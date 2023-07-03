2023 mezuniyet elbiselerinde dikkat çeken detaylar

Mezuniyet balolarında giyilen kıyafetler 2023 abiye giysi trendlerine de ışık tutuyor. Balo ve partilerde giyilen mezuniyet elbiselerinde bazı detaylar dikkatimizi çekti!

Moda
Giriş: 03 Temmuz 2023 14:30 Güncelleme: 03 Temmuz 2023 14:31
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  • Bu sezon gelinliklerden abiyelere kadar birçok kıyafette kurdele detayı hakim. Bu kurdele detaylı kimi zaman küçük küçük elbisenin çeşitli yerlerindeyken çoğu zaman oldukça büyük bir şekilde elbisenin yaka veya sırt detayında kendisini gösteriyor. Tam modasıyken beğeniyorsanız bu tarzda bir elbiseyi tercih etmek isteyebilirsiniz.

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  • Lastikleri çekilerek fırfır görünümü elde edilmiş bu tarz detaylar yine şık elbiselerde dikkatimizi çekiyor. Elbisenin sadece uç kısmında olmadığı gibi kimi zaman yaka kısmında da yer alabiliyor. Yaka kısmında tercih edilen modeller genellikle straplez veya omuz dekolteli madonna yaka oluyorlar.

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  • Üç boyutlu çiçekler yine bu sezonun en çok tercih edilen detaylarından biri. Ünlü markaların İlkbahar/Yaz sezonu defilelerinin birçoğunda bu detaya rastladığımızı söyleyebiliriz. Bu çiçekler ya yine görseldeki gibi küçük detaylar olarak ortaya çıkıyorlar ya da kimi zaman yaka kısmının tamamında büyük bir çiçek gibi duruyorlar.

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  • Drapeler yıllardır var olan ve asla modası geçmeyecek detaylar arasında yer alıyorlar. Vücut hatlarını daha hoş gösterdiğini düşündüğümüz drapeleri omuz detaylarında ya da yırtmaçlı elbiselerde tercih edebilirsiniz. Böylece fiziğiniz olduğundan daha hoş görünürken elbiseniz de sıradanlıktan uzaklaşmış olacak.

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  • Cut-out detayları son 2 yıldır moda dünyasının karakteristik özelliklerinden biri olmaya aday. Bu sene ise elbiselerin ve tulumların göğüs kısmında bir kesik gibi tercih edilmeye başlanan bu detayı düz şık bir abiyenin göğüs kısmında yakalayabilirsiniz.

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