Zeynep Bastık'ın "Lan" şarkısı Spotify Top 50 listesinde

Dünya çapında popüler müzik ve podcast platformu Spotify Top 50 listesinde Türkçe bir şarkı yer aldı. Zeynep Bastık'ın Mabel Matiz bestesi olan şarkısı 'Lan', Spotify'da dünya çapında en çok dinlenen şarkıların yer aldığı Spotify Global Top 50 listesine girdi. Ariana Grande'nin "We can't be friends" adlı parçasıyla başını çektiği listede Zeynep Bastık'ın "Lan" parçası 29. sırada yer aldı. Mabel Matiz imzalı "Lan" Spotify'da günlük 2,5 milyondan fazla, Youtube'da ise 11 milyon 650 binden fazla dinlenmeye ulaştı.

Spotify Global Top 50 Listesi'nde Zeynep Bastık

Zeynep Bastık'ın yer aldığı Spotify Top 50 Listesi'nde ilk 3 parça şöyle;

1. Ariana Grande "We can't be friends"

2. Myke Towers "La Falda"

3. Tyla "Water"

29. Zeynep Bastık "Lan"