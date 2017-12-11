Pınar Güler

1981 yılında İstanbul’da doğmuş, felsefe ve psikoloji üzerine eğitim almış ve de “İnsan hakları”nı anlamayı ve anlatmayı iş edinmiş biriyim.

Hayatıma damgasını vurmuş sözlerden biri de Pico Della Mirandelo'ya aittir. Mirandelo der ki; “Tanrı, insanı yarattı ama yüzünü kendine bıraktı!” Bu söz, bana hep etik eylemlerin yüzlere yansıdığını düşündürmüştür. İşte, insan haklarının temelini de “Etik eylemler” oluşturur. Ben, emzirme konusuna da haklarla ilişkisi bağlamında bakarım ve bu anlamda haklar ve emzirme arasında çok yakın bir ilişki vardır. Açıkça, “Emzirmek bir bebeğin beslenme hakkıdır”. Anneleri ve anne adaylarını, emzirme konusunda doğru bilgilerle tanıştırmak ve de yapılan/söylenen yanlışlarla mücadele etmek, bu hakkı koruma çabamdan başka bir şey değildir. Bu tutumun, bizim evlatlarımıza ve gelecek nesillere, yüzümüzdeki etik çizgilerin bir borcu olduğunu düşünüyorum.

Ben sadece bu borcu ödemeye çalışan emzirme gönüllülerinden biriyim. Emzirme, öncelikle benim oğlumla yaşadığım eşsiz bir duygu, bir tecrübe idi. Oğlum büyüdü ama ben emzirme konusunun peşini bırakamadım. Bu konuda uluslararası alanda alabileceğim güçlü eğitimlerin peşine düştüm. Çünkü, emzirme konusunun halk sağlığı açısından öneminin yanı sıra, bu konu, benim için büyük bir hayranlık ve ilgi konusu olmuştu. O gün bugündür, emzirme hakkında elimden geldiğince doğru bilgileri aktarmaya çalışarak, diğer yandan da yapılan ve söylenen yanlışlarla mücadele etmeye çalışıyorum. Sanıyorum ki, benim de şu dünyadaki görevim budur...