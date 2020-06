Çocuklarım var düzelir dedim, düzelmedi

Merhaba Yeşim Hanım, 4 tane çocuğum var, 15 senelik evliyim.15 seneden beri tartışma kavgalarla bugüne geldik. Eşim annesine çok düşkün, 15 seneden beri kaynanam yüzünden kavgalar... Fikirlerimiz çok zıttır. Her zaman o ne derse o olur. Benim fikirlerimi hiç onaylamaz. Ben ona karşı gelsem benimle tartışır, bağırır, üste çıkmaya çalışır. Kendi hatalarını hiçbir zaman kabul etmedi. Her zaman hep haklı olan o oldu. Annesi sürekli oğlunu savunur. Her zaman beni hatalı buluyorlar. Benim eşim çabuk sinirlenir her şeye... Bir de ağzı çok pistir. Sürekli küfür eden bir koca... Annesini İstanbul’dan Bursa’ya bizim eve her hafta getirir. Zorla da olsa getirir. Annesi de aynı kafa, sürekli oğlunun her dediğini onaylar. Oğlu ne derse o doğrudur. Hiç yanlıştır demez. Eşim annesinin yemeklerine bayılır. Hep annesinin yaptığı yemekleri ister. Ben sürekli hizmet ederim, gece yarılarına kadar mutfaktan çıkamam.Sürekli emri vaki yapar. En ufak bir hata yapsam bağırır, küfür eder. Eşimin sözünden bir yere çıkamam o izin vermezse bir yere gidemem. Anneme söylüyorum “Senin 4 çocuğun var boşayamazsın” diyor. Ben yıllardır ellim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum. Boşanıcam diyorum eşime, çocuklarımı elimden alacağını söylüyor. Nafaka vermem, mal paylaşımında bulunmam diyor. Ben bununla bir türlü başa çıkamadım. Anası desem aynı eşim gibi... Aynı kafa... Benim annem sesini çıkartamıyor evliliğim bozulmasın diye... 4 tane çocuk ve ben çaresizim. Yıllardır hep konuştum güzellikle artık yoruldum. Hiçbir zaman beni anlamadı, bundan sonrada anlamayacaktır biliyorum. 15 yıldır mücadele ettim. Çocuklarım var, düzelir dedim düzelmedi. Her şeyi zorbalıkla yaptırır. Ben çok mutsuzum. Sürekli ben bilirim benim dediğim her zaman doğrudur diyor. Tamam maddi yönden sıkıntı çekmedim ama yine mutsuzum. Boşanırsam beni her şeyden mahrum edeceğini söylüyor. Ben cesaret edemiyorum ayrıca çocuklarım babalarına da bana da çok düşkünler. Ne beni ne de babayı bırakamayacaklarını söylüyorlar. Tepki gösteriyorlar. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Şimdi bu koronavirüsten beri annesi bizde 1.5 aydır gitmedi evine. Ne zaman kaynanam gelse eşim bana karşı değişiyor, kavga ediyoruz. Benim anlattıklarımın bu özeti sadece fazlası değil ancak bu kadarını anlatabildim. Kaynanam kadının sözüne bakılmaz, kadın sözüne bakanlar kılıbıkmış diyor. Kadınlara karşı hep erkekleri daha çok tutuyor özür diliyorum çok uzattım ama çok doluyum, umarım sizi sıkmamışımdır...

Yeşim Tijen'in cevabı:

Hayır beni sıkmadınız sevgili okurum. Okurlarımın yazdıkları uzun da olsa sıkılmam, siz rahatladıysanız benim açımdan hiç sorun yok. Yazdıklarınız üzücü... Eşiniz ve kayınvalideniz anlattıklarınıza bakınca yaşaması zor insanlar. Hele küfürle konuşan, üstelik ben ne dersem o olur diyen bir adam gerçekten dayanması zordur diye düşünüyorum ama 4 çocuğu olan bir kadın için boşanmak çok büyük hayal... Dört çocuğu olan bir kadın öyle kolay boşanamaz. Her biriyle ilgilenmek eşiniz yanınızda yokken çok çok zor olur. Yetemezsiniz. Eşinize gelince uzaktan 4 çocuğa babalık yapmak yanında olduğuyla aynı olmaz. Araya mesafeler girince bir de sonradan bir başka kadın girerse babalık yapması zorlaşır. Bazı kadınlar babalık yapmasına izin vermeyebilir. Bir de kendi çocuk yapabilir ve size göndereceği para kadına batabilir... Hayal edebiliyor musunuz? Korkunç, olmayacak şey değil. Üstelik madden eşinize ihtiyacınız var rahat rahat çocuklarınızı büyütecekken onları sıkıntı içinde yaşatırsınız, sizi suçlarlar. Diğer yandan boşanırsanız eşiniz tabii ki size nafaka vermek zorunda kalacaktır. Ayrıca eğer evlendikten sonra mal edinilmişse o mallar benim bildiğim kadarıyla yarı yarıyadır. Bunların hepsi gerçekleşse bile yani mal paylaşımı, nafaka bunlar size yetmez. Hayat dökme suyla dönmez, nafaka yetmez. Size sakın boşanmayın demek zorundayım. Boşanmak boş bir umut. Hem kendinizin, hem çocuklarınızın selameti için düşüncelerinizi değiştirmek zorundasınız...

