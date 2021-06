Varol Yaşaroğlu ile çizerlik üzerine...

"İnşaat mühendisliği mezunusunuz ancak çocukluğunuzdan başlayan bir tutku çizim. Peki, mezuniyetinizin ardından okuduğunuz bölüme ilişkin bir kariyer planınız oldu mu?

Henüz 5-6 yaşlarında dahi evde Pembe Panter çizimleri yapan bir çocuktum. TRT kanalının yeni yeni renkli yayınlara geçtiği zamanlardı ve Pembe Panter izlemeye bayılıyordum. Ben de Pembe Panter'i çizenler gibi çizmek istiyordum. Sürekli çiziyordum; defterler dolusu çiziyordum. Sokağa çıkmadan saatlerce evde defterler dolusu çizgi romanlar yapıyordum. Çizgi filmleri izledikçe kendime söz veriyordum: "Varol, bu çizgi filmler harika! Büyükler değerini bilmiyorlar. Büyüdüğünde bunların değerini ve güzelliğini unutma! Söz ver! Büyüdüğünde de bu güzellikleri kaçırmayacağına söz ver!" Yani bu öylesine büyük bir tutkuydu ki benim için; asla bir inşaat mühendisi olmak üzerine bir kariyer planım olmadı. Sonuçta "Doktor ya da mühendis olursan hayatta kalabilirsin" gibi, benim için yanlış koşullandırmalar ile İ.T.Ü. İnşaat mühendisliğini okudum. Ve okuduğum bölümün analitik düşünebilme konusunda mutlaka üzerimde çok katkıları olmuştur. Ama şunu çok iyi biliyorum ki: Kendi potansiyelinizi gerçekleştirmediğiniz sürece hayatta asla mutlu olamazsınız. Ve benim potansiyelim: Çizmek; hayal dünyası kahramanları yaratmak. O yüzden kendi potansiyelimi gerçekleştirip çok sevdiğim bir işe dönüştürdüğüm için çok mutluyum.

Karikatürün, mizahın, çizerliğin aslında ciddi bir "iş" olduğunun algılanması ne yazık ki uzun zaman aldı. Evet, çizgi filmlere ilgi çok öncelerden beri var ancak arka planındaki emek pek bilinmiyordu. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?

Benim çocukluğumda toplumdaki yaygın görüş buydu gerçekten. "Çizer olursan aç kalırsın" derlerdi. Zaten bu yüzden; "Doktor ya da mühendis olmayana kız vermezler. Toplumda bir statün olmaz!" denirdi ve çocuklar hep "para kazandırdığı" düşünülen mesleklere yönlendirilirlerdi. Ve o dönemde çizerlik sadece hobi ya da eğlence amaçlı olarak tanımlanıyor; ciddi bir meslek olarak görülmüyordu. Bu yüzden hayalleri ile yaptıkları meslekler ayrı olan birçok mutsuz çocuk yetiştiğini düşünüyorum. Ve hala bu eski anlayışta olan ebeveynleri gördükçe içim acıyor. O dönemde Türkiye'de çizgi film sektörü olmadığı için, bir çizgi film yapmak uzak bir hayal olmaktan öte değildi. Ama tabi ki dünya hızla değişti ve değişmeye devam ediyor. Dünyada "görsellik" büyük bir önem kazandı ve şu anda animasyon özellikle dijital mecraların en önemli unsuru oldu. Artık günümüzde sevilerek yapılmanın ötesinde; "Yeni Ekonomi"nin en önemli aktörleri görsel mecralar üzerinden doğuyor. Bizim zamanımızda okumamız yasaklatılan çizgi roman, şu anda "8. Sanat" olarak tüm dünyada çok saygın bir konuma sahip. Çizgi filmler beraberinde getirdiği lisans sektörü ile yine görselliğin çok fazla önem taşıdığı oyun sektörü, yeni ekonominin amiral gemileri durumunda. İyi ki annem, çocukluğumdaki tutkumu görüp, bana bol bol çizgi roman almış, defterler dolusu çizdiğim çizgi romanlarımı günümüze kadar saklamış ve bu konuda değerli hissetmemi sağlamış. Bu değer Kral Şakir'i Türkiye'ye kazandırdı. Şu anda Kral Şakir, en çok sevilen Türk hayal kahramanı markalarından biri ve lisans sektöründe Türkiye'nin bir numarası konumuna yükselmiş durumda. Ve artık tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de animasyon ciddi bir sektör olarak görülmeye başladı. Mesela Kral Şakir'in lisanslı ürünlerinde kullanılmak için tasarladığımız "Stil Rehberleri" dünya standartlarında. Karakterlerimizin titizlikle hazırlanmış yüzlerce pozu, renk paletleri, doku şablonları ve birçok kaliteli grafikten oluşan yeni yeni stil rehberleri hazırlamaya devam ediyoruz. Ve çocukluğumuzda ciddiye alınmayan bu sektör, rehberlerimizi dağıtıp işbirliği yaptığımız; tekstilden, oyuncağa, kırtasiyeden gıdaya kadar yüzlerce sektörün daha da büyümesine katkıda bulunuyor.

