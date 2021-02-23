Yatarak emzirme nasıl olur?

Emzirme sürecini kolaylaştıran pozisyonlardan biri olan yatarak emzirme, özellikle bazı özel durumlarda önemli avantajlar sağlıyor...

Yatarak emzirme nasıl olur?
Anne - Baba
23 Şubat 2021 Salı

Yan yatarak emzirmek, en çok tercih edilen emzirme pozisyonlarından biri. Anneye de bebeğe de çeşitli kolaylıklar sağlayabilen bu pozisyon, bazen sadece anne dinlenmek istediğinde bile çok işe yarıyor. Hastanedeki bebek hemşirenizden ya da bir emzirme danışmanından farklı emzirme pozisyonları öğrenebilir, evde biraz deneme yanılma sürecinden sonra hangi pozisyonların ne zaman size daha iyi geldiğini keşfedebilirsiniz. Özellikle bazı durumlarda, yan yatarak emzirmek faydalı olabiliyor:


1- Hastanedeyken

Doğumun hemen ardından hastanede 1-3 gün geçirilmesi normal. Bu süreçte siz dinlenirken bebeği kucağınıza verebilecek birileri mutlaka olacaktır. Hastane yatağının bariyerlerini kaldırın, sırtınızı yastıklarla destekleyin ve bebeğiniz rahatça emerken siz de dinlenmeye devam edin.


2- Sezaryenden sonra

Sezaryen ameliyatında alt karın bölgesindeki kesi yeri ve genel olarak karın bölgesi birkaç gün, bazen de birkaç hafta boyunca hassas hissedebilir. Karnınıza herhangi bir baskı yapmadan emzirmenin en iyi yollarından biri, yatarak emzirmektir.


Emzirme teknikleri


3- Gece emzirmeleri

Yeni anneler için geceleri 2-3 saatte bir uyanıp emzirmek, hemen alışılan bir durum olamayabiliyor. Emzirmek için uyandığınızda doğrulup oturmak size iyi gelmiyorsa, yatarak ve dinlenerek emzirmeye devam edebilirsiniz. Ancak özellikle doğumdan sonraki ilk haftalarda memenin bebeğin nefes alışverişini etkilemeyecek şekilde konumlanmasına alışana kadar, uyuyakaldığınızda pozisyonunuzu kontrol edecek birinin varlığı önemlidir, aksi taktirde bu pozisyonda emzirmek güvenli olmayabilir. Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), gece boyunca her beslemeden sonra bebeğinizi beşiğine geri koymanızı tavsiye eder. Uzanma mesafesinde kalmak istiyorsanız, yatağın yanına yerleştirilen ek yatakları kullanmak daha güvenli bir seçim olabilir.


4- Memelerin çok büyük olması

Memeler hacim ve ağırlık olarak büyükse, bebeği emzirmeye alışmak biraz daha zaman alabilir. Yan yatarak emzirmek, daha büyük memeli anneler için daha kolay bir seçenektir.


Emzirme pozisyonu neden önemli?
Emzirme pozisyonu neden önemli?


5- Otururken rahat edememek

Sezaryen ameliyatının yanı sıra, herhangi bir doğumdan sonra da vücutta çeşitli hassasiyetlerin bir süre devam etmesi normaldir. Bu yüzden uzun süre (20-30 dakika kadar) belirli bir pozisyonda oturmak rahat hissettirmeyebilir. Özellikle sırtınızda, boynunuzda ve kollarınızda ağrılar duyuyorsanız, gergin hissediyorsanız, yorgunsanız yatarak emzirmek iyi bir çözüm olabilir.


6- Bebeğin uykulu olması

Uyumak üzere olan bir bebeği yatarak emzirmek çok daha iyi bir fikirdir, böylece uyuyakaldığında sessizce yanından uzaklaşıp onu uykuda bırakabilirsiniz. Özellikle hassas hisseden bebekler için kucağınızdan indirmenize gerek kalmadan uykuya geçmek daha iyi olacaktır.


Yatarak emzirme nasıl yapılır?

  • Yatağınızda, kanepede veya uzanabileceğiniz herhangi bir yerde rahat bir pozisyonda uzanın.

  • Yana dönün ve başınızın altına bir yastık koyun. İhtiyacınız olursa destek için kanepenin

    arkasına yaslanabilir veya arkanıza yastık koyabilirsiniz.


  • Daha fazla konfor için dizlerinizin arasına da bir yastık koyabilirsiniz. Bu hem belinizi, hem de

    kalçanızı destekleyecektir.


  • Daha sonra sırt ağrısını önlemek için sırtınızı ve kalçanızı düz bir çizgide tutmaya çalışın ve

    dizlerinizi bükün.


  • Bebeğinizi yanınıza, size bakacak şekilde yerleştirin. Bebeğinizin başı göğsünüze dönük ve

    ayakları ayaklarınıza doğru olmalıdır.


  • Yattığınız taraftaki kolunuzu başınızın altına yerleştirin ya da çocuğunuzun başının altına ve

    vücudunun etrafına yerleştirerek bebeğinizi desteklemek için kullanın. Ayrıca, onu

    desteklemek için bebeğinizin arkasında da bir yastık kullanabilirsiniz.


  • Bebeğinizin ağzının meme ucunuzla aynı hizada olduğundan emin olun. Alt kolunuz

    çocuğunuzu kucaklıyorsa, o kolla bebeği göğsünüze doğru çekebilirsiniz. İhtiyacınız olursa

    göğsünüzü desteklemek için serbest elinizi yukarıdan kullanabilirsiniz.


  • Alt kolunuz başınızın altında ve dışarıdaysa, serbest elinizi üst kolunuzdan kullanarak

    bebeğinizin başını destekleyerek göğsünüze yönlendirebilirsiniz. Unutmayın, eğilip memenizi

    bebeğinize yaklaştırmamalı, bebeğinizi içeri çekip memenize doğru yönlendirmelisiniz.


  • Bebeğinizi memenize doğru getirirken ağzının geniş ve dilinin aşağıda olduğundan emin olun.

  • Bebeğinizin ağzı genişçe açık değilse, parmağınızla veya meme ucunuzla hafifçe yanağına dokunun. Yanaklarına minik dokunuşlar, içgüdüsel bir yenidoğan refleksini harekete geçirecek ve kavramaya hazırlanmak için ağızlarını daha geniş açacaklardır.

  • Bebeğinizin ağzı açıldığında, ağzını meme ucunuza yerleştirin ve yakalamasına izin verin.

  • Meme ucunu ağzıyla iyi tutup tutmadığını kontrol etmek için biraz zaman ayırın.

  • Tutuş doğru değilse, parmağınızı kullanarak bebeğin ağzı ile meme ucunuz arasındaki mesafeyi açın ve tekrar deneyin.

  • Bebeğiniz doğru ve aktif olarak emiyorsa, arkanıza yaslanın, gevşeyin ve emzirmeye devam edin.


Referans: Donna Murray & Meredith Shur. "The Side-Lying Breastfeeding Position". Şuradan alındı: https://www.verywellfamily.com/side-lying-breastfeeding-4083028. (20 Nisan 2020).


Emzirme ile ilgili en çok bu sorular soruluyor...
Emzirme ile ilgili en çok bu sorular soruluyor...

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