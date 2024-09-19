Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları 2024

Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nin düzenlediği Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları açıklandı. Bu yıl 16.'sı düzenlenen yarışmada 58 ülkeden 3 bin 500'den fazla fotoğraf değerlendirmeye alındı.

Yaşam
Giriş: 19 Eylül 2024 22:06 Güncelleme: 19 Eylül 2024 22:06
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  • Yarışmanın birincisi

    Ryan Imperio, Güneş tutulması sırasında çektiği fotoğrafla ana yarışmanın galibi oldu.

    1 / 16

  • Galaksi kategorisi kazananı

    Bence Tóth ve Péter Feltóti

    2 / 16

  • Yıldızlar ve Bulutsular kategorisi kazananı

    Marcel Drechsler, Bray Falls, Yann Sainty, Nicolas Martino ve Richard Galli

    3 / 16

  • Kuzey Işıkları kategorisi kazananı

    Larryn Rae

    4 / 16

  • Gezegenler, Kuyrukluyıldızlar ve Asteroitler kategorisi kazananı

    Tom Williams

    5 / 16

  • Genç Astronomi Fotoğrafçısı kategorisi kazananı

    Daniele Borsari

    6 / 16

  • Ayımız kategorisi kazananı

    Gábor Balázs

    7 / 16

  • Görüntü İnovasyonu konusunda Annie Maunder Ödülü kazananı

    Sergio Díaz Ruiz

    8 / 16

  • İnsan ve Uzay kategorisi kazananı

    Tom Williams

    9 / 16

  • Sör Patrick Moore En İyi Çıkış Yapan kategorisi kazananı

    Xin Feng ve Miao Gong

    10 / 16

  • Gökyüzü kategorisi kazananı

    Tom Rae

    11 / 16

  • Güneşimiz kategorisi ikincisi

    Peter Ward

    12 / 16

  • Gökyüzü kategorisi ikincisi

    Fei Xue

    13 / 16

  • Genç Astronomi Fotoğrafçısı kategorisinde övgüye layık görülen

    ZiYang Chang

    14 / 16

  • Ayımız kategorisinde övgüye layık görülen

    Jinyuan Chen

    15 / 16

  • İnsan ve Uzay kategorisinde övgüye layık görülen

    Matt Jackson

    16 / 16

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