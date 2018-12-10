Dünya İnsan Hakları Günü

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildiği gün Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaya başlandı. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Dünya İnsan Hakları Günü mesajları

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Yaşamak ve hürriyet her ferdin hakkıdır!

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?

II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948'de hazırlandı ve 10 Aralık 1948'de Genel Kurulun Paris'te yapılan oturumunda kabul edildi. Oturumda, 6 sosyalist ülke bu ilkelerin bazılarının "Burjuva sınıfından olan insanların sınıf çıkarını koruduğu ve işçi sınıfının egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakacağı" gerekçesiyle çekimser kaldı. Bildiri, bu çekimser ülkeler ile Suudi Arabistan ve Güney Afrika Birliği dışında kalan ülkelerin oylarıyla kabul edildi.

 

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İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

 

Madde 1

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.

 

Madde 2

  • Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin bu Beyanname’de ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir.

 

  • Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri muhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs hakkında, uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir.

 

Madde 3

Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.

 

Madde 4

Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır.

 

Madde 5

Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz.

 

Madde 6

Herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkını haizdir.

 

Madde 7

Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korumasından istifade hakkını haizdir. Herkesin bu Beyanname’ye aykırı her türlü ayırt edici muameleye karşı ve böyle bir ayırt edici muamele için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.

 

Madde 8

Her şahsın kendine anayasa veya kanun ile tanınan ana haklara aykırı muamelelere karşı fiilli netice verecek şekilde milli mahkemelere müracaat hakkı vardır.

 

Madde 9

Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz veya sürülemez.

 

Madde 10

Herkes, haklarının, vecibelerinin veya kendisine karşı cezai mahiyette herhangi bir isnadın tespitinde, tam bir eşitlikle, davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil bir şekilde ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir.

 

Dünya İnsan Hakları Günü mesajları

Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. - Socrates

Biz, yaşamak isteyen, haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz. - Atatürk

İnsanları seven bir kişi, insanları sevmeyen doksandokuz kişiye bedeldir. - John Stuart Mill

İnsan, almadığı şeye sahip olamaz. - Goethe

Bir tek kişiye yapılan haksızlak, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. - Montesquieu

Bu dünyadan aldığının karşılığını yerine koymak her insanın zorunluluğudur.- Albert Einstein

 

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