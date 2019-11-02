Lavanta aromalı kuzu pirzola tarifi

Akşam yemeğinde muhteşem ve değişik bir tat denemek ister misiniz? İşte size lavanta aromalı kuzu pirzola tarifi...

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Lavanta aromalı kuzu pirzola

Malzemeler

  • 12 adet kuzu pirzola (900 gr.)
  • 7 adet domates
  • Taze kekik
  • Zahter
  • Kuru lavanta
  • Sarmısak
  • Sızma zeytinyağı
  • İri deniz tuzu
  • Tane karabiber


Yapılışı
Domateslere bıçakla kesikler atıp kaynayan suda birkaç dk. haşladıktan sonra kabuklarını soyun. Çekirdeklerini çıkartıp konkase kesin. Domatesleri doğranmış yarım diş sarımsak, taze kekik ve 1-2 çorba kaşığı zeytinyağı ile tavada 12 dk. pişirin. 1 tatlı kaşığı deniz tuzu, 1 çorba kaşığı karabiber, bir tutam zahter ve 2 çay kaşığı kuru lavantayı havanda dövün. Hazırladığınız baharat karışımıyla kuzu pirzolaları ovduktan sonra zeytinyağı ile tatlandırın. Pirzolaların her iki tarafını da ısınmış tavada 3-4 dk. soteleyin. Hazırladığınız domates sosu ile lavanta aromalı kuzu pirzolaları servis yapın.

 

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