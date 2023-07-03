2023 mezuniyet elbiselerinde dikkat çeken detaylar

Üç boyutlu çiçekler yine bu sezonun en çok tercih edilen detaylarından biri. Ünlü markaların İlkbahar/Yaz sezonu defilelerinin birçoğunda bu detaya rastladığımızı söyleyebiliriz. Bu çiçekler ya yine görseldeki gibi küçük detaylar olarak ortaya çıkıyorlar ya da kimi zaman yaka kısmının tamamında büyük bir çiçek gibi duruyorlar.