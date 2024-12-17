"Yumuşak yaşam" tarzına nasıl geçilir?

Koşturma kültürü, dokuz-beş ya da günlük rutin... Ne derseniz deyin, işte orada hepimiz sürekli çalışmaya programlanmışız. Sessiz istifa trendi (quiet quitting) patlamışken ve manşetlerde yer almışken, geleneksel iş stresinden ve koşuşturmasından vazgeçen başka bir TikTok trendi daha çıkmış durumda: “yumuşak yaşam”. Bu terim, rahatlık ve huzur içeren bir yaşam tarzını benimseme fikrini ifade ediyor ve günümüzün toksik üretkenlik döngüsünde kaybolmuş bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Peki, yumuşak yaşam gerçekten de bu kadar cazip mi? Kendi yaşamınıza uyarlamak için bu yaşam tarzının ne olduğu ve nasıl benimsenebileceği hakkında daha fazlası için okumaya devam edin.

“Yumuşak Yaşam” nedir?

Nijeryalı içerik üreticilerinden doğan “yumuşak yaşam” veya “yumuşak dönem” terimi, stresin sınırlandırıldığı, rahatlık ve konfor dolu bir yaşam tarzını tanımlar. TikTok’ta 1 milyardan fazla görüntülemeyle popülerleşen bu kavram, özellikle 2010’lardaki iş kadını kültürünü ve aşırı üretkenlik odaklı çalışkanlık anlayışına tepki olarak, önceliği kendine vermeye başlayan siyahi kadın içerik üreticiler ve influencerlar tarafından yaygınlaştırıldı. Transparent Black Girl sayfasına göre, yumuşak yaşam, siyahi kadınların artık güç ve iş ahlakını tek kimlik olarak kabul etmemesiyle ilgili.

Sanat terapisti Attiya Awadallah "Yumuşak yaşam, kolaylık, keyif ve gerçek benliğinizle uyum içinde yaşama seçimi yapmaktır." diyor. “Hayata daha basit bir yaklaşım benimsemek, duygusal, zihinsel ve fiziksel iyiliği önceliklendirmek ve denge ve tatmin duygusu yaratmakla ilgilidir. Sürekli başarı arayışında veya dışsal onay peşinde olmaktan ziyade, yumuşak yaşam, yavaşlamayı ve huzuru, dinlenmeyi, anlamlı bağlantılar kurmayı teşvik eder.” Yumuşak yaşam, duygusal dayanıklılığı geliştirmeyi, gereksiz baskıları serbest bırakmayı ve içsel refah üzerinde odaklanmayı davet eder.

Terapist ve travma uzmanı Lauren Auer “Bu, sorumluluklardan veya hayatın zorluklarından kaçındığınız anlamına gelmiyor; hayata daha çok denge, sınırlar ve anlam duygusuyla yaklaşmayı içeriyor,” diyor ve şöyle ekliyor: “Yumuşak yaşam, sizin için kararları doğru hissettiren, ihtiyaçlarınız ve değerlerinizle uyumlu olan kararlar almayı içerir.”

Bazıları bu trendi lüks yemekler, yüksek sınıf tatiller ve her şeyin lüks olduğu görüntülerle abartılı bir şekilde resmederken, diğerleri tüketim çılgınlığını bir kenara bırakıyor ve terapiye gitmek, görevleri devretmek, sağlam sınırlar koymak gibi gerçek öz bakım üzerine odaklanıyor. Yumuşak yaşam, öznel bir deneyimdir ve herkes onu yaşayabilir. Yumuşak yaşamın amacı, mücadele, stres ve anksiyete dolu çalışkanlık kültüründen vazgeçmek ve bunun yerine mutluluğu ve deneyimleri önceliklendirmektir. İşte sessiz istifadan farklıdır; işte toksik bir ortamı bırakmak ya da işte sevdiğiniz yönlere yönelmek gibi, yapıcı sınırlar koymayı içerir. Yumuşak yaşam görkemli olabilir, ancak özünde denge, öz farkındalık, bilinçli seçimler ve mutluluk yaratan bir zihniyet yatar.

Yumuşak bir yaşam tarzını benimsemek için ipuçları

Kendi başınıza, influencerlar ve farklı kişiler tarafından nasıl tasvir edildiğine bakılmaksızın, yumuşak yaşam tarzını kendinize göre benimseyin; size neyin keyif verdiğine, ruh sağlığınıza, fiziksel ve duygusal sağlığınıza en uygun olanı yapın. İşte yumuşak bir yaşam tarzını kendi tarzınızda benimsemeniz için bazı ipuçları;

Temel bir iş olarak dinlenmeyi önceliklendirin

Dinlenmek üretkenliktir. Çamaşır, iş e-postalar ve market alışverişi bekleyebilir. Her zaman yapılacak bir şeyler olacaktır, ancak zihniniz ve bedeniniz boş çalışmak üzere tasarlanmamıştır. “Dinlenmek yumuşak bir yaşam için opsiyonel değil, temeldir,” diyor Awadallah. “Gereksiz suçluluk duymadan dinlenmek, bunun sağlığınız için vazgeçilmez olduğunu anlamak demektir. Dinlenmeye saygı göstermek, diğer tüm sorumluluklar kadar önemlidir.”

