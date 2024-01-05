2024 İlkbahar/Yaz çanta trendleri

İlk olarak boncuklu çantalardan başlamamız gerek çünkü sıcak havaların ilham verdiği çanta modellerinden biri onlar. Parıltılarıyla ve farklı materyalleri sayesinde sıradan bir çantadan tamamen farklı olduklarını söyleyebiliriz. Eğer siz de canlı bir kombine eşlik edebileceğini düşünüyorsunuz boncuklu çantalara bir şans verebilirsiniz.