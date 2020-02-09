Tuvale yansıyan aşklar

Aşkı ölümsüzleştirmenin en güzel yolu sanattır. Düşünün, üstünden yüzlerce yıl geçmiş ama bugün bile o âşıkların en mutlu anlarının resmine bakıp hayaller kuruyoruz. Kimi tablolar rengârenk olmasına rağmen hüzünlü ayrılıkları anlatıyor, kimisi tutkulu aşkı.

Hep Kitap tarafından Türkçe’ye kazandırılan sanat tarihçisi Agata Toromanoff imzalı “Sanat Tarihinde Âşıklar” sanatçılar tarafından ölümsüzleştirilmiş aşk hikâyelerini ele alıyor. Sizin için kitaptan küçük bir derleme hazırladık. Eserde yerli isim yok ne yazık ki, ancak onu da biz ekledik...