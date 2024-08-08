2024’te viral olan makyaj stilleri ve terimler

Eyebrown Blindness (Kaş körlüğü)
Kaş körlüğü, insanların kaşlarını güncel trendlere göre şekillendirmeye kurban gittiği bir dönemi işaret ediyor. Bu, ünlülerin ve trend belirleyicilere hayranlık duyan hayranların kaşlarını çok ince cımbızladıkları 90'lar ve 2000'lerin başını da kapsıyor. 2010'lu yıllarda ise insanlar ince kaşlarını, aşırı kalın ve aşırı kontürlenmiş kaşlarla değiştirmeye başladılar.
Kişinin kaşlarının boyutu ne olursa olsun, bu trendlerin kişisel olarak yüzümüze güzel görünüp görünmediği konusunda kördük. Kaş trendleri gelişmeye devam ederken, çok ince kaşlar birçok kişinin yeni trendlere ayak uydurmasını engelliyor, çünkü artık kaşlarını yeniden uzatamıyorlar.
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