Varol Yaşaroğlu'nun çocukken defterlerine çizdiği karikatürler...

Bir röportajınızda 11 yaşınızdan beri çizim yaptığınızı belirtmiştiniz. Çocukluktan bu yana çizim yapmanın size kattıkları nelerdir? Çizmek hayal dünyanızı nasıl etkiledi?

Artık 11 yaşına geldiğimde çizdiklerimden oluşan ve albümler haline getirmiş olduğum birçok çizgi romanım ve mizah dergim olmuştu. Babam uzak ülkelere sefer yapan gemilerde çalışıyordu ve eve geldiğinde bana yurtdışından defterler getiriyordu. Üzerinde çizgi kahramanların ve çok güzel görsellerin olduğu defterlerdi bunlar. Ben de bazılarını kapakları çok güzel olduğu için kapak temalarına uygun dergiler haline getiriyordum. Mesela bir tane defterin kapağında "Sezar" resmi ve görselleri olduğu için yaptığım mizah dergisinin adını "Sezar" koymuşum. Çok küçük yaştan beri sürekli severek çizim yapmam, benim ileriki yaşlarda ustalaşıp, bu potansiyelimi çok sevdiğim, profesyonel bir işe dönüştürmemi sağladı. Her gün severek saatlerce çizim yaptığınızda bu sizin ustalaşmanızı sağlıyor. Hayal kurmayı çok seven bir çocuktum. Ve hayal ettiklerimi kâğıda dökmek yaşama sevincimi tetikliyordu. Büyüdüğünüzde de bir çocuk kadar güzel çizebiliyorsanız, içinizdeki çocuğu ve o çocuğun temsil ettiği yaşama sevincinizi koruyorsunuz demektir. Hayalimdeki her şeyi çizdim. Çizdikçe tekrar hayal kurdum. Ve sonuçta bu yaratıcılığıma inanılmaz katkılarda bulundu. Artık dünyamız yaratıcılık çağına girdi. O yüzden ebeveynler çocuklarının hayal kurması için onları hep teşvik etmeli.

Varol Yaşaroğlu'nun çocukken defterlerine çizdiği karikatürler...

Günümüz ebeveynlerinin kaygılarından biri de çocuklarının hayal dünyasının gelişmemesi. Bu noktada çocukları çizime teşvik etmek sizce ne kadar önemli? Bu noktada neler yapılmalı?

Her gün yetenekli çocuklardan veya ebeveynlerinden yüzlerce mesaj alıyorum. Beni rol model aldıklarını ve bu konuda neler yapabileceklerini soruyorlar. Onlara verdiğim yanıt genel olarak şöyle oluyor: "Bol bol kitap, dergi, çizgi roman, film izleme, internetten öğretici animasyon videoları öneriyorum. Tablet ya da telefon ortamında çizim yapmayı öğrenmek isterse, Apple Store ya da Google Play ortamından edinebileceği "Procreate" ve "Sketchbook" programlarını öğrenebilir. Tablet ya da telefon ortamında animasyon yapmayı öğrenmek isterse, Apple Store ya da Google Play ortamından edinebileceği "Flipaclip" programını öğrenebilir. Kendini bu programda iyice geliştirirse, daha sonra profesyonel bir program olan PC ya da Mac bilgisayarlarda çalışan "Moho" programını öğrenebilir. Biz Kral Şakir'i "Moho" programıyla yapıyoruz. Ayrıca "Moho" animasyon programını profesyonel olarak öğrenmek isterse cocukfakultesi.com adresine kayıt olarak öğrenim görebilir." Benim zamanımda bir çizgi film kahramanı yaratıcısı ile iletişime geçip, bu tür bilgiler almak imkânsızdı. Ama artık dijital iletişim ile bu işe hevesli ve tutkulu olanlar bana kolayca ulaşıyor ve onlara Kral Şakir'i yaptığımız programları bile rahatlıkla söyleyebiliyorum. Onlara takıldıkları yerler konusunda yardımcı oluyorum. Onlar yeter ki hayal kurmayı ve üretmeyi hiç bırakmasınlar. Dünyaya yön veren birçok ünlü kişi en güzel fikirlerini hayal kurmaya borçlu olduklarını söylüyor. Bunun sebebi hayal kurarken zihin, beyinin farklı kısımları boyunca tarama yapıyor ve küçük bilgi parçacıklarını birleştiriyor. Bu bağlantılar da genellikle yeni ve yaratıcı fikirler için kıvılcımı ateşliyor. "Kendi yarattığımız hayal dünyasında her şeyi değiştirmek mümkün!" Çok sevdiğim bu sözü, gelecek çağın çocukları için hep tekrarlamak isterim.

