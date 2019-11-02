Lavanta aromalı kuzu pirzola tarifi

Akşam yemeğinde muhteşem ve değişik bir tat denemek ister misiniz? İşte size lavanta aromalı kuzu pirzola tarifi...

Malzemeler

12 adet kuzu pirzola (900 gr.)

7 adet domates

Taze kekik

Zahter

Kuru lavanta

Sarmısak

Sızma zeytinyağı

İri deniz tuzu

Tane karabiber



Yapılışı

Domateslere bıçakla kesikler atıp kaynayan suda birkaç dk. haşladıktan sonra kabuklarını soyun. Çekirdeklerini çıkartıp konkase kesin. Domatesleri doğranmış yarım diş sarımsak, taze kekik ve 1-2 çorba kaşığı zeytinyağı ile tavada 12 dk. pişirin. 1 tatlı kaşığı deniz tuzu, 1 çorba kaşığı karabiber, bir tutam zahter ve 2 çay kaşığı kuru lavantayı havanda dövün. Hazırladığınız baharat karışımıyla kuzu pirzolaları ovduktan sonra zeytinyağı ile tatlandırın. Pirzolaların her iki tarafını da ısınmış tavada 3-4 dk. soteleyin. Hazırladığınız domates sosu ile lavanta aromalı kuzu pirzolaları servis yapın.