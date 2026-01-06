HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Güncel Seyahat Uzungöl’de kartpostallık kış manzarası
Seyahat

Uzungöl'de kartpostallık kış manzarası

Soğuk havanın etkisiyle Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü Uzungöl'ün yüzeyi buz tuttu, karla kaplanan çevresiyle ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Uzungöl&#039;de kartpostallık kış manzarası
Giriş: 06 Ocak 2026, Salı 10:39
Güncelleme: 06 Ocak 2026, Salı 10:39
1

Doğu Karadeniz'de turistlerin ziyaret ettiği mekanların başında gelen Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün yüzeyinin büyük kısmı soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

2

Bölgenin yüksek kesimlerinde yaşanan soğuk hava ve kar, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de de etkisini gösterdi.

 

 

3

Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle gölün yüzeyinin büyük kısmı buz tuttu.

4

Çevresi kar, yüzeyi ise buzla kaplanan göl, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

 

 

5

Doğal güzelliğiyle öne çıkan Uzungöl, kışın da görülmeye değer manzarasıyla bölge turizmine katkı sağlamaya devam ediyor.

6

* Haberin fotoğrafları İHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

7
8
9
10
11
12
Paylaş:
brush-purple Yorumlar