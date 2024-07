Yeni araştırma: Tamponlarda toksik metaller bulundu

1930'lardan bu yana tamponlar, rahatlık ve kullanım kolaylığı nedeniyle tercih edilen bir hijyen ürünü olmuştur. Ancak Columbia Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı yeni bir çalışma, tamponların arsenik, kurşun, kadmiyum ve diğer toksik metallerin varlığı gibi tehlikeli bir dezavantajı olabileceğini ortaya koydu.

California Üniversitesi'nde araştırmacı olan Jenni Shearston: "Pamuk, birçok tamponun birincil bileşenlerinden biri olduğu için ağır metallerin pamukta bulunabileceğini zaten biliyoruz, bu nedenle bu soruyu sormamız gerektiğini düşündük" açıklasında bulundu. Kurşun maruziyeti, yüksek tansiyon ve beyin, böbrek ve üreme sağlığı sorunları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Arsenik, bilinen bir kanserojendir ve mesane, akciğer, sindirim sistemi ve daha fazla kanser riski ile ilişkilendirilmiştir.

ABD'de regl gören kişilerin, %52 ila %86'sının tampon kullandığı düşünüldüğünde, toksik metallerin varlığı endişe verici bir durum olarak değerlendirilmektedir. İşte çalışma bulguları ve sizin için ne anlama gelebileceği hakkında bilmeniz gerekenler.

Araştırmacıların bulguları

Araştırmacılar, 14 markaya ait 30 tamponda arsenik, kalsiyum, cıva, nikel, kurşun ve çinko dahil 16 farklı metalin konsantrasyonunu ölçtüler. Çalışma sonucunda markaların isimleri belirtilmedi, ancak uzmanlar, "büyük bir çevrimiçi perakendecide en çok satanlar olarak listelenen ürünler ile birkaç büyük zincirin 'mağaza markası' ürünlerini" seçtiklerini söylediler. Tamponlar New York, Atina ve Londra'daki mağazalardan satın alındı.

Test edilen tamponların %100'ünde bu 16 metalden 12'si bulundu. Geri kalan dört metal, test edilen tamponlardan en az birinde mevcuttu. Bilim insanları hem organik olmayan hem de organik tamponları test ederek organik olanların vajinal sağlık için daha iyi olduğu yaygın varsayımını araştırdılar. Organik olmayan tamponlar daha yüksek kurşun seviyeleri içerirken, organik tamponlar daha yüksek arsenik seviyeleri içeriyordu.

Araştırmacılar, plastik aplikatörlü tamponlarla karton veya aplikatörsüz tamponlar arasında metal konsantrasyonlarında fark bulamadılar, ancak tamponlar arasında bulundukları bölgeye veya mağaza markası mı yoksa marka ürünü mü olduğuna bağlı olarak "yüksek değişkenlik" olduğunu belirttiler.

Uzmanlar, kurşun maruziyetinin küçük miktarlarda bile güvenli olmadığını söylüyor. Shearston, tüm örneklerde kurşun bulunmasından şaşırdığını belirtti. "Bu, benim açımdan en endişe verici sonuç" açıklamasında bulundu.

Metaller tamponlara nasıl girdi?

Çalışma, metallerin tamponlara nasıl girdiğini incelememiş olsa da, uzmanlar bazı metallerin üretim süreci sırasında su, toprak, hava veya diğer çevresel kaynaklardan gelebileceğini belirttiler.

Pamuğun yetiştirilmesini düşündüğünüzde, emici olması için kullanıldığı tamponlarda olduğu gibi, doğal olarak bazı metal metaloidleri emecektir. Çinko ve bakır gibi bazı metaller küçük miktarlarda zararlı değildir ve antimikrobiyal ve kayganlaştırıcı özellikleri nedeniyle üretim sürecinde tamponlara kasıtlı olarak eklenir. Tamponlarda bulunan seviyeler, güvenli olmayan maruziyet eşiğinin altındaydı.

Tamponlardaki metaller ne kadar zararlı?

Bu noktada, bilim insanlarının bildiği tek şey, metallerin tamponlarda mevcut olduğudur. Metallerin tampondan çıkıp çıkamayacağını bilmiyorlar. Eğer çıkabiliyorsa, bu metallerin vücut tarafından da emilip emilemeyeceği sorusunu gündeme getiriyor.

Vajina, yüksek oranda geçirgen bir mukozal zardan oluşur. Shearston ve ekibi, kimyasalların tamponlardan sızıp sızmadığını ve vücuda girip girmediğini araştırmak için zaten planlar yapmış durumda. "Laboratuvarda bunu birinci öncelik yapıyoruz," dedi.

Peki, uzmanlar tampon kullanmayı bırakmanızı söylüyor mu?

Bu çalışmanın sonuçları henüz davranışınızı değiştirmek için bir sebep değil. Herhangi bir kapsamlı tavsiye vermeden önce daha fazla bilgiye ve araştırmaya ihtiyaç var. Uzmanlar, insanları bu noktada panik yapmamaları konusunda cesaretlendirmek istiyor. Bu metallerin herhangi bir olumsuz sağlık etkisine katkıda bulunup bulunmadıklarını henüz bilmiyorlar.

Ayrıca, regl döneminde kullanabileceğimiz diğer hijyenik ürünler de çok iyi bir alternatif olmayabilir. Birçok ürün, örneğin; regl külodu, "sonsuz kimyasallar" içerir. 2020 yılında yapılan bir çalışma, pedlerin kanserojen kimyasallara maruz kalma riskinin tamponlardan daha yüksek olduğunu buldu. Menstrual kapların veya disklerin toksik metaller içerip içermediğini bilmek için yeterli araştırma yoktur.

Kaynak: Nick Blackmer. "A New Study Found Toxic Metals in Tampons—Should You Still Use Them?". Şuradan alındı: https://www.health.com/tampons-contain-toxic-metals-study-8679104. (23.07.2024).