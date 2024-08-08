2024’te viral olan makyaj stilleri ve terimler

Blush Blindness (Allık körlüğü)

Allık körlüğü, kendinizi belirli bir allık rengine veya yerleşimine çok alıştığınız bir durumda bulmanız ve artık yüzünüze uymasa veya en yeni güzellik trendlerine uymasa bile onu gerçekten görememenizdir. Yani, ne kadar sürdüğünüzün farkına bile varmadan allığı sürersiniz ve pigmenti katmanlar halinde bırakırsınız, ta ki etki sizin dışınızda herkes tarafından fark edilene kadar.