Tuvale yansıyan aşklar

Sanat tarihçisi Agata Toromanoff imzalı “Sanat Tarihinde Âşıklar” kitabı, sanatçılar tarafından ölümsüzleştirilmiş aşk hikâyelerini ele alıyor. Kitaptan yola çıkarak ünlü tablolara ilham olan aşkları ele aldık...

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Aşkı &ouml;l&uuml;ms&uuml;zleştirmenin en g&uuml;zel yolu sanattır. D&uuml;ş&uuml;n&uuml;n, &uuml;st&uuml;nden y&uuml;zlerce yıl ge&ccedil;miş ama bug&uuml;n bile o &acirc;şıkların en mutlu anlarının resmine bakıp hayaller kuruyoruz. Kimi tablolar reng&acirc;renk olmasına rağmen h&uuml;z&uuml;nl&uuml; ayrılıkları anlatıyor, kimisi tutkulu aşkı. &nbsp; &nbsp; Hep Kitap tarafından T&uuml;rk&ccedil;e&rsquo;ye kazandırılan sanat tarih&ccedil;isi Agata Toromanoff imzalı &ldquo;Sanat Tarihinde &Acirc;şıklar&rdquo; sanat&ccedil;ılar tarafından &ouml;l&uuml;ms&uuml;zleştirilmiş aşk hik&acirc;yelerini ele alıyor. Sizin i&ccedil;in kitaptan k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir derleme hazırladık. Eserde yerli isim yok ne yazık ki, ancak onu da biz ekledik...
Kategori : Yaşam
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Aşkı ölümsüzleştirmenin en güzel yolu sanattır. Düşünün, üstünden yüzlerce yıl geçmiş ama bugün bile o âşıkların en mutlu anlarının resmine bakıp hayaller kuruyoruz. Kimi tablolar rengârenk olmasına rağmen hüzünlü ayrılıkları anlatıyor, kimisi tutkulu aşkı.

 

 

Hep Kitap tarafından Türkçe’ye kazandırılan sanat tarihçisi Agata Toromanoff imzalı “Sanat Tarihinde Âşıklar” sanatçılar tarafından ölümsüzleştirilmiş aşk hikâyelerini ele alıyor. Sizin için kitaptan küçük bir derleme hazırladık. Eserde yerli isim yok ne yazık ki, ancak onu da biz ekledik...

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