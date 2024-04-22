23 Nisan 2024 kutlamaları ve çocuk bayramı etkinlikleri

"İzmir'in Dört Bir Yanında Şenlik Var"
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kentin 30 ilçesinde 30 gün boyunca kutlayacak. İlçelerde "Gezici Çocuk Şenliği" kapsamında pandomim, sihirbaz gösterileri, konserler, dans ve tiyatro gösterileri düzenlenecek. Kültürpark'ta ise Çocuk Şenliği 23 Nisan Salı günü saat 12.00'de başlayacak. Kukla gösterileri, spor etkinlikleri, sokak oyunları, oyun parkuru, gezici kütüphanenin yanı sıra İzBB Çoksesli Çocuk Korosu 23 Nisan Salı günü saat 17.00'da Türker Barmanbek şefliğinde AASSM Büyük Salon'da izleyenlerle buluşacak.
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