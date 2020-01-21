10 olumsuz beden dili hareketi

Hepimizin fark etmeden yaptığı, o anki duygu ya da düşüncelerimizi belli eden hareketlerimiz vardır. Bu hareketler bazen karşı tarafa olumsuz sinyaller gönderebilir ve sohbetin bitmesine, iş görüşmesindeysek işi almamızı engellemesine neden olabilir. İşte o beden dili hareketleri...

  • 1
    10

    Kambur durmak

    Kambur durmak karşınızdakilere özgüvensiz bir duruş sergiler. Bundan kaçınmalı ve duruşunuzu dik, kendinden emin bir hale getirmelisiniz. Böylelikle insanlarla olan iletişiminizin kalitesi de çok yükselecek, kendinizi daha rahat ve özgüvenli hissedeceksiniz.

  • 2
    10

    Bacakları ya da kolları birleştirmek

    Böyle bir duruş sergilediğinizde karşınızdaki kişiye, iletişime açık olmadığınız ve onu dinlemediğiniz mesajını verirsiniz. Daha sağlıklı iletişim kurabilmek için kollarınız ve bacaklarınız açık bir biçimde durun. Karşınızdaki sizinle iletişime çok dava hevesle yaklaşacaktır.

  • 3
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    Kıpırdanmak, huzursuz durmak

    Bir konuşmanın ortasında sürekli parmaklarınızla ritim tutmak, saatinizi kontrol etmek, kıpırdanmak, saçınızla oynamak karşınızdaki kişiye sıkıldığınız ve gitmek istediğiniz mesajlarını verir. Bunun yerine karşınızdaki kişiye odaklanmayı deneyebilirsiniz.

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