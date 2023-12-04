2023 - 2024 kış sezonunun öne çıkan oje trendleri

Sonbahardan kışa geçmemizle birlikte oje ve nail artlarda da kışa hazırlık başladı.

Güzellik
Giriş: 04 Aralık 2023 14:26 Güncelleme: 04 Aralık 2023 14:26
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  • Chocolate glazed donut

    Ünlü model Hailey Bieber'ın bu tırnakları yaptırması üzerine meşhur olan bu model, ilk sıramızda olmayı hak etti. "Latte glazed donut" da denen bu renk açık bir kahve rengi oje üzerine inci tozuyla birlikte oluşturuluyor. Kış sezonunda bu trende siz de katılmak isteyebilirsiniz.

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  • Koyu gri

    Her hangi bir nail art olmadan doğrudan kullanabileceğiniz koyu gri renkli bir ojeyi bizce yine bu sezonun trendi olan gümüş rengiyle birlikte de tercih edebilirsiniz. Hatta gümüş rengi oyeyi french olarak tırnak uçlarınızda koyu gri rengini de arka plan rengi olarak tercih edebilirsiniz.

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  • Bordo

    Senelerin vazgeçilmezi olan bordo rengine kim "hayır" diyebilir ki... Yıllar geçse de bordo rengi özellikle yılbaşı döneminde ve genel olarak kış mevsiminde en çok tercih edilen renklerden biri, öyle değil mi?

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  • Koyu mavi/Lacivert

    Bu rengin kış mevsimine uyum sağlaması dışında oldukça zarif bir renk olduğunu düşünüyoruz. Tırnaklarınızı olduğundan daha ince uzun gösteren koyu mavi rengi ara bir ton olduğundan birçok kombinizle de uyum sağlayıp hoş bir görüntü sunacaktır.

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  • Transparan beyaz

    Bu görünümü biz çok sevdik. Zamansız görünümlerden olan beyaz ojelerin daha saydam hali olan bu trend en zarif görünümlerden biri. Risksiz ve temiz tırnaklar için bu görünüme bir şans vermenizi öneriyoruz.

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  • Gümüş

    Kış mevsiminin en belirgin oje trendlerinden olan gümüş renkteki ojeler, gümüş renkli takılarla oldukça iyi bir şekilde uyum sağlıyor. Bizce havalı olduğu kadar kombinlerken spor bir görünüm sağlayan bu tırnakları görseldeki gibi tek renk olarak ya da nail artlarla birleştirerek tercih edebilirsiniz. Özellikle yılbaşında şık ve dikkat çekici bir tasarım tercih etmek isteyenlere önerimizdir.

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