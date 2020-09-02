Uzaktan eğitim için dekorasyon önerileri

Tüm alanı etkin kullanın Çocuğunuz ders çalışmak için evin özel bir köşesini kullanacaksa, bu alanı yeni baştan düzenlerken üç boyutlu düşünmeye çalışın. Askılar, kancalar ve açık raf sistemleri, düzenli bir odanın duvar dekorasyonu için her zaman işinize yarayacak dekorasyon çözümleri sağlar. Mekânı hem zemin hem de duvarlarıyla birlikte kullanmak, yerden tasarruf etmenizi sağlar. Etrafta dağınıklık yaratan ve dikkat dağıtan her şeyi askılar, raflar ve kutularla düzenleyin. Çocuğunuzun kitaplığı olan bir çalışma masası yoksa ve TV karşısında ders takip etmesi gerekiyorsa, ders saati geldiğinde odaklanmasını sağlayacak küçük düzenlemeler yapabilirsiniz. Geniş bir orta sehpa üzerine kalemlik, evrak rafı gibi masa düzenleyicileri ders zamanı geldiğinde koyabilir, renkli boya kalemlerini onunla birlikte seçeceğiniz dekoratif saklama kutularında sergileyebilirsiniz. Kullanacağı tablet veya bilgisayarın aksesuarlarını ayrı bir kutuya koymak ve üzerini etiketlemek de dağınıklığı önler.