1 yaş doğum günü hediyelikleri

Çocuğunuzun birinci yaşını kutlayacaksınız ve gelen kişilere ondan bir hatıra bırakmak mı istiyorsunuz. Bu ince düşüncenize uygun 1 yaş doğum günü hediyelikleri...

Anne - Baba
Giriş: 06 Mayıs 2024 14:10 Güncelleme: 06 Mayıs 2024 14:10
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  • Fidan - sukulent

    Bebeğinizin bir yaşı ile birlikte onunla yaş alacak bir hediyelik fikri kulağa çok hoş gelmiyor mu?

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  • Çiçek tohumu

    Onun sizin hayatınızı renklendirmesinin karşılığını verecek bir hediye... Sevdiklerinize onların evlerini renklendirecek çiçek tohumları hediye edebilirsiniz.

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  • Biraz da çocukluk

    Atlı karıncaları kim sevmez? Siz de bu özel gününüze eşlik edecek sevdiklerinizi çocukluklarına götürecek müzikli bir atlı karınca hediye edebilirsiniz.

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  • Sokak hayvanları için bir iyilik

    Kuş, kedi, köpek yemlerinden oluşan mini paketler hazırlayarak harika bir iyilik hareketi başlatabilirsiniz.

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  • Fidan bağışı

    Her gelen kişi için çocuğunuzdan taraf bağışlanmış bir fidan... Çocuğunuzun ve dünyanın geleceği için çok ince düşünülmüş bir hediye olabilir.

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  • Anahtarlık

    Bebeğinizden sevdiklerinize anı kalacak bir anahtarlık hediyesine ne dersiniz? Birçok model arasından bebeğinizin 1 yaşına atıfta bulunacak hoş bir figür seçebilirsiniz. Örneğin kedileri çok seviyorsa kedili bir anahtarlık tercih edebilirsiniz.

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  • Bileklik

    Şans getiren bileklikler, 1 yaş doğum günü hediyelikleri arasından en çok tercih edilen seçeneklerin başında yer alıyor.

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  • Broş

    Sevdiklerinizin yakasında kalacak hoş bir hatıralık... Broş...

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