Vajinal akıntı hakkında bilmeniz gerekenler...

İç çamaşırınızda neden "ağarmış" lekeler var?

Vajinal akıntınızın pH seviyesi doğal olarak asidik taraftadır ve 3.5 ile 7 arasında değişir. Sağlıklı bir vajina daha asidik akıntı üretir, ancak pH, cinsel yaşamınız, hormonlarınız ve adet döngüsü dahil olmak üzere her türlü faktör nedeniyle değişkenlik gösterebilir. Normal, sağlıklı bir şey olan vajina akıntısı asidik olduğu için iç çamaşırınızın ağ bölgesinde beyaz veya sarı lekeler bırakabilir. Açık renkli çamaşırlar giydiğinizde bu lekeleri fark etmeyebilirsiniz, ancak beyaz iç çamaşırı giydiğinizde sarımsı, kirli beyaz lekeler görebilirsiniz, siyah iç çamaşırında ise çamaşır suyu değmiş gibi ağarmış lekeler olarak görünebilir. Bu tamamen normal bir olaydır ve herhangi bir sorun olduğu anlamına gelmez.

Vajinal akıntı neden asidiktir?

Vajina, laktobasiller gibi 'iyi' bakteriler içerir, bu bakteriler vajinanızın ideal asitlik seviyesini koruyarak sağlıklı tutar ve kötü bakterilerin enfeksiyona neden olmasını önler. Vajinal akıntı, servikal mukusun artması nedeniyle yumurtlama ve hamilelik sırasında artar. Bu akıntı havayla temas ettiğinde oksidasyon nedeniyle iç çamaşırınızı hafif sarı bir renge boyayabilir, rengini kaybetmesine sebep olabilir veya zamanla bu kısmı inceltebilir. Bu sonuçlar kulağa biraz korkutucu gelse de hepsi vajinanızın sağlıklı pH aralığında gerçekleşen olaylardır.

İç çamaşırınızdaki lekeleri nasıl önleyebilirsiniz?

Bu durum her ne kadar normal olsa da sonuçlarından rahatsızsanız önlemek için atabileceğiniz bazı adımlar var. Öncelikle günlük ped giyerek lekeleri tamamen önleyebilirsiniz. Bunlar vulvanız ve iç çamaşırınız arasında bir bariyer oluşturarak hafif asidik akıntının iç çamaşırınıza ulaşmasını doğrudan engeller. Her gün ped kullanmak daha farklı rahatsızlıklar verebileceği için sadece akıntılarınızın yoğun olduğu dönemlerde kullanmayı tercih edebilirsiniz. Ped kullanmadığınız zamanlarda iç çamaşırlarınızı yıkama zamanı gelene kadar çamaşır sepetinizde bekletmek yerine giydikten hemen sonra durulamanız, akıntının kumaşa oturmasını ve etki etmesini önleyecektir.

Vajinal akıntı normal midir?

Vajinal akıntı son derece sağlıklı ve olması gereken bir şeydir. Genellikle günde 4 ml'ye kadar akıntınız olabilir. Bu akıntı, vajinanın kendi kendini temizlemesini ve zararlı mikroorganizmaların vücudunuza vajinanızda üreyebilmesini önler. Vajinal akıntı miktarı adet döngüsü boyunca değişir ve çoğu hamile kadın hamilelik akıntısı yaşar. Sağlıklı akıntının güçlü bir kokusu veya rengi yoktur, ancak rahatsız edici bir ıslaklık hissedilebilir.

Vajinal akıntıda renk ve koku değişikliği ne anlama gelir?

Akıntınız tamamen kokusuz olmak zorunda değildir, bu nedenle hafif bir koku varsa endişelenmenize gerek yok. Güçlü bir koku veya kokudaki değişiklik, tahriş ve enfeksiyon belirtisi olabilir, böyle bir durumda doktorunuza danışmayı düşünebilirsiniz.

Renk olarak berrak, beyaz veya krem ​​akıntı normaldir. Adet görmediğiniz dönemlerdeki kahverengi, sarı veya yeşil akıntı bir enfeksiyona işaret edebilir. Akıntı, katı bir kıvam alır ve pütürlü hale gelirse enfeksiyondan şüphelenebilirsiniz.

Vajinal akıntınızın renginde ve kokusunda herhangi bir değişiklik fark ederseniz, bu, yaygın bir bakteriyel enfeksiyon olan bakteriyel vajinoz belirtisi olabilir. Renk ve koku değişikliğine kaşıntı veya tahriş eşlik ediyorsa, bir kandida enfeksiyonunu düşündürebilir. Bel soğukluğu veya klamidya da aşırı sarı mukus akıntısıyla kendini belli edebilir.

Her kadının vücudu farklı işler, bu nedenle sizin için neyin normal olduğunu bilmek ve herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmek çok önemlidir. Sizin için normal olmayan herhangi bir değişiklik yaşarsanız doktorunuza danışmayı ertelemeyin.

Referanslar:

Ellen Scott. "Why your vagina leaves ‘bleached’ patches in your underwear" https://metro.co.uk/2019/05/24/vagina-leaves-bleached-patches-underwear-9672616/ (20.05.2019)