Zaman ayırıp bağlantıyı kesmek, durmak ve rahatlamak, yalnızca zihinsel ve fiziksel sağlığınız için değil, aynı zamanda yaratıcılığınız, verimliliğiniz ve ruh haliniz için de faydalı olacaktır. Dinlenmek ve enerji toplamak, yaşamınızın diğer alanlarında daha eksiksiz bir şekilde var olmanızı sağlar. Yumuşak yaşam tarzı, gününüzün her köşesine denge ve zarafeti getirmeyi amaçlar.

“Savaş ve Kaç” modundan çıkın

Yumuşak yaşam tarzına geçişin ana bileşenlerinden biri, stresi hesaplamanın dışında tutmaktır. Bunu başarmak imkansız gibi görünebilir çünkü hepimizin tanık olduğu gibi, “savaş ve kaç” modundaki stres, genellikle baş ağrısı, sindirim sorunları ve anksiyeteye yol açarak sağlığımız üzerinde büyük tahribata neden olur. “Yumuşak bir yaşam sürmek, sürekli ‘savaş ve kaç’ modundan çıkmayı gerektirir—her şeyin bir hayatta kalma tepkisi olduğu hissinden uzaklaşmayı ve bunun yerine özgürlük, esneklik ve akışa dayalı bir yaşam kurmayı amaçlar,” diyor Auer. “Bu, sürekli koşturmak veya kendimizi sınırlarımızda zorlamak zorunda olduğumuz fikrinden uzaklaşmak ve bunun yerine kolaylık ve iyi oluş için alan yaratmakla ilgilidir. Bu genellikle sinir sisteminizi düzenlemek için çalışmayı içerir, böylece stres yerine sakinlikle yaşayabilirsiniz.” Vücudunuz sürekli yüksek alarmda olmadığında, daha sağlıklı ve bilinçli seçimler yapabilirsiniz.

Stresi farklı şekillerde ele alırız, bu yüzden onu azaltmak için farklı teknikleri denemek gerekebilir. Bazı denenmiş ve onaylanmış yöntemler ise terapi, farkındalık pratiği, nefes çalışmaları, yürüyüş ve iyi uykudur. Gün içinde daha fazla molalar almak da sizi daha merkezlenmiş ve dengeli hissettirebilir.

Zamanınızı ve önceliklerinizi belirgin sınırlarla çizin

İster iş, ister ilişkiler ya da cinsellik söz konusu olsun; sınırlar koymak, hayatınızda dengeyi korumak ve zihinsel sağlığınıza özen göstermek için vazgeçilmezdir. Öncelikle şunu öğrenin: “Hayır” demekte rahat olun. Eğer bir insanı hoşnut etmeye meyilliyseniz, bu kelime sizin sözlüğünüzde yok demektir, ancak sürekli “evet” dediğinizde, aynı zamanda sizin için önemli olan şeylerden vazgeçmiş olursunuz. “Yumuşak bir yaşam sürmek, zamanınızı nasıl geçirdiğinize ve gerçekten neyin öncelikli olduğuna dair gerçekten bilinçli olmayı gerektirir,” diyor Auer. “Bu, size zarar veren şeylere ‘hayır’ demek ve yaşamınızı gerçekten önemli olan şeylerle uyumlu hale getirmekle ilgilidir. Sınır koymak, sadece diğer insanlara hayır demek değil, aynı zamanda enerji ve sağlığınızı korumakla da ilgilidir.”

İhtiyaçlarınızı ve isteklerinizi açıkça ifade ederek neyin kabul edilebilir ve neyin kabul edilemez olduğunu belirleyin, özellikle de nasıl davranılmasını istediğinize dair. Bu, çalışma saatlerinizi belirlemek veya dinlenme ve bağlantı kurma zamanı ayırmak gibi sınırlar koymayı içerebilir. Sonuçta; güven oluşturacak, sağlıklı bağlantılar kuracak ve daha fazla takdir göreceksiniz.

Bilinçli bir şekilde yaşayın

Elbette, rutinler günlük yaşantınızı planlamayı kolaylaştırır, ancak otomatik pilota geçtiğinizde anın farkında olma oranınız ne kadar yüksek? Bilinçli yaşam pratiğinin ilk adımı, değerlerinizi ve en iyi, yüksek, en mutlu versiyonunuzun neye benzediğini açıkça tanımlamaktır. Sonra, bu hedeflere aktif olarak ulaşmaya çalışın.

Bir diğer yanlış anlama, yumuşak yaşam tarzının tamamen parayla mümkün olduğu yönündedir. Bunun yerine, kazancınızı ve zamanınızı nasıl harcadığınıza dikkat etmeniz önemlidir; zamanın para olduğunu unutmayın. Size neyin önemli olduğunu ve sizi iyi hissettiren deneyimleri belirleyin ve o deneyimlere odaklanın.

