23 Nisan 2024 kutlamaları ve çocuk bayramı etkinlikleri

İBB Kültür Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali'nde Türk ve dünya çocukları İstanbul'da bir araya gelecek. Başta Üsküdar ve Arnavutköy meydanları olmak üzere İstanbul'un 19 farklı noktasında konserler, şenlikler, halk dansları gösterileri, birçok atölye çalışmaları ve renkli oyunlar çocuklar için gerçekleşecek. Çeşitli semtlerde ve mekanlarda gerçekleşecek şenliklerin yanı sıra Ceza ve Zeynep Bastık konserleri, 23 Nisan Özel Kortej Yürüyüşü, tiyatro oyunları, akrobasi, sirk ve illüzyon gösterileri çocuklarla buluşacak. Etkinliklerin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilecek.