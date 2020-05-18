18 - 24 Mayıs 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba, hafta başından itibaren etkilerini hissetmeye başlayacağımız İkizler Yeniay’ı 22 Mayıs’ta kesinleşiyor olacak. Ayrıca Yeniay’daki en belirgin etkileri hafta içerisinde sırasıyla açısal olarak da yaşayacağız. Bu yüzden ben bu hafta bir değişiklik yapıp gün gün yorum yapmak yerine Yeniay’ın etkilerine değineceğim. Ayrıca bu hafta başında HTHayat Youtube kanalında yayınlanmak üzere İkizler Yeniay’ını yükselen burçlar üzerinden incelediğimiz kısa bir video röportaj çektik. Dileyen arkadaşlar kanala abone olup videoları takip edebilirler.

22 Mayıs akşam 8.38’de kesinleşecek olan ikizler Yeniay’ı haritasında İkizler burcunda yerleşmiş 4 gezegenin yanısıra yükselen burcunun da Yay olduğunu görmekteyiz. Bu da iletişim, bilgi, eğitim, yolculuklarla ilgili konular, gazetecilik, medya gibi konularda yeni başlangıçlar yapabileceğimiz bir döneme işaret ediyor ve 5 Haziran Ay Tutulması’na kadar etkili olacak. Bu dönemin, özellikle ülkemiz haritasının üzerine düştüğü konular itibariyle özellikle bilgi alışverişi ve medya, gazetecilik alanlarında spekülatif bir takım olaylara gebe olabileceğini gösteriyor. Bu dönem karşımıza çıkan her bilgiye inanmamamız ve onlara karşı daha analitik ve sorgulayıcı yaklaşmamız gerekiyor. Bu bilgi kirliliğinin özellikle dinsel konularda ve sağlıkla ilgili konularda olabileceğini öngörüyorum. Ayrıca Yeniay derecesi Satürn’den olumlu bir açı almakta. Bu da ülke ekonomisi ve bankacılık sistemlerinde bilgiye dayalı olumlu yeniden yapılandırmalara işaret ediyor. Teknolojinin bu dönemde hayatımıza faydaları bir tık daha artacak.

Yeniay derecesinin yönetici gezegeni Merkür, geri giden Venüs’le kavuşum halinde ve hafta içerisinde bu açıları kesinleşecek. Ayrıca bu iki gezegen Neptün’den zorlayıcı açı alıyor ve açı töleransı çok düşük, yani etkisi çok güçlü. Yeniay haritasında bütün ikizler gezegenleri haritanın ilişkiler evinde toplanmış. Bu da yeniay’ın en belirgin konusunun ikili ilişkiler olduğunu gösteriyor. İlişkilerimizle ilgili çok fazla düşünüyor, ilişkide olduğumuz kişiyle veya ilişki konularında başkalarıyla çok fazla iletişim kuruyoruz. Fakat malesef bu konu belirgin olduğu kadar da bozuk. Geçen hafta Venüs durağan döneminde yaptığı Neptün karesi ile retro hareketine iddialı bir başlangıç yaptı ve retro süresi boyunca da Neptün’le sürtüşmeye devam edecekler. Yani dinlemekte olduğumuz müzikte çok fazla efekt kullanılmış.

Madem bu yazımda yenilikler yaptık, ben de son yazdıklarımı bir döneme damgasını vurmuş bir Mor ve Ötesi şarkısı ile açıklamak isterim.

İntrosu ve ana riffi (melodisi) hepimizin hafızalarına kazınmış ve bence baştan aşağı Neptün öğeleri taşıyan olan bu eserde gitarist çok fazla notaya basıyormuş gibi duyulur fakat melodinin gerçek hali muhtemelen 10 notayı geçmez. Bunun sebebi “delay” türkçesi “gecikme” adı verilen ses efektidir. Yani bir notaya basıldıktan sonra çıkan ses belli zaman aralıklarında tekrarlar. Gerçek zamanlı notalar ile efektle tekrarlanan notalar bir araya gelir ve melodiyi oluşturur. Tekrarlanan notalar da zamanla azalarak kaybolur. Dinleyici hikayeyi bir bütün olarak dinler fakat efekt ile gerçeği yalnızca konuyu bilenler ayırır. Gitaristi Merkür, melodiyi Venüs, efekti Neptün olarak düşünürsek artık siz de konuyu bilenlerdensiniz.

Herkese mutlu ve sağlıklı haftalar dilerim...