“Yumuşak yaşam tarzı, günlük ritüeller oluşturmakla ilgilidir; bu ritüeller enerji tüketmek yerine restore etmeyi sağlar,” diyor Awadallah. “Bu ritüeller, üretkenlikle ilgili değil, huzur bulmak ve düşüncelerinizi işlemekle ilgilidir.” Bunlar, yaratıcı ifade, çizim yapma gibi, hareket veya sakin bir kahve olabilir; sizi rahatlatan, düşüncelerinizi işleyip huzurlu anları kucaklamanızı teşvik eden her şey.

Mükemmeliyetçilikten vazgeçin

Mükemmeliyetçilik iki uçlu bir kılıçtır: Biri, hedeflerinize ulaşmanıza ve en iyi versiyonunuzu ortaya koymanıza yardımcı olabilirken, diğer yandan negatif özdeğer algısı, anksiyete ve yeterince iyi hissetmeme gibi olumsuz duyguları tetikleyebilir. Yumuşak yaşam tarzı, mükemmeliyetçiliğin tam karşıtıdır. Bunun yerine, kusurluluğu kabul etme ve her zaman “doğru” yapma ihtiyacını bırakma fikrini savunur.

“Yeterli olmamayı kabul edin ve değerinizin kusursuz performansa bağlı olmadığını hatırlayın,” diyor Awadallah. “Hatalar yapmanız normaldir. Kusurlu anlar, genellikle büyüme ve rahatlama anlarını bulduğumuz zamanlardır. Mükemmeliyetçilikten vazgeçmek, kendinize daha duyarlı ve şefkatli olmanızı sağlar.”

Peki, “kendi haline yetinmeyi” ve çok yüksek standartları gevşetmeyi nasıl öğrenirsiniz? Başlangıç olarak, yardıma ihtiyaç duyduğunuzda bunu istemekten çekinmemelisiniz. Yumuşak yaşam tarzı, kendinizi savunmasız hissetmeye ve çekinmeden yardımı talep etmeye ve kabul etmeye izin vermeyi içerir. Evde çok fazla yükünüz varsa veya iş zamanlamalarınız ile başa çıkamıyorsanız, hepimizin kırılma noktaları vardır. Yardım istemek bir zayıflık göstergesi değildir, aksine ilişki kurma ve başkalarından yeni beceriler öğrenme fırsatıdır. Sonuçta, mükemmeliyet diye bir şey yoktur; patronunuzun veya arkadaşınızın mükemmel olarak gördüğü şey, sizin için mükemmel olarak düşündüğünüzden farklıdır.

Kendi tanımlarınıza göre başarıyı yeniden şekillendirin

Geleneksel olarak başarı; para, kariyer, güç ve şöhret, ne kadar para kazandığınız, hangi işi yaptığınız ve hangi statüye ulaştığınızla ölçülür. Sürekli daha iyi, daha hızlı, daha zengin, daha “başarılı” olmamız gerektiği düşüncesiyle yetiştirildik. Ancak yumuşak yaşam tarzı, başarıyı, otantik benliğinizi, kişisel değerlerinizi ve içsel doyumunuzu onurlandıran bir yaşam yaratmak olarak yeniden tanımlar. “Başarıyı kendi tanımlarınıza göre belirlediğinizde, sürekli çaba sarf etme ihtiyacından kurtulursunuz ve bunun yerine sizi gerçekten besleyen şeyleri takdir edersiniz” diyor Awadallah.

Terapist ve travma uzmanı Lauren Auer, başkalarının başarı tanımlarına odaklanmak ve ne yapmanız gerektiği veya olmanız gerektiği konusunda kaybolmak yerine, değerlerinizi göz önünde bulundurmayı ve bunları önceliklerinizle uyumlu hale getirmeyi öneriyor: “Yumuşak bir yaşam, sadece daha az yapmakla ilgili değil – en çok önemsediklerinizi yapmakla ilgilidir. Değerlerinizi ne kadar iyi bilirsiniz, yaşamınızın onlarla uyumlu olmasını o kadar kolay sağlarsınız.” Örneğin, öncelikli değerleriniz daha yavaş sabahlar, insanlarla bağlantı kurmak ve yaratıcılık olabilir. Yumuşak bir yaşam, bu değerlere odaklanarak sabahları daha erken kalkmayı, haftada belirli zamanlar ayırmayı ve yeni bir hobi peşinde koşmayı içerebilir. En çok değer verdiğiniz şeyleri bildiğinizde, size daha anlamlı ve kalıcı bir doyum ve mutluluk hissi sağlayacak kendi başarı tanımınızı oluşturabilirsiniz.

Referanslar: Katherine Chang, “Psychologists Explain How You Can Live a ‘Soft Life’ Too”. (2024) Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/soft-life/