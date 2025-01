Yeni araştırma: Muhtemelen anneniz kardeşinizi daha çok seviyor!

Yaklaşık 19.000 kişi üzerinde yapılan yeni ve geniş kapsamlı bir araştırma, ebeveynlerin belirli özelliklere sahip çocuklarını tercih etme eğiliminde olduklarını ortaya koydu. Ocak ayında Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yayınlanan çalışmaya göre, doğum sırası, mizaç ve cinsiyet ebeveynlerin tercihlerinde etkili olabiliyor.

Araştırmacılar, şu bulgulara ulaşmıştır:

Kız çocukları ve genelde daha vicdanlı, sorumluluk sahibi, düzenli ve uyumlu olan çocuklar, ebeveynlerinden daha iyi muamele görme eğilimindedir. Ayrıca, ebeveynler genellikle daha olgun olduklarını düşündüklerinden, büyük kardeşlere daha fazla özerklik tanıma eğilimindedir.

Daha az tercih edilen kardeşler, genellikle daha kötü bir zihinsel sağlık durumuna sahiptir ve duygularını düzenlemekte zorlanır. Aile içi ilişkileri daha stresli ve gergindir.

Favori çocuklar ise daha iyi notlar alır, daha sağlıklı ilişkiler kurar ve duygusal olarak kendilerini daha iyi yönetebilir.

Araştırma, ebeveynlerin bu çocukları daha kolay yönetilebilir bulabileceğini ve bu nedenle onlara daha olumlu yanıt verebileceğini öne sürmüştür.

Genel muamele ve bazı faktörler dikkate alındığında, ebeveynlerin şu yollarla ayrımcılık yaptığı tespit edilmiştir:

Çocuklarıyla nasıl etkileşim kurdukları

Çocuklara ne kadar para harcadıkları

Çocuklar üzerinde ne kadar kontrol uyguladıkları

Favori çocuk statüsü zamanla değişebilir; bu durum, koşullara bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ayrıca, ebeveyn davranışlarını etkileyen fark edilmemiş faktörler de olabilir. Örneğin; bir çocuk bir ebeveyne sevilen bir akrabayı hatırlatabilir ya da ebeveynle duygusal olarak daha uyumlu olabilir.

Araştırmaya göre, daha az tercih edilen çocuklar okulda ve evde daha fazla sorun yaşar ve yetişkinlikte de zorluklarla karşılaşabilir. Bu çocuklar, madde kullanımı, daha kötü zihinsel sağlık ve aile içi ilişkilerde zorluklar yaşama riski daha yüksek bireylerdir.

Araştırmanın baş yazarı Doç. Dr. Alexander Jensen: “Krdeşinizin favori çocuk olduğunu düşünüyorsanız, bu durumun sadece en büyük ya da en küçük çocuk olma tercihiyle sınırlı kalmadığını unutmayın. Bu, sorumluluk, mizah ya da ebeveynler için ne kadar kolay veya zor biri olduğunuzla ilgili olabilir" açıklamasında bulundu.

Kayırmacılık: Kardeşler arasında uzaklaşma için bir risk faktörü

Kardeşler, ebeveynlerin ayrımcılığına karşı özellikle hassastır ve bu durum, kardeşler arasında uzaklaşmaya yol açabilecek bir risk faktörüdür. Sosyolog, gerontolog ve insan gelişimi profesörü Karl Pillemer'in araştırmaları, annelerin üçte iki ila dörtte üçünün bir favori çocuğu olduğunu ve çocuklarının bu tarafgirliğin oldukça farkında olduklarını göstermiştir.

Çocuklar, ebeveyn tercihlerini erken yaşta fark eder. Özellikle yaşları birbirine yakın olan ve ebeveyn ilgisi için doğrudan rekabet eden küçük çocuklar, ayrımcılığa karşı son derece hassastır. Gelişim psikolojisi profesörü emekli sosyal gelişim psikoloğu Judith Dunn’ın araştırmalarına göre, çocuklar sosyal açıdan oldukça bilinçlidir ve çevrelerinin farkında olup incelemeler yapabilir.

Dunn, bu alanda öncü çalışmalar yaparak laboratuvar yerine çocukların evdeki yaşamlarını gözlemlemiştir. 15 - 17 aylık çocukların annelerinin büyük kardeşe nasıl davrandığını yakından izlediğini gözlemlemiştir. Annenin çocuklar arasındaki sevgi ve dikkat farkı ne kadar büyükse, kardeşler arasındaki düşmanlık ve çatışmanın o kadar arttığını bulmuştur. Ayrıca, çocukların bir kardeşi nasıl inciteceklerini, nasıl teselli edeceklerini ya da acılarını nasıl artıracaklarını bildiklerini ve bu bilgiyi hayatları boyunca taşıdıklarını belirtmiştir.

İlginizi çekebilir: Annemle anlaşamıyorum, ne yapmalıyım?

En çok sevilen olmanın dezavantajları

Yüzeyde, kardeşler çocukluklarında ebeveynlerin favorisi olmayı arzulayabilir Yapılan bir ankette, 43 yaşındaki bir kadının favoritizm söz konusu olduğunda kimsenin kazanan olmadığını belirtmiştir. Beş çocuğun en küçüğü olan bu kadın, annesinin onu şımartması nedeniyle kardeşlerinin kendisine kızgın olduğunu düşünüyor. Kardeşlerin genellikle favori çocuğu ailedeki statülerinden dolayı suçladığını, ancak hiçbir çocuğun favori olmayı talep etmediğini vurgulamaktadır. Favori olan çocuklar sıklıkla suçluluk duyar, yüksek beklentilere uygun yaşama kaygısı taşır ve küçük aksiliklerden dolayı depresyona girebilir.

Başka bir anketime göre; 71 yaşındaki bir erkek, gençlik yıllarında ebeveynlerini, kendisini iki küçük kardeşi ile olumlu şekilde kıyaslamalarının kardeşleriyle ilişkilerini nihayetinde zedeleyeceği konusunda uyarmış ancak ebeveynleri bu uyarıyı dikkate almamıştır. Bu sırada ankete kadın kişi, ciddi bir öğrenci olduğunu kanıtlamış, lisede sınıf başkanlığı yapmış, prestijli bir üniversiteye gitmiş ve tanınmış bir avukat olmuştur. Diğer yandan kardeşleri geçim sağlamakta zorlanmıştır.

Bu yeni araştırmalar, ayrımcılık ya da favoritizmin tüm aile ilişkilerini nasıl zedeleyebileceği konusunda ebeveynlere farkındalık kazandırmalıdır. Uzmanlar bu çalışmanın bu hassas ilişkilerdeki nüansları aydınlatmayı umduğunu ve ebeveynlerin ve uzmanların bu zararlı kalıpları fark etmelerine yardımcı olmasını umduğunu ifade etmiştir.

Bu bulgular önemlidir. Çünkü ebeveynlere hangi çocuklarına daha olumlu ya da olumsuz davrandıklarını düşünmeleri için bir başlangıç noktası sağlar. Kardeşler birbirinden farklıdır ve genellikle farklı şekilde ebeveynlik yapılması gerekir. Ayrımcılık, favoritizmin kontrol edilmesinin ve tüm çocukların sevildiğini ve desteklendiğini hissetmesinin sağlanması kritik önem taşımaktadır.

Kaynak: Fern Schumer Chapman. "Yes, Mom Probably Did Like Your Sister Best". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/brothers-sisters-strangers/202501/yes-mom-probably-did-like-your-sister-best. (22.01.2025).