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Başarılı kadınların farklı yaptığı 12 şey

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Filenin Sultanları, İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve şampiyon oldu. Biz de başarılı kadınların neleri farklı yaptığını düşündük. Her kadının başarı tanımı farklıdır. Ama başarılı kadınların bazı ortak özellikleri de vardır. İşte başarılı kadınların, farklı yaptığı 12 şey...

Giriş: 07 Eylül 2026, Pazartesi 10:12
Güncelleme: 07 Eylül 2026, Pazartesi 10:12
1

Yaptıkları işi tutkuyla yapıyorlar

Tutku olmadan hiçbir yetenek işe yaramaz. Eğer yaptığınız işi sevmezseniz, motivasyonunuzu kaybeder ve kendinizi yenileyemezsiniz. Eğer kariyerinize tutkuyla bağlı kalırsanız, işiniz size angarya gibi gelmez.

2

Mükemmelliği beklemiyorlar 

Mükemmellik için zaman ve enerji harcamak sadece mutsuzluğa neden olur. Başarılı kadınlar, her şeyi aynı anda mükemmel yapamayacağını bilir. Kusurlara takılıp kalmak hem iş kapasitenizi düşürür hem de zihin sağlığınızı etkiler. Mükemmel olma takıntısını bir kenara bırakın ve elinizden gelen en iyisini ortaya çıkarın.

3

Genellikle patron olurlar 

Pek çok başarılı kadın, patron olduğunda kendi kurallarını koyacağını bilir. Bir şirkette ne kadar yükselirseniz işler o kadar kolaylaşır ve kontrol sizde olur. Kontrol sizde olduğunda da, kendiniz ve iş arkadaşlarınız için daha sağlıklı, mutlu ve dengeli bir ortam hazırlarsınız.

4

Ya mutlu bir evlilik yaparlar ya da hiç evlenmezler 

Başarılı bir kadın, gerçek bir ilişkinin değerini bilir. Lider pozisyondaki kadınların partnerleri de onları destekler. Mutsuz bir evlilik ise onlara göre değildir.

5

Başarılı olacaklarına inanırlar 

Kendi başarılarına inanmanın, başarının anahtarı olacağını bilirler. Kendilerini rahat hissederler ve başarıya giden yolda daha rahat ilerlerler. Kendilerine inanmak işin sırrıdır.

6

Risk almaktan korkmazlar 

Her kadın kendisine şunu sormalıdır, "Hiçbir korkun olmasaydı ne yapmak isterdin?" Kariyerde ve hayatta değişiklik yapmak için arada bir risk almayı gerektirir. Başarılı kadınlar, düşünmeden karar vermezler ancak hesaplı risk almayı bilirler.

7

Başarısızlığın, başarı ile el ele yürüdüğünü bilirler 

Başarısızlık, başarının tersi değildir. Başarılı kadınlar, arada sırada başarısız olacaklarını bilirler ve kariyerde ilerlemenin en önemli tarafı arada sırada düşmektir. Örneğin Harry Potter'ın yazarı, 12 yayınevi tarafından reddedilmiştir ancak Rowling vazgeçmemiş ve göndermeye devam etmiştir.

8

Fiziksel olarak kendilerine bakarlar 

Pek çok başarılı kadın, düzenli egzersizin önemini bilir. Sadece zayıf kalmak için değil, stresten kurtulmak, endorfin salgılamak ve enerjiyi arttırmak için spor yapar.

9

Çevrelerine minnetlerini ifade ederler 

Başarılı kadınlar, kendilerini destekleyenleri hem özel hayatta hem de iş hayatında iyi bilir. Ve bu minnettarlık hem onların daha iyi insanlar olmasına hem de çalışanlarının sadakatine yol açar.

10

Gerçek ilişki kurmayı ve onları yaşatmayı bilirler 

Destekleyici bir ilişki ağı başarının anahtarıdır. Arkadaşlarla görüşmek, yeni ortamlara girmek hem mutluluk hem de kariyer için önemlidir.

11

Planlı yaşarlar 

Başarılı kadınlar ev işi ve çocuk bakımı gibi konularda öncelik sıralaması yapar. Zamanlarını planlı ve programlı kullanır. Böylelikle, aile toplantılarında, aile tatillerinde ve çocukları ile birlikte geçirecekleri zamanlarda sıkıntı yaşamazlar.

12

Yapılacaklar listeleri hiçbir zaman bitmese de sorun etmezler 

Bazen her işiniz yarım kalsa da üretken olabilirsiniz. Listede gerçekçi olmayan maddelere kafalarını yormazlar. Belli amaçları, sorumlulukları ya da yapılacakları bir kenara bırakmak aslında özgürleştirici bir durumdur. Karşılanmayan beklentilerin yarattığı anksiyetelerden kurtulmak harika bir duygudur.

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