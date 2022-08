Zeytin Ağacı & Doğum haritamızda Athena

"Geçmişle bağımızda kilitlenip kalmış her şey, bugünkü hayatımızda bir şekilde görünür olur. Belki de şans ya da şanssızlık dediğimiz her şey, geçmişte atılmış ya da atılmamış adımların sonucudur." Zeytin Ağacı dizisi, adını Athena'dan alır. Athena, Afrodit ve Hera mitolojide üç Yunan Tanrıça'dır. Dizide de Ada zekası ile Athena'dan, Leyla evliliğini her şey pahasına korumaya çalışan Hera'dan ve Sevgi de yalnızca ismiyle bile Afrodit'ten izler taşır.

Günlerden bir gün Zeus kendi çocuğunun Kralllığını ele geçireceği söylentisini duyar. Bunun üzerine hamile eşi Metis'i yutar. Ancak çocuk gelişmeye devam eder ve babasının kafa bölgesine yerleşir. Zeus artık bu ağrılara tahammül edemez. Demirci ustası Hephaistos’u yanına çağırır. Hephaistos baltasını Zeus’un kafasına indirdiğinde zırhlarla kuşanmış, silahlı bir kızla karşılaşırlar. İşte bu kız, Athena’dır.

Zeus Metis’i yuttuğunda; onun dişil gücü, sezgileri ile Zeus’un eril gücü ve adalet duygusu birleşir, Athena’ya aktarılır.

Athena yani Pallas astrolojik haritamızda ruhsal kaderimize ilerlerken savaşma gücümüzü gösterir. İçimizdeki dişil savaşçı yanımızdır. Sembolü; ters çevrilmiş üçgen üzerindeki 4 yön işaretidir.

Kişinin yeteneklerini keşfederek yolunu bulmasını simgeler. Onun savaşı yalnızca zekasıyladır. İradesini duyguları ve ruhsal yanları ile birleştirerek bilgeliğini ortaya koyar.

Atina şehrinin adı Athena’dan gelir. Ülkesini koruyan şehir tanrıçasıdır. Barışı ve adaleti amaçlar. Zeytinağacı ve bilge baykuşlar Pallas’ la alakalıdır. Baykuş, Pallas’ın da temsil ettiği gibi tehlikeleri ve görünenin ardını sezmenin, karanlıkta dahi yönünü bulmanın semboliğidir.

Athena'nın yaşamı boyunca kimseyle ilişkisi olmamıştır. Dişil doğasını bastırır ve inkar eder. Duygularını serbest bırakamaz. Ada karakteri, bu yönden de Athena'dan izler taşır. Pallas, doğum haritalarımızda babadan ayrılmayı ve dünya sorumluluğu almayı da simgeler.

Sizler de stratejik gücünüzü ve ruhsal savaşınızı nasıl verdiğinizi öğrenmek isterseniz doğum haritanızdan Pallas semboliğini bularak okuyabilirsiniz;

Koç: İsteklerini ve arzularını nasıl mücadele ederek elde edeceğini düşünür. Atılgan, dobra ve cesur bir savaşçıdır. Saldırgan bir strateji izler.

Boğa: Doğayı ve ekolojik düzeni korumakla ilgilidir. Maddeyi nasıl daha iyi ve verimli bir hale getirebileceğini düşünür.

İkizler: Hayatındaki sorunları keskin zekasını kullanarak ve iletişim yeteneği ile kolaylıkla çözebilir. Çok yönlü strateji izler.

Yengeç: Kökleri, evi, ailesi ve milletini korumak üzere savaşır. Çocuklarla ilgili yararlı çalışmalar yürütebilir. Problemlere duygusal yaklaşır.

Aslan: Gösterişli ve cesur bir ruhsal mücadelesi vardır. Sanat, dans veya psikodrama yoluyla topluma şifa sunabilir. Kendine güvenir ve tüm kalbiyle mücadele eder.

Başak: Hayatındaki sorunları en ince detayına kadar inceler. Analitik çözümler üretir. Parçadan bütüne gider.

Terazi: Dengeleme teknikleriyle şifa verip alabilir. Evlilik ve çift terapiliği konusunda yeteneklidir. Arabulucu bir strateji izler.

Akrep: Problemleri en derine inerek, soğukkanlı biçimde çözer. Kişi cinsel terapiler konusuyla ilgilenebilir. Dedektiflik yapabilir, gizem çözebilir. Örneğin; Agatha Christie’nin Pallas’ı Akrep’tir.

Yay: Siyasi ve politik konularda yetenek verir. İnanç ve ideolojileri araştırabilir. Resmin bütününü görerek hareket eder.

Oğlak: Hayattaki sorunlara realist ve soğuk yaklaşır. Disiplin ve sabırla sorunları çözer.

Kova: Sıra dışı çözümler bulabilir. Beklenmedik stratejiler izler. Toplum için mücadele edebilir.

Balık: Problemleri çözmekte zorlanabilir, belirsizlik içinde hisseder. Kendini sorunlar için feda edebilir. Hayal gücünü kullanarak ve yaşam planlarına güvenerek hareket edebilir.