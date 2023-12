Duvar uygulamaları

2024 yılında boyalı alçıpan yerine, evinizin duvarlarında ahşap paneller veya duvar kağıdı kullanabilirsiniz. 2024 yılında duvarlarda resim, tablo kullanmak da oldukça trend!

Referanslar:

Amanda Lauren. "10 Design Trends You Should Try in 2024". Şuradan alındı: https://www.realsimple.com/design-trends-to-try-in-2024-8400115 (18.12.2023).