Şehirler neden bu kadar yalnız hissettiriyor?

Yeni araştırmalara göre beton yığınları, doğadan kopukluk ve sosyal etkileşim eksikliği şehirleri “yalnızlık üreten” ortamlara dönüştürüyor. Uzmanlar, bu yapay çevrelerin bireylerde yalnızlık duygusunu artırdığını söylüyor.

Şehirler neden bu kadar yalnız hissettiriyor?
Yaşam
Giriş: 18 Haziran 2025 13:31
ABONE OL

Şehirde yaşamak bazen daha konforlu, daha sosyal ve daha “iç içe” bir hayat gibi yansıtılsa da, aslında giderek daha fazla insan kalabalık şehirlerde yalnız hissediyor. Komşularla sohbetler azaldı, sokakta selamlaşmak nadirleşti, çoğumuz gündelik hayatı telefon ekranından takip ediyoruz.


Yeni bir araştırma, bu yalnızlık hissinin kişisel zayıflıktan değil, çevresel faktörlerden kaynaklandığını söylüyor. İngiltere’deki Exeter Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü ve Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmada, 800’den fazla katılımcının yaşadığı çevre, yalnızlık düzeyi ve doğaya erişim sıklığı gibi veriler analiz edildi. Çalışma, hem mekânsal analiz hem de anket yöntemleriyle yürütüldü.


İngiltere merkezli araştırma ekibi, doğadan uzak, gri ve yapay ortamların “yalnızlık üreten çevreler” (lonelygenic environments) olarak tanımlanabileceğini savunuyor. Şehir yaşamının ‘doğası’, yalnızlık hissini net bir şekilde körüklüyor.


Beton bloklar arasında görünmeyen duvarlar

Araştırmacılar, yalnızlığı bireyin ruh hâline bağlayan geleneksel bakışı sorguluyor. Yalnızlık çoğu zaman kişinin kendi tercihlerinden değil, yaşadığı çevreden kaynaklanıyor. Asfalt, bina, otopark ve reklam tabelalarıyla dolu ortamlarda bireylerin sosyal etkileşim ihtiyacı sekteye uğruyor. Göz göze gelmeden geçip giden hayatlar, aslında birbirimize ne kadar yabancılaştığımızı gösteriyor. Bu adeta, "Kalabalık dünyada yalnızlık".


Evine yakınında yeşil alan olan bireyler, zamanla kendilerini daha az yalnız hissediyor. Ama asıl mesele bu yeşil alanlara erişimi olmayan, doğayla teması kısıtlı insanların durumu. Uzmanlar, doğaya yakın yaşamanın bir “lüks” haline gelmesinin de yeni bir eşitsizlik yarattığını vurguluyor.


Yalnızlık bir şehir planlama sorunu olabilir mi?

Araştırmada öne çıkan başka bir nokta da yalnızlıkla mücadele için sadece bireysel terapilerin yeterli olmadığı. Yalnızlık artık bir halk sağlığı sorunu ve çözüm şehirlerin nasıl tasarlandığında gizli. Yürünebilir sokaklar, parklar, kamusal alanlar — bunlar insanları tesadüfi ama anlamlı karşılaşmalara açık hâle getiriyor. Giderek azalan bu “küçük temaslar” bile yalnızlık duygusunu azaltabiliyor.


Sosyal reçete uygulamaları da bu ihtiyacı karşılamaya yönelik yeni yöntemler sunuyor. Özellikle İngiltere ve Kanada’da, depresyon veya sosyal izolasyon yaşayan bireyler doğa yürüyüşlerine, grup etkinliklerine veya bahçecilik atölyelerine yönlendiriliyor. Bu küçük değişiklikler, şehirlerde kaybolmuş sosyal bağları yeniden kurabiliyor.


Doğaya uzak, yalnızlığa yakın

Araştırma, evinin çevresinde park, su kenarı, ağaçlık alan olmayan bireylerin daha yalnız hissettiğini açıkça gösteriyor. Bu da doğayla temasın sadece huzur vermekle kalmadığını, aynı zamanda sosyal bağların kurulmasını kolaylaştırdığını kanıtlıyor.


Ancak bu erişim herkes için eşit değil. Özellikle düşük gelirli semtlerde yaşayan bireyler için doğa hâlâ bir “ayrıcalık”. Bu da yalnızlığın sadece bireysel bir his değil, mekânsal ve sınıfsal bir mesele olduğunu gözler önüne seriyor.


Yayınlanan yeni araştırma, yalnızlığın sadece kişisel bir duygu olmadığını; yaşadığımız çevrenin şekliyle doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor. Şehirlerimizi nasıl inşa ettiğimiz, sadece trafik ya da estetik meselesi değil; aynı zamanda ruh sağlığı ve sosyal bağlılık açısından da önemli.



Meeri Kim. "Do you live in a ‘lonelygenic environment’? Being in nature may help." (2025) Şuradan alındı: https://www.washingtonpost.com/wellness/2025/06/17/nature-reduces-loneliness/


Doğada yürümek ruh sağlığınıza iyi geliyor
Doğada yürümek ruh sağlığınıza iyi geliyor

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.