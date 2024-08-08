2024’te viral olan makyaj stilleri ve terimler

Güzellik dünyası yeni trendler ve yenilikçi terimlerle dolup taşıyor... Bu trendler güzellik dünyasına hakim olmaya hazır! 2024'ün en çok kullanılan makyaj trendlerine ve terimlerine bir göz atalım.

Güzellik
Giriş: 08 Ağustos 2024 12:13 Güncelleme: 08 Ağustos 2024 12:25
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  • Blush Blindness (Allık körlüğü)

    Allık körlüğü, kendinizi belirli bir allık rengine veya yerleşimine çok alıştığınız bir durumda bulmanız ve artık yüzünüze uymasa veya en yeni güzellik trendlerine uymasa bile onu gerçekten görememenizdir. Yani, ne kadar sürdüğünüzün farkına bile varmadan allığı sürersiniz ve pigmenti katmanlar halinde bırakırsınız, ta ki etki sizin dışınızda herkes tarafından fark edilene kadar.

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  • Eyebrown Blindness (Kaş körlüğü)

    Kaş körlüğü, insanların kaşlarını güncel trendlere göre şekillendirmeye kurban gittiği bir dönemi işaret ediyor. Bu, ünlülerin ve trend belirleyicilere hayranlık duyan hayranların kaşlarını çok ince cımbızladıkları 90'lar ve 2000'lerin başını da kapsıyor. 2010'lu yıllarda ise insanlar ince kaşlarını, aşırı kalın ve aşırı kontürlenmiş kaşlarla değiştirmeye başladılar.
    Kişinin kaşlarının boyutu ne olursa olsun, bu trendlerin kişisel olarak yüzümüze güzel görünüp görünmediği konusunda kördük. Kaş trendleri gelişmeye devam ederken, çok ince kaşlar birçok kişinin yeni trendlere ayak uydurmasını engelliyor, çünkü artık kaşlarını yeniden uzatamıyorlar.

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  • Boyfriend Blush (Erkek arkadaş allık)

    "Erkek arkadaş allık" kavramı daha dolgun, pembe yanaklar elde etmekle ilgilidir. Erkeklerin genellikle güneşte fiziksel aktivite yaptıktan sonra parlak, pembe bir allık sürdükleri doğal kızarmış görünümü taklit eder. Makyaj severlerin Prens Harry ve Prens William'ın meşhur pembe yanaklarını taklit ettiği 90'ların güzellik trendinin yeniden canlanmasıdır. Şimdi "boyfriend blush" olarak adlandırılan bu teknik, yüzü hafifçe şekillendirirken daha pembe yanaklar yaratmayı amaçlamaktadır.

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  • Latte Makeup (Latte makyajı)

    Latte makyaj trendi, tutarlı ve şekillendirilmiş ancak sıcak ve parlak bir görünüm yaratmak için çoğunlukla kahverengi tonlarını ve ışıltılı dokunuşları kullanır. Her şeye uyan nötr tonlar ve yüksek cazibeli görünen bronz parlak bir bitişle kolay, hızlı ve çok yönlü bir güzellik rutinidir.

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  • Clean Girl Makeup (Temiz Kız Makyajı)

    Cam gibi nemli bir cilt, kabarık kaşlar ve geriye doğru taranmış düşük topuzdan oluşan temiz ve minimalist bir güzellik rutinidir.

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  • Latina Makeup (Latin Makyajı)

    Kaş ve göz makyajının ön planda olduğu bir makyaj stilidir. Yoğun kirpikler kullanılır ve bronzer ile belirgin yüz hatları oluşturulur. Son olarak çerçevelenen kaşlar ve koyu dudaklar ile Latin makyajı görüntüsüne ulaşabilirsiniz.

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