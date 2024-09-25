2024 yılında ebeveyn olan ünlüler

Basketbolcu Caner Erdeniz ile evli olan M\u00fcge Boz, Haziran ay\u0131nda ikinci kez anne oldu. \u00dcnl\u00fc oyuncu, o\u011fluna Rika ismini verdi. . Ahmet Kural ve \u00c7a\u011fla Gizem \u015eahin'in o\u011flu, Kemal.... Azra Ak\u0131n ve Atakan Koru \u00e7ifti Demir'in ard\u0131ndan, k\u0131zlar\u0131 Arya ile anne-baba olma duygusunu ikinci kez tatt\u0131.. Burcu Biricik ve Emre Yetkin da bu y\u0131l anne baba olan \u00fcnl\u00fcler aras\u0131nda. \u00c7ift k\u0131zlara Luna ismini verdi.. Cemre Kemer, ikinci kez anne oldu. Kemer, d\u00fcnyaya gelen o\u011fluna Kerim ad\u0131n\u0131 verdi.. Eda Ece ve Bu\u011frahan Tuncer \u00e7iftinin k\u0131zlar\u0131, Mina \u0130pek Tuncer de bu y\u0131l d\u00fcnyaya geldi.. Bu y\u0131l do\u011fum yapan Gonca Vuslateri'nin k\u0131z\u0131 oldu, Asya ad\u0131n\u0131 verdi.. \u015eark\u0131c\u0131 \u0130do Tatl\u0131ses ile e\u015fi Yasemin \u015eefkatli, ge\u00e7ti\u011fimiz ocak ay\u0131nda ikizleri \u0130brahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklar\u0131na alm\u0131\u015ft\u0131.. Song\u00fcl \u00d6den ve Arman B\u0131\u00e7ak\u00e7\u0131 \u00e7ifti k\u0131zlar\u0131na Ocak ay\u0131nda kavu\u015ftu. \u0130kili, bebeklerine Sone Larin ad\u0131n\u0131 verdi.. May\u0131s ay\u0131nda k\u0131zlar\u0131na kavu\u015fan Berk Oktay ile Y\u0131ld\u0131z \u00c7a\u011fr\u0131 Atiksoy, bebeklerine Mire Milena ad\u0131n\u0131 verdi..
YORUMLAR