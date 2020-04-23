Bu yıl salgın nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında evlerimizdeyiz ancak bu durum kutlamalara asla engel değil! İşte evlerimizden takip edebileceğimiz 23 Nisan etkinlikleri...
23 Nisan 2020 Perşembe
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Pera Müzesi’nin dijital sergilerinden hareketle oluşturulan 23 Nisan programında 4-6, 7-9 ve 10-12 yaş gruplarına yönelik olarak evdeki malzemelerle yapılabilecek özel etkinlikler sunuluyor. Pera Müzesi Öğrenme programları ayrıca farklı yaş grupları için tüm ailenin birlikte katılabileceği 8 farklı atölye sunuyor.
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İstanbul Modern, “Geri Dönüşüm Dostları” adlı etkinliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak tüm çocukları yaratıcı bir geri dönüşüm projesi yapmaya davet ediyor. 2019 yılında düzenlenen “Yedinci Kıta” başlıklı 16. İstanbul Bienali’nden esinlenen proje için çocuklar İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Bölümü’nün rehberliğinde evdeki atık malzemelerle sanat yapıtları üretecekler.
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Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) çocukların dijital ortamda dinlemesi ve okuması için “Sesli Çocuk Kitapları” sunacak.
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İş Sanat, 23 Nisan’a özel şarkılar için hazırladığı Spotify listesi ile çocuklara özel müzik önerilerini sunacak. Ayrıca, dünyaca ünlü klasik müzik eserlerinden 23 Nisan’a özel hazırlanan liste de çocukların beğenisine sunulacak. 23 Nisan’a özel tiyatro oyunu olarak ise “Robot Pinokyo” isimli müzikli çocuk oyununun kaydı Youtube kanalı üzerinden izlenebilecek.
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Yapı Kredi bomontiada, Instagram hesabında 10:30’da Origami Atölyesi, 11.30’da beden perküsyonu, 14.00’te Nur Gürel ile resim atölyesi, 15.00’te İleri Dönüşüm Atölyesi, 16.00’da Rüzgar Gülü Atölyesi yapacak.
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Akbank Sanat’ın çocuklar için sunduğu Pastel Kazıma, Oyuncak Heykel, Kağıt Tezgahta Dokuma, Kitap Yapımı gibi online çocuk atölyeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kapsayacak şekilde sunulmaya devam ediyor.
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Borusan Quartet üyesi viyola sanatçısı Efdal Altun, Saat 16.00'da Borusan Instagram hesabında çocuklara özel bir 23 Nisan programı sunacak. Ayrıca Borusan Contemporary ve DC Art iş birliğinde saat 14.00’te “Mutluluğun Portreleri” isimli online atölye düzenlenecek.
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Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye), dilek çocukları için instagram hesabında gönüllü olan ünlü sanatçı ve yazarları konuk edecek. Ünlü müzisyen Aydilge’nin canlı konser vereceği günde, ünlü masal yazarı Ayşegül Dede de çocuklara Sihirli Fırça masalını anlatacak.
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Arbil Çelen Yuca, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılına ithafen 23 Nisan’ın bizi birleştiren hikayesini özel bir masalla anlatıyor. Zenger.tv Yayın Platformu altyapısıyla İBB Kültür A.Ş. YouTube ve Facebook sayfalarında gerçekleşecek canlı yayını kaçırmayın.
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İzmir Yoga, saat 13.30’da İnstagram canlı yayında Itır Darbaz @yogitsy ile çocuk yogası dersi veriyor!
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