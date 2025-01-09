Zamansız parçalar alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Kaliteli malzeme ve işçilik

Zamansız bir parçanın uzun ömürlü olması için malzeme ve işçilik büyük önem taşır. Yüzde 100 pamuk, yün, kaşmir veya deri gibi doğal kumaşlar tercih edin. Dikişlerin sağlam olduğundan ve detayların özenle işlendiğinden emin olun.