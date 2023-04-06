Yatağınızın yanına limon koyun!

Hiç bir limonu kesip başucunuza koydunuz mu? Kulağa ilginç gelebilir... Bir limonu kesip yatağınızın yanına koymanın sağlığınız için pek çok faydası vardır.

Yatağınızın yanına limon koyun!
Sağlık
Giriş: 06 Nisan 2023 14:45 Güncelleme: 06 Nisan 2023 15:11
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Limon, pek çok tedavi edici özelliği ile bilinir. Bu meyvenin kokusu kendinizi tazelenmiş hissetmenizi sağlar. Ancak kokusunun yanı sıra sağlık açısından birçok faydası da vardır. C vitamini içeriği yüksek olduğu için limonun faydasının çok olduğunu biliyoruz. Bu meyveyi çaya ekler, yemek pişirirken veya soğuk algınlığını iyileştirirken kullanırız. Ancak, limonun başka inanılmaz özellikleri vardır.


Limon aroması, bir oda spreyinden çok daha fazlasıdır. Sadece birkaç limon dilimleyip, yatmadan önce bu dilimleri yatağınızın yanına koyun. Pek çok araştırmacı, yatağınızın yanında bir limon dilimi tutmanın bazı sağlık yararları olduğunu kanıtladı.


Peki yatağını yanına bir parça limon koyarsak ne olur?


1. Rahatlar ve derinlemesine uyursunuz

Uykusuzluk çekiyorsanız, başucunuza bir parça limon koymayı deneyin. Rahatlamış hissedecek ve daha iyi uyuyacaksınız.


2. Daha sağlıklı olursunuz

Limon kokusu ferahlatıcı olduğu kadar antibakteriyeldir. Burun tıkanıklığınız varsa, limon aroması kolayca uykuya dalmanıza yardımcı olur.


3. Kan basıncınızı düşürür

Limon , aynı zamanda kan basıncınızı da düşürür. Bu nedenle, kronik yüksek tansiyon problemleriniz varsa, limon en iyi arkadaşınızdır. Limon suyunun faydaları nelerdir? yazısını okumak için tıklayınız...


4. Stres giderici özelliği vardır

Limon kokusunun stres giderici bulunmaktadır. Limon aroması stres seviyenizi azaltır ve duyularınızı rahatlatır. Ayrıca, gece boyunca mükemmel bir uyku çekmenize yardımcı olacaktır.


5. Konsantrasyonunuzu ve dikkatinizi artırır

Limonun başka bir harika özelliği daha vardır, her gün aromasını içinize çekerseniz işlerinize daha konsantre olursunuz. Zihinsel aktiviteniz ve hafızanız gelişir. Limon kokusu uyandığınızda daha verimli çalışmanızı ve hareket etmenizi sağlayacaktır.


6. Böcekler sizi rahatsız etmez

Sinekler ve sivrisinekler limon kokusundan nefret eder. Limon böcek kovucu özelliklere sahiptir. Bu nedenle, uykunuz genellikle sinekler ve böcekler tarafından bölünüyorsa, yatağınızın yanında bir limon dilimi bulundurmalısınız.


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Limonları neden daima dondurmak gerekir?

7. Vücudunuzdaki serotonin seviyelerini yükseltir

Ertesi sabah taze uyanırsınız. Limon aroması vücudunuzdaki serotonin seviyesini yükseltir. Ve serotonin iyi uyumanıza yardımcı olur. Daha iyi bir uyku, ertesi sabah çok daha dinç olacağınız anlamına gelir.


8. Hava kalitesini artırır

Limon dilimleri odanızın havasını tazeler. Odanızdaki havanın kalitesi artırır.



Kaynak: See what happens when you put a lemon near your bed!. Şuradan alındı: "https://goodtoknowthis.com/health/lemon-next-to-bed/".



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