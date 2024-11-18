Foto\u011fraf\u00e7\u0131 Ethan James Green'in \u00e7ekti\u011fi 'Refresh and Reveal' adl\u0131 2025 Pirelli Takvimi, Londra'daki Natural History Museum'da tan\u0131t\u0131ld\u0131.\nEthan James Green. "Refresh and Reveal" temas\u0131, \u00e7\u0131plakl\u0131\u011f\u0131 \u00f6zg\u00fcrl\u00fck ve e\u011flencenin bir sembol\u00fc olarak yeniden tan\u0131mlamay\u0131 ama\u00e7l\u0131yor. \nConnie Fleming. Bu yakla\u015f\u0131m, takvimin k\u00f6klerine d\u00f6nerek, v\u00fccut arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla g\u00fczelli\u011fi ke\u015ffetme amac\u0131n\u0131 yans\u0131t\u0131yor. \nHoyeon. Hunter Schafer. Jenny Shimizu. John Boyega. Martine Gutierrez. Padma Lakshmi. Simone Ashley. Vincent Cassel.
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