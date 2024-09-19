Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları 2024

Yar\u0131\u015fman\u0131n birincisi\nRyan Imperio, G\u00fcne\u015f tutulmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda \u00e7ekti\u011fi foto\u011frafla ana yar\u0131\u015fman\u0131n galibi oldu.. Galaksi kategorisi kazanan\u0131\nBence Tóth ve Péter Feltóti. Y\u0131ld\u0131zlar ve Bulutsular kategorisi kazanan\u0131\nMarcel Drechsler, Bray Falls, Yann Sainty, Nicolas Martino ve Richard Galli. Kuzey I\u015f\u0131klar\u0131 kategorisi kazanan\u0131\nLarryn Rae. Gezegenler, Kuyrukluy\u0131ld\u0131zlar ve Asteroitler kategorisi kazanan\u0131\nTom Williams. Gen\u00e7 Astronomi Foto\u011fraf\u00e7\u0131s\u0131 kategorisi kazanan\u0131\nDaniele Borsari. Ay\u0131m\u0131z kategorisi kazanan\u0131\nGábor Balázs. G\u00f6r\u00fcnt\u00fc \u0130novasyonu konusunda Annie Maunder \u00d6d\u00fcl\u00fc kazanan\u0131\nSergio Díaz Ruiz. \u0130nsan ve Uzay kategorisi kazanan\u0131\nTom Williams. S\u00f6r Patrick Moore En \u0130yi \u00c7\u0131k\u0131\u015f Yapan kategorisi kazanan\u0131\nXin Feng ve Miao Gong. G\u00f6ky\u00fcz\u00fc kategorisi kazanan\u0131\nTom Rae. G\u00fcne\u015fimiz kategorisi ikincisi\nPeter Ward. G\u00f6ky\u00fcz\u00fc kategorisi ikincisi\nFei Xue. Gen\u00e7 Astronomi Foto\u011fraf\u00e7\u0131s\u0131 kategorisinde \u00f6vg\u00fcye lay\u0131k g\u00f6r\u00fclen\nZiYang Chang. Ay\u0131m\u0131z kategorisinde \u00f6vg\u00fcye lay\u0131k g\u00f6r\u00fclen\nJinyuan Chen. \u0130nsan ve Uzay kategorisinde \u00f6vg\u00fcye lay\u0131k g\u00f6r\u00fclen\nMatt Jackson.
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