşük doğum fazlalığı

40’lı yaşlarda hamilelikte riskin bir kısmı, bu dönemde diyabet, yüksek tansiyon veya tiroid hastalığı gibi kronik bir rahatsızlığa sahip olma olasılığınızın önceki yıllara göre daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, hamilelik öncesi bakım çok önemlidir.

Hamilelik öncesinde bir sağlık uzmanıyla görüşerek, kronik bir hastalığı yöneterek bu riskleri en aza indirebilirsiniz. Ayrıca, kullandığınız ilaçların hamilelikle uyumlu olup olmadığını değerlendirmek için bir ilaç incelemesi yaptırabilirsiniz. Eğer uygun değillerse, farklı ilaçlar deneyebilir ve hamile kalmadan önce değişiklik yapabilirsiniz.

Down sendromu taraması

Genetik testler her yaşta hamileler için önerilir. Ancak 40’lı yaşlarda genetik tarama daha da önem kazanır. Bunun nedeni, anne yaşının down sendromu için önemli bir risk faktörü olmasıdır. Ulusal Down Sendromu Derneği’ne göre:

25 yaşındaki bir kadının down sendromlu bir bebek doğurma ihtimali 1/350 iken,

40 yaşında bu oran 1/100’e,

45 yaşında ise 1/30’a yükselir.

Genetik tarama, bebeğinizin kesin olarak genetik bir farklılığı olduğunu söylemez; yalnızca yaş grubunuza göre riskleri hesaplar. Ayrıca, anne veya fetüs için herhangi bir risk taşımaz. Ancak aşağıda belirtilen daha farklı genetik testlerin bazı dezavantajları olabilir ve bunları göz önünde bulundurmanız gerekebilir.

Eğer genetik taramanın ötesine geçip doğrudan bir genetik test yaptırmaya karar verirseniz, bu bebeğinizin genetiği hakkında kesin bir teşhis sağlar. Ancak, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, amniyosentez veya koryon villus örneklemesi (CVS) gibi testler düşük yapma riski taşır, ancak bu risk oldukça düşüktür.

Doğum ve doğum süreci

40’lı yaşlarda doğum yapmak, daha karmaşık olma ve daha fazla tıbbi müdahale gerektirme riski taşır. Ayrıca, daha önce erken doğum yaptıysanız, ikinci bebeğinizde erken doğum ve doğum sancısı yaşama ihtimaliniz yaklaşık %31’dir.

40’lı yaşlarda doğumun daha karmaşık olmasının en büyük nedeni genellikle sağlık durumunuzdur. Kronik rahatsızlığı olan bir kişinin, olmayan birine kıyasla komplikasyon yaşama olasılığı daha yüksektir. Ancak kronik hastalıklar, doğum sürecindeki zorlukların yalnızca bir parçasıdır. Doğum sırasında komplikasyon yaşama riskinin artması, suni sancı (indüksiyon) ve sezaryen doğum ihtimalinizi de yükseltir. Bu konuyu doğum öncesi kontrolleriniz sırasında sağlık uzmanınızla görüşmeniz önemlidir.

Fiziksel değişimler

Hamilelik vücudunuzu kesinlikle değiştirir. Hem genç yaşta hem de ilerleyen yaşlarda doğum yapmış kişiler, 40 yaşında hamile olmanın 20’li veya 30’lu yaşlara kıyasla fiziksel olarak daha zorlayıcı olabileceğini sıklıkla belirtirler. Eğer orta yaşa özgü ağrılar ve sızılar yaşamaya başladıysanız, hamilelikle birlikte gelen fiziksel değişimlerin daha belirgin hale geldiğini fark edebilirsiniz. Kas ağrıları ve gerginlikler daha şiddetli olabilir ve hamilelikle birlikte gelen uykusuzluk, bu durumu daha da kötüleştirebilir.

Unutmayın, hareket etmek hamileliğin vücudunuz üzerindeki stresini ve yükünü hafifletmenin bir yoludur. Egzersize yeni başlıyor olsanız bile, faydalarını görebilirsiniz. Sağlık uzmanları genellikle hamilelikte şu egzersizleri önerir:

Yüzme

Yürüyüş

Yoga

Bu egzersizler, hamilelik öncesinde fazla aktif olmayanlar veya hafif egzersiz yapması gerekenler için de oldukça uygundur.

Duygusal değişimler

Hamilelik, hormonlar yoluyla duygularınızı etkiler. Hamilelikle birlikte gelen ruh hali değişimleri oldukça yaygındır ve yaşınıza bağlı olarak büyük farklılık göstermesi beklenmez. Ancak, daha olgun bir birey olarak, muhtemelen bu değişimlerle daha etkili başa çıkma becerisine sahip olabilirsiniz.

Maddiyata ve ilişkiye yönelik endişeler, hamilelik sırasında duygusal hassasiyeti artırabilir. Yaş ilerledikçe bu tür kaygıların tamamen ortadan kalkması mümkün olmasa da, zihinsel olarak daha istikrarlı ve bilinçli olmak büyük bir avantaj olabilir. Örneğin, genç ebeveynlerin sıkça yaşadığı ev bulma veya iş güvenliği gibi stresler, bu yaşam evresinde daha az ön planda olabilir. Kendi yaş grubunuzdan bebek sahibi olan kişilerle bir araya gelmek büyük bir avantaj sağlayabilir. Oyun grubundaki en yaşlı ebeveynlerden biri olsanız da, yalnız olmayacaksınız. Benzer deneyimleri paylaşabileceğiniz kişilerle bağlantı kurmak, bu süreci daha keyifli ve destekleyici hale getirebilir.

Bebeğin sağlığı

Hamilelik sırasında çoğu insanın en çok endişelendiği konu bebeğin sağlığıdır. 40 yaşın üzerindeki bir bireyden doğan bebeğin bazı komplikasyonlar yaşama ihtimali biraz daha yüksek olsa da, iyi bir bakım ve modern tıbbın sunduğu imkanlar sayesinde bebeklerin büyük çoğunluğu sağlıklı doğmaktadır.

Kaynak: Robin Elise Weiss. “How to Have a Healthy Pregnancy in Your 40s”. Şuradan alındı: https://www.parents.com/pregnant-at-40-8639054.