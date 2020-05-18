18 - 24 Mayıs 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 18 - 24 Mayıs haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

18 - 24 Mayıs 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
18 Mayıs 2020 Pazartesi

Merhaba, hafta başından itibaren etkilerini hissetmeye başlayacağımız İkizler Yeniay’ı 22 Mayıs’ta kesinleşiyor olacak. Ayrıca Yeniay’daki en belirgin etkileri hafta içerisinde sırasıyla açısal olarak da yaşayacağız. Bu yüzden ben bu hafta bir değişiklik yapıp gün gün yorum yapmak yerine Yeniay’ın etkilerine değineceğim. Ayrıca bu hafta başında HTHayat Youtube kanalında yayınlanmak üzere İkizler Yeniay’ını yükselen burçlar üzerinden incelediğimiz kısa bir video röportaj çektik. Dileyen arkadaşlar kanala abone olup videoları takip edebilirler.


22 Mayıs akşam 8.38’de kesinleşecek olan ikizler Yeniay’ı haritasında İkizler burcunda yerleşmiş 4 gezegenin yanısıra yükselen burcunun da Yay olduğunu görmekteyiz. Bu da iletişim, bilgi, eğitim, yolculuklarla ilgili konular, gazetecilik, medya gibi konularda yeni başlangıçlar yapabileceğimiz bir döneme işaret ediyor ve 5 Haziran Ay Tutulması’na kadar etkili olacak. Bu dönemin, özellikle ülkemiz haritasının üzerine düştüğü konular itibariyle özellikle bilgi alışverişi ve medya, gazetecilik alanlarında spekülatif bir takım olaylara gebe olabileceğini gösteriyor. Bu dönem karşımıza çıkan her bilgiye inanmamamız ve onlara karşı daha analitik ve sorgulayıcı yaklaşmamız gerekiyor. Bu bilgi kirliliğinin özellikle dinsel konularda ve sağlıkla ilgili konularda olabileceğini öngörüyorum. Ayrıca Yeniay derecesi Satürn’den olumlu bir açı almakta. Bu da ülke ekonomisi ve bankacılık sistemlerinde bilgiye dayalı olumlu yeniden yapılandırmalara işaret ediyor. Teknolojinin bu dönemde hayatımıza faydaları bir tık daha artacak.


Yeniay derecesinin yönetici gezegeni Merkür, geri giden Venüs’le kavuşum halinde ve hafta içerisinde bu açıları kesinleşecek. Ayrıca bu iki gezegen Neptün’den zorlayıcı açı alıyor ve açı töleransı çok düşük, yani etkisi çok güçlü. Yeniay haritasında bütün ikizler gezegenleri haritanın ilişkiler evinde toplanmış. Bu da yeniay’ın en belirgin konusunun ikili ilişkiler olduğunu gösteriyor. İlişkilerimizle ilgili çok fazla düşünüyor, ilişkide olduğumuz kişiyle veya ilişki konularında başkalarıyla çok fazla iletişim kuruyoruz. Fakat malesef bu konu belirgin olduğu kadar da bozuk. Geçen hafta Venüs durağan döneminde yaptığı Neptün karesi ile retro hareketine iddialı bir başlangıç yaptı ve retro süresi boyunca da Neptün’le sürtüşmeye devam edecekler. Yani dinlemekte olduğumuz müzikte çok fazla efekt kullanılmış.


Madem bu yazımda yenilikler yaptık, ben de son yazdıklarımı bir döneme damgasını vurmuş bir Mor ve Ötesi şarkısı ile açıklamak isterim.



İntrosu ve ana riffi (melodisi) hepimizin hafızalarına kazınmış ve bence baştan aşağı Neptün öğeleri taşıyan olan bu eserde gitarist çok fazla notaya basıyormuş gibi duyulur fakat melodinin gerçek hali muhtemelen 10 notayı geçmez. Bunun sebebi “delay” türkçesi “gecikme” adı verilen ses efektidir. Yani bir notaya basıldıktan sonra çıkan ses belli zaman aralıklarında tekrarlar. Gerçek zamanlı notalar ile efektle tekrarlanan notalar bir araya gelir ve melodiyi oluşturur. Tekrarlanan notalar da zamanla azalarak kaybolur. Dinleyici hikayeyi bir bütün olarak dinler fakat efekt ile gerçeği yalnızca konuyu bilenler ayırır. Gitaristi Merkür, melodiyi Venüs, efekti Neptün olarak düşünürsek artık siz de konuyu bilenlerdensiniz.


Herkese mutlu ve sağlıklı haftalar dilerim...


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

18 mayıs pazartesi burçları...

13
Eski bir dostunuzdan haber almak bugün sizi sevindirecek. İlerleyen tarihlerde görüşmek için planlar yapmanız olası.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yabancı fikirler bugün sizi yapıcı bir şekilde etkileyebilir. Bunlardan kaçmaya çalışmak yerine daha fazla araştırma yaparak kendinizi geliştirmeye çalışın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün maddi olarak risk almamanız sizin için daha iyi olacaktır. Kuruşu kuruşuna hesap yaparak ilerlemeye devam etmelisiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi daha iyi ifade etmeye çalışmadığınız sürece yanlış anlaşılmalar kaçınılmaz olacaktır. Çekinmeyin, aklınızdan geçenleri düzgün bir şekilde kelimelere dökün.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Üzerinde çalıştığınız bir projenin detaylarında boğuluyorsanız endişelenmeyin. Bugünkü yüksek enerjiniz sayesinde en karmaşık işin bile altından kalkabileceksiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi kapana kısılmış gibi hissettiğiniz için başkalarını suçlamamalısınız. Kendinizi özgür kılacak olan sizsiniz, başkası değil. Harekete geçin!
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bazı durumlarda biraz daha cesur davranmanız gereken bir dönemdesiniz. Yerinizde oturup olayları izlemek yerine içine dahil olup aktif olmalısınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Konu aşk olduğunda zamanlama her şeyden önemlidir. Eğer bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsanız belki de doğru zaman gelmemiştir. Acele etmeyin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün herhangi bir tartışma yaşarsanız aşırı tepki vermediğinizden emin olmalısınız. Öfkeli olmanızın size hiçbir faydası olmayacaktır.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Size önderlik eden insanların yardımları sayesinde büyük işlere adım atacaksınız. Kendinize güveniniz tam olsun. Başarabileceğinize emin olun.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yaptığınız iş konusunda tereddütte düşüyor olabilirsiniz ancak buna hiç gerek yok. Kendinize inanın ve diğerlerinin de size inanmasını sağlayın.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arkadaşlarınızın kötü günlerinizde yanınızda olacağından eminsiniz ancak yaşadıklarınızı onlarla paylaşmıyorsunuz. Kendinizi sevdiklerinize bu kadar kapatmanıza gerek yok. Zorluklar paylaştıkça azalacaktır.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yaptığınız işi teslim etmeden önce tekrar kontrol etmenizde fayda var. Böylelikle gözünüzden kaçan hataları düzeltmek için şansınız olur.

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YORUMLAR

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