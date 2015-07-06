Hadise'nin Instagram paylaşımları

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi olan şarkıcı Hadise'nin Instagram paylaşımlarını sizin için derledik.

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Hadise'nin Instagram paylaşımları
Kategori : Yaşam
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HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    04 Kasım 2015 Çarşamba 19:10

    yardımcı olabilirim..istersen tabi

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  • Misafir
     
    18 Temmuz 2015 Cumartesi 15:41

    hadiseyle cok ugrasildi hakszlik yapildi,kilolari da olsa o cok ozel ve havali bir kiz.

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  • Misafir
     
    18 Temmuz 2015 Cumartesi 12:55

    eve bu too chic..hadise biraz da fettan looksda..su an en buyuk rakibi piyasada gulsen gibi gorunuyor.besteleri superr yorumu essiz,cok cok kabiliyetli..ozlem ozmen.

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