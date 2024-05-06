1 yaş doğum günü hediyelikleri

Fidan - sukulent\nBebe\u011finizin bir ya\u015f\u0131 ile birlikte onunla ya\u015f alacak bir hediyelik fikri kula\u011fa \u00e7ok ho\u015f gelmiyor mu?. \u00c7i\u00e7ek tohumu \nOnun sizin hayat\u0131n\u0131z\u0131 renklendirmesinin kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 verecek bir hediye... Sevdiklerinize onlar\u0131n evlerini renklendirecek \u00e7i\u00e7ek tohumlar\u0131 hediye edebilirsiniz.. Biraz da \u00e7ocukluk\nAtl\u0131 kar\u0131ncalar\u0131 kim sevmez? Siz de bu \u00f6zel g\u00fcn\u00fcn\u00fcze e\u015flik edecek sevdiklerinizi \u00e7ocukluklar\u0131na g\u00f6t\u00fcrecek m\u00fczikli bir atl\u0131 kar\u0131nca hediye edebilirsiniz.. Sokak hayvanlar\u0131 i\u00e7in bir iyilik \nKu\u015f, kedi, k\u00f6pek yemlerinden olu\u015fan mini paketler haz\u0131rlayarak harika bir iyilik hareketi ba\u015flatabilirsiniz.. Fidan ba\u011f\u0131\u015f\u0131\nHer gelen ki\u015fi i\u00e7in \u00e7ocu\u011funuzdan taraf ba\u011f\u0131\u015flanm\u0131\u015f bir fidan... \u00c7ocu\u011funuzun ve d\u00fcnyan\u0131n gelece\u011fi i\u00e7in \u00e7ok ince d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclm\u00fc\u015f bir hediye olabilir.. Anahtarl\u0131k\nBebe\u011finizden sevdiklerinize an\u0131 kalacak bir anahtarl\u0131k hediyesine ne dersiniz? Bir\u00e7ok model aras\u0131ndan bebe\u011finizin 1 ya\u015f\u0131na at\u0131fta bulunacak ho\u015f bir fig\u00fcr se\u00e7ebilirsiniz. \u00d6rne\u011fin kedileri \u00e7ok seviyorsa kedili bir anahtarl\u0131k tercih edebilirsiniz.. Bileklik\n\u015eans getiren bileklikler, 1 ya\u015f do\u011fum g\u00fcn\u00fc hediyelikleri aras\u0131ndan en \u00e7ok tercih edilen se\u00e7eneklerin ba\u015f\u0131nda yer al\u0131yor.. Bro\u015f\nSevdiklerinizin yakas\u0131nda kalacak ho\u015f bir hat\u0131ral\u0131k... Bro\u015f....
Facebook Yorumları