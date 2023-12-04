2023 yılında ebeveyn olan ünlüler

Asl\u0131 Enver ve Berkin G\u00f6kbudak'\u0131n k\u0131zlar\u0131 Elay 2023 y\u0131l\u0131nda d\u00fcnyaya geldi.. \u0130lk \u00e7ocu\u011funu 2019 y\u0131l\u0131nda kuca\u011f\u0131na alan Atiye ikinci k\u0131z\u0131n\u0131 bu y\u0131l d\u00fcnyaya getirdi. Atiye k\u0131z\u0131n\u0131n ad\u0131na Neva ismini verdi.. Ezgi Mola ve Mustafa Aksakall\u0131 da bu y\u0131l anne baba olan \u00fcnl\u00fcler aras\u0131nda... \u00c7iftin Can isimli bir o\u011flu oldu.. Fahriye Evcen ve Burak \u00d6z\u00e7ivit \u00e7ifti Karan'\u0131n ard\u0131ndan Kerem ile anne-baba olma duygusunu ikinci kez tatt\u0131.. Bu y\u0131l do\u011fum yapan Funda Eryi\u011fit'in o\u011flu oldu, Civan ad\u0131n\u0131 verdi.. Hazal Kaya Ali Atay \u00e7iftinin ikinci \u00e7ocuklar\u0131 Leyla S\u00fcreyya.... Leyla Lydia Tu\u011futlu o\u011flunu bu y\u0131l\u0131n ilk ay\u0131nda kuca\u011f\u0131na alm\u0131\u015ft\u0131.. Nazl\u0131 Sabanc\u0131 - Hac\u0131 Sabanc\u0131 \u00e7ifti de bu y\u0131l anne baba olan isimler aras\u0131nda....
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