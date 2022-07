Yaz mevsiminde baş ağrısı neden olur?

Sıklıkla şakaklarınızın çevresinde veya başınızın arkasının boynunuzla birleştiği yerde donuk olarak başlayan bir ağrı. Kısa bir süre içinde, zonklayıcı bir hal alır ve daha yaygın bir ağrıya dönüşür. Bu size tanıdık geldi mi? Tatil yapmıyor olsanız dahi, yazın tüm eğlenceleri içerisinde az da olsa mutlaka güneş içerir. Güneşe çok fazla maruz kalmak ve sıcak havalar, migren gibi baz hastalıkları tetikleyebilir ve insanlar genel olarak daha fazla baş ağrısı yaşarlar. Siz de benzer ağrılar yaşıyorsanız, bunların önüne geçmek için ipuçlarına göz atın.

Yazın neden baş ağrır?

Herhangi bir makine gibi, vücudunuz ideal koşullarda sıcaklığını uygun şekilde düzenleyebilir. Vücut, terleyerek, titreyerek ve kan akışını ayarlayarak, vücut ısısını etkili bir şekilde koruyabilecek veya düşürebilecek donanıma sahiptir ancak vücut ısısı bu doğal yoldan düzenlenemeyecek kadar yükselirse, ısı emildiği kadar hızlı dağılamaz ve aşırı ısınma meydana gelir. Kontrol edilmezse, vücudunuzun aşırı ısınması, sıcak bitkinliğine ve ardından çok ciddi bir tehlike olan sıcak çarpmasına neden olabilir. Baş ağrısı, vücut dengesinin bozulmasının bir işaretidir ve vücut ısısını azaltmak için acil adımların derhal atılması gerektiğine dair acil bir uyarı olarak tedavi edilmelidir.

Yazın baş ağrıları çekmenizin tek nedeni sıcaklık değildir. İşte ağrılarınıza sebep olabilecek diğer şeyler:

Dehidrasyon: Genellikle vücudun aşırı ısınması ile birlikte, vücut hızla su kaybedebilir, bu da beynin büzüşerek küçülmesine ve kafatasından uzaklaşmaya başlamasına neden olabilir. Bu, oldukça ciddi ancak aşırı susuzluk durumunda oluşan nadir bir durumdur.

Çevre kirliliği: Isı, havayı ve onunla karışan kimyasalları "pişirdiğinden", birçok insanın oldukça hassas olduğu ozon gazı oluşabilir.

Güneş ışığı: Güneş sadece işi yaymaz. Parlak ışık, bazı insanlarda baş ağrısını tetikleyebilir.

Baş ağrısından nasıl korunabilirsiniz?

1- Su için

Düzenli aralıklarla su içerek vücudunuzu dehidratasyon uzak tutmaya çalışın. Susamaya başlarsanız, vücudunuz zaten susuz kalmış demektir. Hedefiniz susuzluk hissetmeyerek sıklıkta su içmenizdir. Su kaybını mümkün olduğunca susuz kalmamak için tüm alkol ve kafein bazlı içeceklerden kaçınmanız gerekir.

2- Güneşten kaçının

Belirli bir miktar güneş ışığı sağlıklı olsa da, çok fazla doğrudan güneş ışığı vücut ısısının hızla yükselmesine neden olur. Geniş çerçeveli şapkalar ve güneş şemsiyeleri gölgede kalmanıza yardımcı olur ve serin nemli bezler veya sprey şişeleri vücudunuzun terleyerek ısıyı azaltan savunma mekanizmasına yardımcı olabilir.

3- Hava koşullarına dikkat!

Yazın her gün sıcaktır, ancak bazı günler daha sıcaktır. Planlarınızı havanın daha ılımlı olduğu günlerde yapmaya ve aşırı hava durumlarında evde kalmaya çalışın.

4- Koruyucu kullanın

Özellikle ışığa duyarlılığınız varsa, aydınlık ortamlarda uygun şekilde gölgelendirilmiş güneş gözlüğü ve gölge yaratacak şapkalar takmanız gerekir.

5- Rutininizi uyarlayın

Düzenli olarak dışarıda egzersiz yapıyorsanız, egzersiz düzeninizi havaya uyum sağlamak için değiştirildiğinden emin olun. Ev işleriniz uzun süre dışarıda kalmayı içeriyorsa, bunları bölünmeyi düşünün veya bol su içme molası verin.

Baş ağrısının geçmesi için ne yapmalı?

Isıya bağlı baş ağrısıyla başa çıkmanın birçok yolu vardır, ancak daha serin bir yere geçmek ve su içmek bunların başında gelir. Ağrı kesiciler ve bazı doğal yağlar da rahatlama sağlayabilir. İnatçı baş ağrıları içinse bazı alternatif yollar deneyebilirsiniz. Örneğin:

Pilates: Ağrınız devam ederse, farkındalığı artırmak, gerginliği ve stresi azaltmak ve duruş ve vücut uyumunu iyileştirmek için tasarlanmış hafif egzersizler öğrenin. Bunların her biri, uzun süreli baş ağrısının verdiği rahatsızlığı gidermede rol oynayabilir.

Masaj: Araştırmalar, uygun masaj tekniklerinin yalnızca baş ağrıları ve migren semptomlarını hafifletmekle kalmayıp, aynı zamanda, tekrarlamaya karşı koruma sağlayabileceğini gösteriyor.

Akupunktur: Birçok çalışma, akupunkturun kronik baş ağrısı hastaları için önemli bir rahatlama sağladığını doğrular. Masaj gibi, akupunktur da sadece anında rahatlamaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda gelecekteki baş ağrılarına ve migrenlere karşı korunmaya da yardımcı olabilir.

