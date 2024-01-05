2024 İlkbahar/Yaz çanta trendleri

Havaların ısınmasıyla raflarda birçok üründe olduğu gibi çantalarda da değişimler meydana gelecek. İşte 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarının öne çıkan çanta trendleri...

Moda
Giriş: 05 Ocak 2024 09:00
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  • İlkbahar/Yaz sezonunda genellikle tüm parçalar olduğu gibi çantalarda hareketli desenler, materyaller ve renkler kullanılmaya başlanır. 2024 İlkbahar/Yaz sezonunda ise nelerin trend olacağını görelim...

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  • İlk olarak boncuklu çantalardan başlamamız gerek çünkü sıcak havaların ilham verdiği çanta modellerinden biri onlar. Parıltılarıyla ve farklı materyalleri sayesinde sıradan bir çantadan tamamen farklı olduklarını söyleyebiliriz. Eğer siz de canlı bir kombine eşlik edebileceğini düşünüyorsunuz boncuklu çantalara bir şans verebilirsiniz.

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  • Hasır çantalar her zaman özellikle plaj stilinin vazgeçilmezi olmuştur. Hasır çantaların sepet formunda yorumlanan çantalar ise 2024 İlkbahar/Yaz sezonunun vazgeçilmez parçalarından olmaya aday. Özellikle yaz akşamlarında tercih edebileceğiniz bu tarz çantalar efil efil kombinlere eşlik etmekte oldukça başarılılar.

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  • "Cherry red" çantalar kuşkusuz ünlü model Kendall Jenner'ın kombinlerine dahil etmesiyle birlikte oldukça hızlı büyüyen bir trend haline geldiler. Her ne kadar sonbahar/kış rengi olarak görünseler de yaz mevsimlerinde de yapacağınız kombinlere eşlik etmekte o kadar başarılı olacaklar. Şimdiden beyaz gömlek ve kot şort kombinleriyle birleştirildiğini görebiliyoruz.

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  • Yuvarlak çantalar sert kesimli dikdörtgen çantalardan daha yumuşak bir hava katıyorlar kombinlere. Seçeceğiniz canlı renkli yuvarlak çantalarla kombininizi olduğundan enerjik ve genç gösterebilirsiniz. Kol çantası olabileceği gibi çapraz çantalara da bu formun uygun olduğunu söyleyebiliriz.

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  • Çanta charmları yani çantalara takılan sallantılı süsler çantanızı olduğundan bambaşka bir havaya sokabilir. Eğlenceli charmlarla çantanızı süsleyip ilkbahar/yaz sezonuna daha canlı bir giriş yapabilirsiniz. Üstelik size güzel şeyler anımsatan sembollerden oluşturulmuş bir charmı her zaman yanınızda taşımak güzel olmaz mı?

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