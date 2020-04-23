İstanbul Modern, “Geri Dönüşüm Dostları” adlı etkinliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak tüm çocukları yaratıcı bir geri dönüşüm projesi yapmaya davet ediyor. 2019 yılında düzenlenen “Yedinci Kıta” başlıklı 16. İstanbul Bienali’nden esinlenen proje için çocuklar İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Bölümü’nün rehberliğinde evdeki atık malzemelerle sanat yapıtları üretecekler.