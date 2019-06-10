Çocuklar nasıl yas tutar?

Yakınını kaybeden çocuğa nasıl davranılır?

Aileden birinin ya da evcil hayvanının ölümü ile yüzleşen çocuklar, tıpkı yetişkinler gibi sağlıklı bir yas sürecine ihtiyaç duyarlar. Böyle durumlarda gerektiğinde bir uzman yardımı almaktan kaçınılmamalı.

Yas süreci bizler için de zordur ancak çocuklar, bir yakınını kaybetmenin verdiği duygularla nasıl baş edeceğini hiç bilemeyebilir. Bir aile büyüğünün, bir kardeşin ya da bir evcil hayvanın ölümü çocuk için anlaşılmaz ve acı verici durumlara neden olur. Oysa ne kadar zor olursa olsun, bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmak doğru danışmanlık alındığında çocuklar için de, yetişkinler için de mümkündür. Bazı çocuklar, yas süreçlerini yara almadan atlatabilirler. Ancak bazı çocuklar için bu süreç, özellikle doğru yönetilmediğinde, ileride kaygı bozukluğu (anksiyete), depresyon ve benzeri psikolojik rahatsızlıklara yol açabilir.

Çocuklar kendi kendilerine yas süreci geçirirlerken öfke, suçluluk ya da başkalarını suçlama duygularıyla baş edemeyebilirler. Bu yüzden uygun bir uzmanla görüşüp yas danışmanlığı almak hem ailenin, hem de çocuğun bu süreci daha sağlıklı atlatmasına yardımcı olacaktır.

Yas danışmanlığı nedir?

Özellikle yas konusunda çalışmış ve süreçler hakkında bilgili ve deneyimli uzmanlar, psikologlar, pedagoglar ve psikoterapistler; yas sürecinden geçen kişilere destek olmak konusunda eğitimlidirler. Rahatsız edici duyguları ve düşünceleri ifade etmeyi kolaylaştıracak şekilde iletişim kurarak, doğru yönlendirmeler yaparlar ve sürecin daha sağlıklı ve hasarsız atlatılmasına destek olurlar.

Bir yakınını kaybetmiş çocuk için yas danışmanlığı sürecinin faydaları:

Çocuğun duyguları onaylanır. Yas terapisi uzmanı, çocuğun olumlu veya olumsuz duygularını ifade etmesini sağlayacak güvenli bir alan yaratır ve öncelikle bu duygularda bir yanlışlık olmadığını, böyle hissetmesinin normal olduğunu anlamasını sağlar.

Öfke, üzüntü, korku ve kafa karışıklığı gibi duyguları tanır ve bu duygular üzerinde konuşacak cesareti bulur.

Çocuklar yas danışmanlığı sürecinde, kayıplarını onurlandırmayı öğrenirler. Kaybettiği kişinin veya evcil hayvanın onun için ne anlama geldiğini ve onu sağlıklı bir şekilde nasıl hatırlayabileceği konusunda fikir edinirler.

Yas danışmanları, süreci idare etme konusunda ailedeki herkese kolaylık sağlarlar.

Yas danışmanlığı desteği birkaç farklı şekilde alınabilir:

Yas grupları: Ülkemizde hala pek yaygın olmasa da grup terapileri oldukça kısa sürede etki gösterebiliyor. Çocuklar için özellikle kendi yaş grubundan ve benzer deneyimlerden geçen çocuklarla bir arada olmak ve güvenli bir alanda sosyalleşerek duygularını ifade etmek, yas sürecini atlatmayı oldukça kolaylaştırır.

Bireysel terapi: Çocuklar bireysel olarak yas danışmanlığı almadan önce mutlaka ebeveynlerle görüşülmesi gerekir. Çocuğun genel durumu hakkında bilgi alan terapist, daha sonra çocukla birebir görüşerek yaşına uygun aktivitelerle, bazen resim yaparak, bazen konuşarak terapiyi gerçekleştirebilir.

Aile terapisi: Ailedeki diğer kişilerin, anne-baba ve kardeşlerin de katıldığı terapi seansları, hem çocuk için güvenli alan yaratılmasını kolaylaştırır hem de ailece yaşanan yas sürecinin birlikte daha kolay atlatılmasını sağlar. Ailedeki büyükler, kendileri de bir yas sürecinden geçiyorken bu sayede çocuğa nasıl sağlıklı bir şekilde yaklaşması gerektiğini öğrenirler.

Ne zaman yas danışmanlığı alınmalı?

Çocuğunuz yas sürecinde bazı olumsuz belirtiler gösterecektir. Gündelik davranışlarını gözlemleyip birkaç haftadan uzun süren belirtilerin devam ettiği fark edilirse, bir yas danışmanına başvurmak en iyi seçenek olacaktır.

Sıklıkla ölümle ilgili kötü rüyalar veya kabuslar görüyorsa,

Daha önce kolayca gerçekleştirdiği aktivitelere ilgisi azaldıysa,

Sıklıkla baş ağrısı, karın ağrısı veya herhangi bir medikal nedeni olmayan fiziksel semptomlar görülüyorsa,

Sorunlu davranışlar görülüyorsa,

Okul performansında düşüş gözlemlenirse,

Sosyal aktivitesi azalırsa,

Başka bir yakınını kaybetme korkusunu ifade etmeye başladıysa,

vakit kaybetmeden bir uzmana danışmak gerekiyor demektir. Okulunuzun psikolojik danışmanından tavsiye isteyebilir veya çocuk doktorunuza uygun bir uzman önermesi için danışabilirsiniz.

Referanslar

www.verywellfamily.com/grief-counseling-for-children-4173493

ÖLÜM ÇOCUKLAR İÇİN NE İFADE EDER? Ölüm insanların hayatında en zor... ÖLÜM KAVRAMI ÇOCUKLARA NASIL ANLATILIR?