Yeni yıl kararları: Kendime yeni yıl mesajım...

Yeni yılda yeni kararlar alacaksanız Psikolog Gözdem Özdem'e kulak verin!

Bize yeni yıl kararlarını aldırtan şey ideal profilimize ulaşma çabamızdır. İdeal profilmize ulaşma çabamız; ideal benlik ve olası benlik yani hayalimizdeki olmak istediğimiz kişiyle sınırlılıkları olan gerçek kimliğimiz arasındaki çatışmadır. Aldığımız kararlar gerçekleşmediğinde yaşadığımız hayal kırıklığı ise tatminsizlik hissinin en önemli sebebi.

Uzman Psikolog Gözdem Özdem yeni yılda aldığımız kararları ve arkasında yatan sebepleri anlatıyor...

1- Göbeğim erimiyor, bel kalındığım incelmiyor. Yeni yılda zayıf olmalıyım, çünkü:

Bir miktar yağın iç organlarınızı, özellikle de midenin korunması sürecinde oldukça yararlı olduğu biliniyor. Ancak el ve göbekteki yağların erimesi yalnızca görüntü açısından değil, sağlık açısından da önemlidir. Göbek etrafında biriken ve organların etrafını saran bu yağlar kalp hastalıkları ve ikinci tip diyabet hastalığının belirtisi olabilir. "Bu ve benzeri tüm olasılıklara hayır demek ve sağlıklı yaşamak istiyorum. Çünkü; bedenim ve ben değerliyim."

2- Yol arkadaşım o benim ama sigarayı bu yıl bırakacağım, çünkü:

Sigara cildin yapısının bozulmasına neden olur, leke ve kırışıklık oluşur, selülitlere yol açar. Ayrıca parmaklarda sararmaya ve tırnaklarda zayıflamaya neden olan sigara, görme ve duyma bozukluklarına da neden olabilir. "Uyku düzenini bozması, kalp damar rahatsızlıklarını tetiklemesi ve kanser riskini artırması nedeniyle bu yıl sigarayı bırakacağıma dair kendime söz veriyorum."

3- Sosyal medyada zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorum. Sosyal medya olmadan sosyalleşeceğim, çünkü:

Tablet, laptop veya pc’den günlük ortalama internet kullanımı: 4 saat 14 dakika

Mobil telefondan günlük ortalama internet kullanımı: 2 saat 35 dakika

Herhangi bir cihazdan günlük ortalama sosyal medya kullanımı: 2 saat 32 dakika

İnternet kullanıcılarının günlük ortalama TV seyretme süresi: 2 saat 18 dakika

4- Düzenli spor yapacağım, çünkü:

Sporu yaşam felsefesi olarak benimsemeyen kişiler, ileri yaşlarda oluşabilecek kemik erimesi riskini artırır. Yaşlanmaya bağlı olarak zayıflayan kemik dokuları zamanla darbelere ve burkulmalara karşı dayanıksız hale gelir ve kemik kırılmaları sık yaşarlar. Düzenli yapılan egzersizler ile kemik direncini koruduğundan yaşlanmanın neden olacağı tahribat seviyesi en aza indirilir. Hareketsizlikten kaynaklanan yağlanma sorunları ve aşırı kilonun beraberinde getirdiği eklem ağrıları, yalnızca düzenli spor yapılarak önüne geçilebilecek rahatsızlıklardır. Düzenli spor yapmak varis, bel ağrısı, bel ve boyun fıtığı gibi rahatsızlıkların oluşumunu engeller. Düzenli olarak spor yapan kişilerin ciltleri, yapmayanlara oranla daha hızlı yenilenir. Spor sırasında uygulanan nefes egzersizleri oksijen soluma yeteneğimizi ve kan dolaşımı sistemimizi geliştirir. Sağlıklı bir solunum ve dolaşım sistemi, vücuttaki tüm hücrelerin dengeleri bir şekilde beslenmesini sağlayarak cildin canlı ve parlak formunu korumasına yardımcı olur. "Bu sebeplerden spor benim bu yıl hayatımın bir parçası olmalı."

