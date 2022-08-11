2022 sonbaharının ayakkabı trendleri

Devasa paltformlar\nGe\u00e7ti\u011fimiz sezonun trendlerinden olan devasa platformlu ayakkab\u0131lar sonbaharda da podyumlar\u0131 ve ma\u011fazalar\u0131 terk etmeyecek gibi duruyor. \u00d6zellikle Valentino'nun \u00fcnlenen modeli ve benzerlerini \u00e7evrenizde g\u00f6rmeye haz\u0131r olun.. Tokal\u0131 botlar\nPunk bir havan\u0131n en belirgin par\u00e7alar\u0131ndan olan tokal\u0131 botlar \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki sezon olduk\u00e7a s\u0131k g\u00f6rece\u011fimiz bir di\u011fer ayakkab\u0131 modeli. Tokal\u0131 ve ba\u015fka demirden detaylar\u0131 bulunan botlar\u0131n\u0131z\u0131 saklay\u0131n, yeniden y\u00fckseli\u015fteler!. Kaykay ayakkab\u0131s\u0131\nD\u00fcmd\u00fcz ve d\u00fc\u015f\u00fck tabanl\u0131 spor ayakkab\u0131lar kaykay yapanlar\u0131n vazge\u00e7ilmez modelleri aras\u0131nda. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki sonbahar sokak modas\u0131na da hakim olacak bu modeli biz \u00e7ok be\u011fendik.. Takunya\nYaz sezonunda dikkat \u00e7eken takunyalar \u00f6zellikle sonbahar\u0131n s\u0131cak zamanlar\u0131nda da bizi yaln\u0131z b\u0131rakmayacaklar. C\u00fcsseli g\u00f6r\u00fcn\u00fcmleriyle iddial\u0131 bir par\u00e7a olduklar\u0131ndan bir\u00e7ok kombinin y\u0131ld\u0131z\u0131 olarak kullanabilirsiniz..
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