23 Nisan 2020 etkinlikleri

Bu yıl salgın nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında evlerimizdeyiz ancak bu durum kutlamalara asla engel değil! İşte evlerimizden takip edebileceğimiz 23 Nisan etkinlikleri...

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    Pera Müzesi’nin dijital sergilerinden hareketle oluşturulan 23 Nisan programında 4-6, 7-9 ve 10-12 yaş gruplarına yönelik olarak evdeki malzemelerle yapılabilecek özel etkinlikler sunuluyor. Pera Müzesi Öğrenme programları ayrıca farklı yaş grupları için tüm ailenin birlikte katılabileceği 8 farklı atölye sunuyor.

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    İstanbul Modern, “Geri Dönüşüm Dostları” adlı etkinliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak tüm çocukları yaratıcı bir geri dönüşüm projesi yapmaya davet ediyor. 2019 yılında düzenlenen “Yedinci Kıta” başlıklı 16. İstanbul Bienali’nden esinlenen proje için çocuklar İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Bölümü’nün rehberliğinde evdeki atık malzemelerle sanat yapıtları üretecekler.

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    Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) çocukların dijital ortamda dinlemesi ve okuması için “Sesli Çocuk Kitapları” sunacak.

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