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yardımcı olabilirim..istersen tabiCevapla
hadiseyle cok ugrasildi hakszlik yapildi,kilolari da olsa o cok ozel ve havali bir kiz.Cevapla
eve bu too chic..hadise biraz da fettan looksda..su an en buyuk rakibi piyasada gulsen gibi gorunuyor.besteleri superr yorumu essiz,cok cok kabiliyetli..ozlem ozmen.Cevapla