Lavanta aromalı kuzu pirzola

Malzemeler
Yapılışı
Domateslere bıçakla kesikler atıp kaynayan suda birkaç dk. haşladıktan sonra kabuklarını soyun. Çekirdeklerini çıkartıp konkase kesin. Domatesleri doğranmış yarım diş sarımsak, taze kekik ve 1-2 çorba kaşığı zeytinyağı ile tavada 12 dk. pişirin. 1 tatlı kaşığı deniz tuzu, 1 çorba kaşığı karabiber, bir tutam zahter ve 2 çay kaşığı kuru lavantayı havanda dövün. Hazırladığınız baharat karışımıyla kuzu pirzolaları ovduktan sonra zeytinyağı ile tatlandırın. Pirzolaların her iki tarafını da ısınmış tavada 3-4 dk. soteleyin. Hazırladığınız domates sosu ile lavanta aromalı kuzu pirzolaları servis yapın.
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