İnsan bazen kendini hayatının içinde sıkışmış hisseder, bu sıkıştığınız hayattan boşanarak kurtulamazsınız sevgili okurum. Boşanmak çözüm gibi gözükebilir, başka biri için çözüm olabilir ama sizin için değil. Boşanırsanız bir tek eşinizden kurtulmuş olursunuz. 4 çocuğun sorumluluğuyla bir başınıza kalırsınız. Geliriniz yok, baba evinde kalmak, oraya yeniden sığmaya çalışmak sandığınız kadar kolay değildir. O çocuklarınızın düzenini bozmaya hakkınız yok madden de sıkıntınız yokmuş, dişinizi sıkacaksınız, sabır edeceksiniz. Bu sıkıcı hayat filmini renkli bir film haline getirmeye çalışabilirsiniz. Hani hayatınızın içinde sıkışmışsınız dedim ya işte o hayatta kendinize nefes alacak alanlar açmak için birkaç yerden duvarları ittirecek kendinize nefes alacak bir pencere açacaksınız. Bunu sizin için kimse yapmayacak ne eşiniz ne kayınvalideniz, kendinizi psikolojinizi düşünerek siz yapmak zorundasınız. Yıllardır eşinizi değiştiremediğinize göre geriye değişecek bir tek siz kalmışsınız başka türlü hayatınız gerçekten zor devam eder. Diğer taraftan umursamamayı öğrenmek zorundasınız, bırakın ana oğul konuşsunlar kayınvalideniz atsın tutsun he he deyin geçin. Bu zihniyetteki bir kadın bu yaştan sonra farklı bir tutum içine girmeyecektir. Size sahip çıkan koruyan bir eşinizde olmadığına göre he he anne demekten, umursamamaktan başka çare yok. Anne oğul konuşsunlar ama kayınvalidenizin mutluluğuna mutlu hallerinizle çomak sokabilirsiniz. Kayınvalideniz oğluyla zevk içinde söyleşirken eşinizin yanına gidin ona sarılın, elini tutun, başınızı yaslayın sonra kayınvalidenize bakın size varlığıyla, sözleriyle ne kadar eziyet etmeye çalışırsa çalışsın çok mutlu, kocasını çok seven bir kadın havasını kendinize verin. Bak oğlun da aslında benim der gibi bakın kayınvalidenize mesajı alacaktır. Kayınvalideniz size sözleriyle hareketleriyle laflar batırıyorsa siz de ona mutluluğunuzu batırın. Hep siz mi daralacaksınız? Biraz da o kadın daralsın. Sizi yaşadıklarınızı kolaylamıyorum, on beş senelik evli bir kadın hala “canım ben bugün şuraya gideceğim” diyerek gidemiyorsa gerçekten zor. İzin almak ne demek? Siz çocuk değilsiniz. Nereye gideceğinizi bildikten sonra ötesi baskıdır. Neyse size sabır diliyorum. Sabrederseniz bir şansınız da büyüyen çocuklarınız olacak. On beş senelik evli olduğunuza göre on üç, on dört yaşında büyümüş bir çocuğunuz vardır diye düşünüyorum. Diğerleri henüz küçük olsa bile çocuklarınızı kullanabilirsiniz. Onlarla konuşarak beraber bir çözüm yoluna gidebilirsiniz en azından kayınvalidenizin daha seyrek gelmesini sağlayabilirsiniz siz bir şey söylerseniz. Eşinizin hoşuna gitmez ama çocuklar babaannelerinin daha seyrek gelmesini ders çalışmalarını bahane ederek sağlayabilirler. Şimdi eğitim bu sene bitti ama daha sonraki zamanlar için çocuklar babalarına baba ders çalışamıyoruz babaannemi ayda bir alsak vs. diye tatlı tatlı söyleyebilirler. Hayatınıza güzel renkler katmak yaşanır kılmak için sizi mutlu edecek ilginizi çeken hobilerle uğraşmaya başlayabilirsiniz.

İzin kısmında yine korkarım zorlanacaksınız. Burada size söylediğim gibi çocuklarınız bu konuda da destek olabilirler. Gideceğiniz kurslar resim yapmayı öğrenmek olur, fotoğrafçılık kursu, yabancı dil veya el işleri ilgi alanlarınıza göre bir seçim yapabilir; kendinize yaşam alanı, yeni gelişme alanları açabilirsiniz. Hayatınız sabrederseniz hep aynı kalamayacaktır. Hiçbir şey hep aynı kalmaz insan fark ettiğinden sonra kendisiniz değiştirebilir. Eşiniz de on beş senedir değişmemiş adam belki on yedinci senede yanlışlarını fark edecek ve kendiliğinden değişecek. Bunun umuduyla eşinize, evliliğinize sabrederek kendinize yaşam alanları açıp nefes almanızı sağlayıp dayanmaya çalışmanızı öneririm. 4 çocuklu bir kadının boşanmasını doğru bulmuyorum sevgili okurum.