5- Şehrin ve işimin stresinden kendimi koruyacağım, çünkü:

Her ne kadar sevmesek de şehir hayatından kopamıyoruz. Çalışma hayatının her gün biraz daha stresli hale geldiği bilinen gerçeklerden. Stresin iş başarısını engelleyen en önemli nedenlerden biri olduğu da bir diğer gerçek. Yapılan araştırmaya göre, stresin ana kaynağı olarak ilk sırada "maddi endişeler" in geliyor. "Trafik", "artan yaşam giderleri", "insanların sabırsız tutumları", "yoğun çalışma saatleri" ve "kötü hava koşulları" da stresi artırıcı faktörler arasında bulunuyor. İş hayatında stres, bir ölçüye kadar faydalı bulunuyor ama o ölçüden fazlası iş ilişkilerini bozuyor. Dahası dikkati dağıtıyor, verimi azaltıyor ve başarısızlığa sebep oluyor. “Tüm bunların bilincindeyim ve beni zorlayan öznel gerçekliğimin ne olduğunu bulmak adına bu yıl bir uzmana danışacağım.”

6- Kalitesiz ve yetersiz, uyku ve beslenmeye ‘hayır’ diyeceğim, çünkü:

Gün içerisinde bireyde yeterli ve dengeli besleneme hali, uykusuzluk durumları halsizlik, odaklanamama ve konsantrasyon düşüklüğü gibi birçok probleme neden oluyor. Bir de yeteri kadar uyuduğunuz halde kendinizi dinlenmemiş hissetmek aşina olduğumuz bir durum. Uyku durumu ve yeme arasındaki ilişkiye vurgu yapan birçok araştırma sonucunda uyku bozuklukları hem obeziteye yol açıyor hem de obezitenin derecesini artıyor. Uykusuzluk, obezitenin yanı sıra diğer birçok kronik hastalıklara da zemin hazırlıyor. Uykusuzluk, kan şekeri ve insülin seviyelerini etkileyerek şeker hastalığına da sebep olabiliyor. Ayrıca yüksek tansiyon ve kalp krizi riskini artırıyor. Depresyona da neden olan uykusuzluk, bireyin yaşam kalitesini düşürerek gün içerisinde yorgun, agresif, gergin bir gün geçirmeye neden oluyor. Uyku bozukluğu olan bireylerin obeziteye neden olan yanlış alışkanlardan vazgeçip doğru davranışları kazanması gerekiyor. “Temel olan yaşam tarzımda birtakım köklü değişiklikler yapacağım.”

7- Daha az para ile daha tasarruflu bir yaşamım olabilir, çünkü:

Harcamaları yerinde yapmak ve tasarruf etmek tüketimin sınır tanımadığı günümüz dünyasında büyük bir öneme sahiptir. İnsanların yaşamsal kaynaklarını bilinçsizce tüketmesi sonucunda çevreye verdiği zararlara dur diyebilme düzeyi oldukça düşüktür. İnsanlığın ortak malı olan bazı maddelerin, insanlığın bazı kesimleri tarafından ekonomik güç ve üstün olma hırsı gibi gayeler için kullanılması tahribatın boyutlarını artırmaktadır. “Verilen zararlar önüne geçilmez bir hızla insanoğlunun yaşamını tehdit edecek düzeylere geldiğini biliyorum ve bu yıl, bu düzene kendi içimde dur diyeceğim.”

8- Hayatımın aşkını bu yıl bulacağım, çünkü:

‘Yıldönümlerimizi hiç unutmayacak, bana hep değer verdiğini hissettirecek, nezaketini asla elden bırakmayacak, benden başkasına bakmayacak ve beni her zaman dinleyip anlarken ruhumu tamamladığını his ettirecek o kişiyi bu yıl bulacağım’ cümleleri ideallerimizi yansıtır. Kendimize has oluşturduğumuz bu çerçevemizin karşımızdaki kişi ile uymasına yönelik duyduğumuz arzu, zaman içerisinde olabilecek gelişmeleri sınırlamamıza neden olacak ve bizi mutsuzluğa sürüklemekten öteye geçmeyecektir. “Hayatımın aşkı” dileği insanlık var olduğu günden bugüne var olmuştur ve hep de var olacaktır.

9- Ailemle daha çok vakit geçireceğim çünkü:

Gündelik hayatın koşuşturmacası arasında elimdeki hayatın tek ve en anlamlı şansım olduğunu bilmeden yaşıyorum. Sürekli bir yerlere yetişmek üzere kurulu bu hayatım para kazanmak, kariyer sahibi olmak, iyi bir semtte oturmak, iyi bir araba sahibi olmak gibi birtakım amaçlara hizmet ediyor. “Her şeyin olması gerektiği gibi olduğunda kendime ve aileme daha çok vakit ayıracağım bir yıl diliyorum.”