Animasyona ilişkin çok önemli adımlar sizinle atıldı, ilk animasyon dizisi olan Fırıldak Ailesi sizin kaleminizden çıktı. Ayrıca Kral Şakir serisi ile de büyük beğeni topluyorsunuz. Üniversitelerde de okutulan bir bölüm. Türkiye'de animasyonun gelişimi ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?"

Türkiye'de animasyon yapılabilmesinin ve bu sektörün gelişebilmesinin en büyük nedeni bilgisayar ve bilgisayar teknolojileri ile tanışmış olmamızdır. İkinci neden de RTÜK kanunu gereği yapılan yerli animasyonların ve yayınlandıkları mecraların çoğalmış olmasıdır. Bu kanuna göre: "Genel ve tematik içerikli yayın yapan televizyon kuruluşlarının, çocuk yayınlarında çizgi filmlere yer vermeleri halinde, çizgi filmlerin en az yüzde yirmisinin, diğer çocuk programlarının en az yüzde kırkının Türkçe dilinde üretilmiş yapım olması ve Türk kültürünü yansıtması zorunludur." RTÜK kanunu ile TRT Çocuk ve Cartoon Network gibi çizgi film yayınlayan kanallar birçok yerli animasyon şirketinin kurulmasına önayak olmuş ve birçok yerli çizgi film hayata geçmiştir. Kral Şakir de bu kanun ile hayata geçme imkânı bulmuştur. Sonrasında Kral Şakir'in "Korsanlar Diyarı" animasyon sinema filminin yerli/yabancı kategoride 2019 yılında tüm zamanların en çok izlenen animasyon sinema filmi olması, birçok yapımcının animasyon sinema filmi sektörüne sıcak bakmasını sağlamıştır. Bu film ile artık yerli animasyon sinema filmleri, yabancı animasyon filmlerini geride bırakarak yeni bir dönemin açılmasını sağlamıştır. Bilgisayar ve içinde kullandığımız programlar ile tanışmamız adım adım hayallerimizin gerçekleşmesini sağladı. Kendime hep şu soruyu sorardım: "Böylesine güzel mizah dergilerimiz, karikatür geleneğimiz var. Niçin bunların yansıması çizgi filmlerimiz yok?"

İnternetin ilk yayılmaya başladığı dönemde bilgisayar teknolojileri ile bireysel olarak evlerimizde dahi çizgi filmler yapılabileceğini ve bunların internet ortamında yayınlanabileceğini keşfettik. İnternet ortamında benim gibi çizgi dünyasına gönül vermiş insanlarla tanıştım. Hep birlikte Türkiye'nin en çok izlenen internet mizah sitesi grafi2000.com'u oluşturduk. Burada internette yayınlanabilir flash animasyonlarla tv dünyasına ısınmaya başladık. Grafi2000.comedy programı ile flash animasyonların ilk kez broadcast kalitesinde televizyonlarda yayınlanabileceğini gösterdik. Bilgisayar teknolojilerini çok yakından takip eden bir şirket olarak, Kral Şakir gibi marka çizgi film kahramanları yaratarak animsayon sektörünün ve onu besleyen lisans sektörünün gelişimine katkıda bulunduk.

Ayrıca şu anda cocukfakultesi.com oluşumunun içindeyim. Burada çocuklar için bir "Animasyon fakültesi" kurduk. Artık çocuklar bu fakültede Kral Şakir'in yapıldığı programı öğreniyorlar ve ileride kendi karakterlerini tasarlayıp, animasyonlarını yapan çocukların muhteşem eserlerine tanık olacağız.