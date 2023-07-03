2023 mezuniyet elbiselerinde dikkat çeken detaylar

Bu sezon gelinliklerden abiyelere kadar bir\u00e7ok k\u0131yafette kurdele detay\u0131 hakim. Bu kurdele detayl\u0131 kimi zaman k\u00fc\u00e7\u00fck k\u00fc\u00e7\u00fck elbisenin \u00e7e\u015fitli yerlerindeyken \u00e7o\u011fu zaman olduk\u00e7a b\u00fcy\u00fck bir \u015fekilde elbisenin yaka veya s\u0131rt detay\u0131nda kendisini g\u00f6steriyor. Tam modas\u0131yken be\u011feniyorsan\u0131z bu tarzda bir elbiseyi tercih etmek isteyebilirsiniz.. Lastikleri \u00e7ekilerek f\u0131rf\u0131r g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc elde edilmi\u015f bu tarz detaylar yine \u015f\u0131k elbiselerde dikkatimizi \u00e7ekiyor. Elbisenin sadece u\u00e7 k\u0131sm\u0131nda olmad\u0131\u011f\u0131 gibi kimi zaman yaka k\u0131sm\u0131nda da yer alabiliyor. Yaka k\u0131sm\u0131nda tercih edilen modeller genellikle straplez veya omuz dekolteli madonna yaka oluyorlar.. \u00dc\u00e7 boyutlu \u00e7i\u00e7ekler yine bu sezonun en \u00e7ok tercih edilen detaylar\u0131ndan biri. \u00dcnl\u00fc markalar\u0131n \u0130lkbahar\/Yaz sezonu defilelerinin bir\u00e7o\u011funda bu detaya rastlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 s\u00f6yleyebiliriz. Bu \u00e7i\u00e7ekler ya yine g\u00f6rseldeki gibi k\u00fc\u00e7\u00fck detaylar olarak ortaya \u00e7\u0131k\u0131yorlar ya da kimi zaman yaka k\u0131sm\u0131n\u0131n tamam\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir \u00e7i\u00e7ek gibi duruyorlar.. Drapeler y\u0131llard\u0131r var olan ve asla modas\u0131 ge\u00e7meyecek detaylar aras\u0131nda yer al\u0131yorlar. V\u00fccut hatlar\u0131n\u0131 daha ho\u015f g\u00f6sterdi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz drapeleri omuz detaylar\u0131nda ya da y\u0131rtma\u00e7l\u0131 elbiselerde tercih edebilirsiniz. B\u00f6ylece fizi\u011finiz oldu\u011fundan daha ho\u015f g\u00f6r\u00fcn\u00fcrken elbiseniz de s\u0131radanl\u0131ktan uzakla\u015fm\u0131\u015f olacak.. Cut-out detaylar\u0131 son 2 y\u0131ld\u0131r moda d\u00fcnyas\u0131n\u0131n karakteristik \u00f6zelliklerinden biri olmaya aday. Bu sene ise elbiselerin ve tulumlar\u0131n g\u00f6\u011f\u00fcs k\u0131sm\u0131nda bir kesik gibi tercih edilmeye ba\u015flanan bu detay\u0131 d\u00fcz \u015f\u0131k bir abiyenin g\u00f6\u011f\u00fcs k\u0131sm\u0131nda yakalayabilirsiniz..
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