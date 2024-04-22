23 Nisan 2024 kutlamaları ve çocuk bayramı etkinlikleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri atölyeler, şenlikler ve konserlerle çocukları bekliyor. 23 Nisan için İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi büyükşehirlerde neler var? 23 Nisan'da hangi etkinlikler var? diye soruyorsanız bu listeye göz atın!

Yaşam
Giriş: 22 Nisan 2024 22:57 Güncelleme: 22 Nisan 2024 23:08
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  • İBB Kültür Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali

    Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali'nde Türk ve dünya çocukları İstanbul'da bir araya gelecek. Başta Üsküdar ve Arnavutköy meydanları olmak üzere İstanbul'un 19 farklı noktasında konserler, şenlikler, halk dansları gösterileri, birçok atölye çalışmaları ve renkli oyunlar çocuklar için gerçekleşecek. Çeşitli semtlerde ve mekanlarda gerçekleşecek şenliklerin yanı sıra Ceza ve Zeynep Bastık konserleri, 23 Nisan Özel Kortej Yürüyüşü, tiyatro oyunları, akrobasi, sirk ve illüzyon gösterileri çocuklarla buluşacak. Etkinliklerin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilecek.

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  • 23 Nisan'da ücretsiz müze ziyareti

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş.'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Müzesi, Miniatürk ve Miniatürk içinde yer alan İstanbul Tarihi Yarımada model Sergisi 23 Nisan'da 18 yaş ve altı ziyaretçiler için ücretsiz olacak. Müze girişlerinde Radar İstanbul uygulaması üzerinden alınacak QR kodun ve kimlik kartının gösterilmesi gerekiyor.

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  • Rita Çiftlik 23 Nisan Çocuk Şenliği

    İstanbul Beykoz'da yer alan Rita Çiftlik, 23 Nisan saat 12:00'de başlayacak olan 23 Nisan etkinliklerinde oyuncu İlker Ayrık ile " Yaparsın Çocuk" Ebeveyn & Çocuk Yarışması, Bando ve İstanbul Circus Company, Bestem Yuvarlak Trio Çocuk Şarkıları ve çeşitli atölyeler içeren renkli bir program sunuyor. Biletler biletinial.com'da.

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  • Müze Gazhane 23 Nisan etkinlikleri

    7'den 70'e tüm şehri kucaklama hedefiyle ücretsiz etkinlikler sunan Müze Gazhane, 23 Nisan'a özel renkli bir program sunuyor. Saat 11:00'den 18:00'e kadar sürecek etkinliklerde Sosis balon ve yüz boyama etkinlikleriyle başlayacak program, sirk gösterileri ve oyun alanlarıyla devam edecek. Hip hop dans gösterisi, 23 Nisan Bandosu konserleri, sihirbazlık performansı ve zumba gösterisi gibi birbirinden eğlenceli etkinliklerle dopdolu bir gün çocukları bekliyor. Atölye çalışmalarında çocuklar caz dansı, felsefe ve bambu çubuklarıyla eğlenceli vakit geçirecekler.

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  • Ankara'da 23 Nisan çocuk şenliği

    Ankara'da çocuklar 23 Nisan günü saat 13.00'ten 18.00'e kadar Çocuk Şenliği'nde bir araya gelecek. Büyükşehir Belediyesince Gençlik Parkı havuzunun önünde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında; 13.00-14.00 saatleri arasında Karagöz Konserde, 14.00-14.30 saatleri arasında Balon Korteji, 14.30-18.00 saatleri arasında ise çocuk atölyeleri, oyun alanları, animasyon ve sürpriz gösteriler gerçekleşecek. 3 güne yayılan etkinlikler kapsamında 21 Nisan'da Semicenk, 22 Nisan'da Gazapizim'in sahne almasının ardından 23 Nisan'da Edis konseri ile kutlamalar tamamlanacak.

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  • "İzmir'in Dört Bir Yanında Şenlik Var"

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kentin 30 ilçesinde 30 gün boyunca kutlayacak. İlçelerde "Gezici Çocuk Şenliği" kapsamında pandomim, sihirbaz gösterileri, konserler, dans ve tiyatro gösterileri düzenlenecek. Kültürpark'ta ise Çocuk Şenliği 23 Nisan Salı günü saat 12.00'de başlayacak. Kukla gösterileri, spor etkinlikleri, sokak oyunları, oyun parkuru, gezici kütüphanenin yanı sıra İzBB Çoksesli Çocuk Korosu 23 Nisan Salı günü saat 17.00'da Türker Barmanbek şefliğinde AASSM Büyük Salon'da izleyenlerle buluşacak.

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  • Bursa 23 Nisan Çocuk Şenliği

    Bursa'da Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 23 Nisan kutlamaları renkli etkinlikler, konserler ve gösterilerle dolu olacak. Altıparmak Caddesi'nde saat 13:00'te kortej yürüyüşü sonrasında Merinos Mark Şenlik Alanı'nda Bilim ve Bubble Show, çeşitli gösteriler ve DJ çocuk şarkıları performansından sonra saat 18:00'de Nil Karaibrahimgil konseri gerçekleşecek.

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  • Antalya '23 Nisan Çocuk ve Uçurtma Festivali'

    Büyükşehir belediyesinin düzenlediği etkinliklerde en dikkat çekici olanı, Türk Yıldızları gösterisi olacak. "Nerede ve ne zaman?" diye merakla beklenen Türk Yıldızları gösterisi, 23 Nisan Salı günü saat 16.00'da Konyaaltı Sahili'nde gerçekleşecek. 25. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali Gala Gösterileri kapsamında dünya genelinden gelen misafir çocuklarla gerçekleştirilecek olan bu gösterilerin yanı sıra Dokuma Park'ta Cam Piramit Kral Yolu'nda okulların atölye ve stant etkinlikleri olacak. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi 15. Satranç Turnuvası ve Yeni Jenerasyon Çocuk Moda Günü defilesi de 23 Nisan kutlamaları kapsamında düzenlenecek.

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  • Kayseri'de Çocuk Treni

    Çocuklara özel hazırlanan bir raylı sistem aracı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 'Çocuk Treni' olarak gün boyu sefer yapacak. İlk tren seferi saat 09.00'da Organize Sanayi İstasyonu'ndan yolculuğa başlarken, son sefer ise yine Organize Sanayi İstasyonu'ndan saat 16.53'te başlayarak sona erecek. Organize Sanayi-Cemil Baba, Cemil Baba-İldem 5 ve İldem 5-Organize Sanayi istasyonlarında tarifeler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım A.Ş. bu güzergâhlarda 'Çocuk Treni'ne ücretsiz binecek çocukları eğlenceli bir yolculuğa çıkacak.

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  • Geleceğin Çocuk Yıldızları - İstanbul DOB

    Konservatuvarda geleceğin sanatçısı olmak için eğitimlerini büyük bir disiplin ve tutkuyla sürdüren çocuklar, ilk profesyonel konser deneyimlerini İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde yaşayacak. 23 Nisan Salı saat 20:00'de gerçekleşecek temsilde İDOB Çocuk Korosu'nun seslendireceği parçaların yanı sıra arp, keman, flüt, obua ve piyano gibi enstrümanlar ile sahne alacak olan çocuk solistler ilk konser deneyimlerini arkadaşlarıyla ve izleyenlerle paylaşacak.

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