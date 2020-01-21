Bebeğinizle oynayabileceğiniz parmak oyunları

Bebekler için parmak oyunları

Parmak oyunları, sadece okul öncesi döneme özgü gibi görünse de aslında küçük kas gelişiminin hızlandığı 10. ay civarından itibaren bebeklerle çeşitli parmak oyunları oynanabilir. İşte 1 yaş ve 2 yaş döneminde de oynayabileceğiniz bu oyunlardan bazıları…

Bebeğiniz 9 -10 ay civarında el sallama, el çırpma, öpücük gönderme gibi beceriler göstermeye başlar. Bunları teşvik etmek için yapabileceğiniz bazı parmak oyunları vardır. Bebeğiniz bunları sizden gördüğü şekilde tekrar edemese de oyuncak gerektirmeyen bu oyunlar, oyun grubu veya anaokuluna başlayacağı döneme kadar onunla keyifli vakit geçirmek için de idealdir. Bu oyunlar biz yetişkinler için basit gibi görünse de, sözle hareket arasında bağlantı kurmaya yarar. Oyunları kendi müziğinizle seslendirebilirsiniz.

1 – “Bu bir top” oyunu

“Bu bir top” (Bir elin parmak uçları birleştirilir)

“Bu da bir top” (Diğer elin parmak uçları birleştirilir)

“İşte bu da kocaman bir top” (İki el başın üzerinde birleştirilir)

“Kaç topumuz var? 1, 2, 3”

2- Ördek ailesi oyunu

Önce iki el yumruk yapılır.

“Bu baba ördek” (Bir elin başparmağı açılır)

“Bu da anne ördek” (Diğer elin başparmağı açılır)

“Bunlar da yavruları” (İki elin tüm parmakları açılır)

“Vak vak diyorlar” (İki el gaga gibi açılıp kapatılır)

3- “Şap şap” oyunu

“Şap şap diye elleri çırpalım” (Eller iki kere çırpılır)

“Pat pat diye başa dokunalım”. (Eller iki kere başa konur)

“Haydi kollarımızı saralım” (Kollar kendi kendine sarılır)

“Elleri çırpalım” (Eller iki kere çırpılır)

4 – Güneş oyunu

“Güneş top gibi yuvarlak” (İki elin başparmak ve işaret parmağı birleştirilerek daire yapılır)

“Pırıl pırıl ışıkları var” (İki elin parmakları açılıp kapanır)

“İnsanları ısıtır” (Kollar birbirine ovuşturulur)

“Çiçekleri açtırır” (Eller yumruk yapılır, avuç içleri yukarı bakarken eller açılır)

Gece olunca kaybolur (Eller arkaya saklanır)

5 – Tırtıl oyunu

“Bir tırtıl varmış, karnı çok acıkmış” (Karın elle ovulur)

“Ağaca tırmanmaya başlamış” (Parmaklarla kol üzerinde tırmanma hareketiyle ilerlenir)

“Tıkır da tıkır, tıkır da tıkır” (Başa kadar gelinir)

“Ağaçta bir yaprak bulmuş”

“Yemeye başlamış”

“Çıtır da çıtır, çıtır da çıtır” (Yeme hareketi yapılır)

6- Ellerim başımın üstünde

“Ellerim başımın üstünde”

“Ellerim omzumun üstünde”

“Ellerim yanımda”

“Ellerim arkamda” (Eller arkaya saklanır)

“Ellerimi kaldırdım, parmaklar uçtu”

“1, 2, 3, 4”

“Parmaklar ses verdi”

“Şimdi ise sustular, şimdi ise sustular”

7- Çiçekli çayır

“Gıdı gıdı mahallesi” (Çenenin altı gıdıklanır)

“Yumurta sepeti” (Çene tutulur)

“Aşçı başı” (Ağız gösterilir)

“Horhor çeşmesi” (Buruna dokunulur)

“Elmacılar” (Yanaklara dokunulur)

“Aynacılar” (Gözler elle kapatılır)

“Kemancılar” (Kaşlara bir uçtan bir uca dokunulur)

“Düz bayır” (Alına dokunulur)

“Çiçekli çayııır!” (Neşeyle saçlar karıştırılır ve baş sevilir)

8 – Kedi oyunu

“Bir kedi varmış” (Eller yumruk yapılarak başparmak açılır)

“Sepette yaşarmış” (Sol kolla sepet taşıma hareketi yapılır)

“Bir fare görünce, peşinden koşarmış” (Ayaklar yere vurularak yürüme hareketi yapılır veya oturur pozisyonda kollarla koşma hareketi yapılır)

9 – Köpek oyunu

“Köpeğimin iki kulağı var” (İki el başa götürülerek kulaklar tutulur)

“Bir de komik bir burnu” (Bir parmak buruna götürülür)

“Kemik yemeyi sever” (Yemek yeme hareketi yapılır)

“Her yere koşarak gider” (İki el dizler üzerinde ileri-geri hareket ettirilir)

10- Saat oyunu

“Bir saatim var” (Elde saat tutar gibi yapılır)

“Kulağıma koydum” (Eller kulağa götürülür)

“Tik tak tik tak” (Dikkatle dinler gibi yapılır)

“Şimdi oyun başlayacak” (Eldeki hayali saat kenara bırakılır)

“Şip şak şip şak” (Eller çırpılır)

10 AYLIK BEBEK GELİŞİMİ NASIL OLUR? 10 aylık bebeğin zihinsel ve fiz... EVDE OYNANAN OYUNLAR Evde oynanabilecek oyunlar neler...