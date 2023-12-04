2023 - 2024 kış sezonunun öne çıkan oje trendleri

Chocolate glazed donut\n\u00dcnl\u00fc model Hailey Bieber'\u0131n bu t\u0131rnaklar\u0131 yapt\u0131rmas\u0131 \u00fczerine me\u015fhur olan bu model, ilk s\u0131ram\u0131zda olmay\u0131 hak etti. "Latte glazed donut" da denen bu renk a\u00e7\u0131k bir kahve rengi oje \u00fczerine inci tozuyla birlikte olu\u015fturuluyor. K\u0131\u015f sezonunda bu trende siz de kat\u0131lmak isteyebilirsiniz.. Koyu gri\nHer hangi bir nail art olmadan do\u011frudan kullanabilece\u011finiz koyu gri renkli bir ojeyi bizce yine bu sezonun trendi olan g\u00fcm\u00fc\u015f rengiyle birlikte de tercih edebilirsiniz. Hatta g\u00fcm\u00fc\u015f rengi oyeyi french olarak t\u0131rnak u\u00e7lar\u0131n\u0131zda koyu gri rengini de arka plan rengi olarak tercih edebilirsiniz.. Bordo\nSenelerin vazge\u00e7ilmezi olan bordo rengine kim "hay\u0131r" diyebilir ki... Y\u0131llar ge\u00e7se de bordo rengi \u00f6zellikle y\u0131lba\u015f\u0131 d\u00f6neminde ve genel olarak k\u0131\u015f mevsiminde en \u00e7ok tercih edilen renklerden biri, \u00f6yle de\u011fil mi?. Koyu mavi\/Lacivert\nBu rengin k\u0131\u015f mevsimine uyum sa\u011flamas\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda olduk\u00e7a zarif bir renk oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. T\u0131rnaklar\u0131n\u0131z\u0131 oldu\u011fundan daha ince uzun g\u00f6steren koyu mavi rengi ara bir ton oldu\u011fundan bir\u00e7ok kombinizle de uyum sa\u011flay\u0131p ho\u015f bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc sunacakt\u0131r.. Transparan beyaz\nBu g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc biz \u00e7ok sevdik. Zamans\u0131z g\u00f6r\u00fcn\u00fcmlerden olan beyaz ojelerin daha saydam hali olan bu trend en zarif g\u00f6r\u00fcn\u00fcmlerden biri. Risksiz ve temiz t\u0131rnaklar i\u00e7in bu g\u00f6r\u00fcn\u00fcme bir \u015fans vermenizi \u00f6neriyoruz.. G\u00fcm\u00fc\u015f\nK\u0131\u015f mevsiminin en belirgin oje trendlerinden olan g\u00fcm\u00fc\u015f renkteki ojeler, g\u00fcm\u00fc\u015f renkli tak\u0131larla olduk\u00e7a iyi bir \u015fekilde uyum sa\u011fl\u0131yor. Bizce haval\u0131 oldu\u011fu kadar kombinlerken spor bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm sa\u011flayan bu t\u0131rnaklar\u0131 g\u00f6rseldeki gibi tek renk olarak ya da nail artlarla birle\u015ftirerek tercih edebilirsiniz. \u00d6zellikle y\u0131lba\u015f\u0131nda \u015f\u0131k ve dikkat \u00e7ekici bir tasar\u0131m tercih etmek isteyenlere \u00f6nerimizdir..
Facebook Yorumları