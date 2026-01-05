HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Güncel Magazin Bradley Cooper fotoğrafları
Magazin

İyi ki doğdun Bradley Cooper!

Oyuncu, yönetmen ve yapımcı Bradley Cooper, 51. yaşını kutluyor.

İyi ki doğdun Bradley Cooper!
Giriş: 05 Ocak 2026, Pazartesi 15:45
Güncelleme: 05 Ocak 2026, Pazartesi 15:51
1

ABD'li oyuncu, yönetmen ve yapımcı Bradley Cooper, 51. yaşını kutluyor. Cooper'ın model sevgilisi Gigi Hadid ile birlikte bir kutlama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.  

2

5 Ocak 1975 doğumlu oyuncu, kariyerine 1999 yılında rol aldığı Sex and the City dizisi ile başladı. Çeşitli dizi ve filmlerde yer aldıktan sonra 2009 yapımı Hangover ile yükselişe geçti. 

3

Cooper, kariyerine birçok ödül ve ödül adaylığı sığdırdı. Britanya Akademisi Film Ödülü ve üç Grammy Ödülü sahibi olan oyuncu, Oscar Akademi Ödülü'ne on iki kere, Altın Küre'ye altı, Tony Ödülü'ne ise bir kere aday gösterildi.

4

Bradley Cooper'ın kariyeri kadar aşk hayatı da ilgi konusu. Jennifer Esposito ile 2006-2007 yıllarında evli kalan oyuncu, Renée Zellweger, Zoe Saldaña, Suki Waterhouse ve Irina Shayk gibi isimlerle beraberlik yaşadı. Cooper, 2023 yılından beri model Gigi Hadid ile birlikte.

5

Oyuncunun, Irina Shayk ile olan beraberliğinden Lea De Seine Shayk Cooper adında bir kızı bulunuyor. 

6

İşte birbirinden farklı halleriyle, Bradley Cooper fotoğrafları... 

7
8
9
10
11
12

(Görseller Splashnews, Shutterstock'tan derlenmiştir.)

Paylaş:
brush-purple Yorumlar