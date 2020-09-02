Uzaktan eğitim için dekorasyon önerileri

Ekran karşısında uzun süre kalmak tercih edilmese de uzaktan eğitim dolayısıyla evde bazı düzenlemeler yapmak şart oldu. Uzaktan eğitimi evdeki herkes için kolay hale getiren dekorasyon önerilerimize göz atın.

Anne - Baba
02 Eylül 2020 Çarşamba

  • Tüm alanı etkin kullanın Çocuğunuz ders çalışmak için evin özel bir köşesini kullanacaksa, bu alanı yeni baştan düzenlerken üç boyutlu düşünmeye çalışın. Askılar, kancalar ve açık raf sistemleri, düzenli bir odanın duvar dekorasyonu için her zaman işinize yarayacak dekorasyon çözümleri sağlar. Mekânı hem zemin hem de duvarlarıyla birlikte kullanmak, yerden tasarruf etmenizi sağlar. Etrafta dağınıklık yaratan ve dikkat dağıtan her şeyi askılar, raflar ve kutularla düzenleyin. Çocuğunuzun kitaplığı olan bir çalışma masası yoksa ve TV karşısında ders takip etmesi gerekiyorsa, ders saati geldiğinde odaklanmasını sağlayacak küçük düzenlemeler yapabilirsiniz. Geniş bir orta sehpa üzerine kalemlik, evrak rafı gibi masa düzenleyicileri ders zamanı geldiğinde koyabilir, renkli boya kalemlerini onunla birlikte seçeceğiniz dekoratif saklama kutularında sergileyebilirsiniz. Kullanacağı tablet veya bilgisayarın aksesuarlarını ayrı bir kutuya koymak ve üzerini etiketlemek de dağınıklığı önler.

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  • Rahat bir oturuş için hazırlık yapın Ergonomik bir sandalye, günün çoğunda ekran karşısında oturan öğrencilerin sağlığı için oldukça önemlidir. Sırtını yasladığında omurganın doğal kıvrımını destekleyerek dik oturma sağlayan bir sandalye, çocuğunuzun dersteki dikkatini doğrudan etkiler. Öte yandan çocuklar ders içinde gerinme ve pozisyon değiştirme ihtiyacı da duyacaktır. Özellikle de başın öne ağırlık vermesi zamanla kambur duruşa zemin hazırlar. Sırt kısmı ayarlanabilir çalışma sandalyeleri, ayrıca çocuğunuzun hoşuna gidecek dekoratif yastıklar ekran karşısında oturmayı daha konforlu hale getirir. Sandalye yüksekliği de önemli olduğu için gerekirse çocuğunuzun ayaklarının altına bir yükseltici koyabilirsiniz. Ekranı, göz hizasının bir miktar aşağısında olacak şekilde ayarlamanız uygundur. TV karşısında ders çalışacak olan öğrenciler için de dik oturma sağlayacak bir oturma şekli önerilir.

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  • Masa düzeni önemlidir Okuldaki sıra ve dolapları düzenli olan öğrenciler genellikle evde de odalarını düzenli tutar. Bazı öğrenciler ise dağınıklık içinde kendilerini daha iyi hissedebilir. Bu tarz bir çocuğunuz varsa, muhtemelen kendine göre bir düzeni olduğunu söylüyor ve masasının toplanmasını istemiyor olabilir. Uzaktan eğitim söz konusu olduğunda ise derslerin birçoğu evde takip edileceği için evde daha fazla kâğıt, kitap ve proje dökümanı birikecektir. Bunlar için dolap düzenleyicilerden ve raflardan daha fazla faydalanabilirsiniz. Bölmeli kutular, dosyalama ve arşivleme için seperatör gibi klasörler, renkli kalemler ve not kağıtları, mantar pano gibi çalışma aksesuarları çocuğunuzun online ders dışındaki eğitim materyallerini derleyip toplamak için basit ve pratik araçlardır.

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  • Kişiselleştirin Çocuğunuz için hazırladığınız çalışma köşesinin ofis masası gibi görünmemesi onun motivasyonu açısından önemlidir. Kendi seçeceği birkaç küçük detay, onu çalıştığı alana ve konuya yakın hissetmesini sağlar. Çocuğunuzu ders dinlerken ilk defa gördüğünüzde, dersi takip etme şekli sizi şaşırtabilir. Her çocuğun öğrenme biçimi farklıdır. Örneğin ders dinlerken karalama yapmayı seviyor olabilir. Buna yönelik ihtiyaçları varsa giderebileceğinizi bilmesi ona rahatlık sağlar. Dikkat dağıtmayacak miktarda kişisel eşya onun uzun saatlerini geçireceği çalışma alanına olan ilgisini de korur.

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  • İzole bir alan yaratın Çocukların oyun alanı tüm ev olsa da ders zamanı geldiğinde merkezlenmek onlara iyi gelebilir. Çocuğunuzun ayrı bir odası yoksa veya birden fazla çocuğunuz varsa her biri için özel alanlar oluşturmanız uygun olur. Çocuğunuz özellikle de ortaokul ve lisede okuyan bir gençse, kendisine ait bir alana ihtiyaç duyar. İzlendiğini hissetmek ders esnasında onu tedirgin edebilir. Eviniz küçükse paravan gibi dekoratif bir çözüm kullanabilir veya evin daha az kullanılan bir köşesini çalışma masası için ayırabilirsiniz.

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  • Duvarları kullanın Biraz eğlenceye kimse "Hayır" demez! Çocukların yaratıcılıklarını teşvik etmek ve motivasyonlarını arttırmak için evinizin bir duvarını onlar için ayırabilirsiniz. Küçük ekranlara bakmaktan yorulan gözler ve eller için serbestçe karalama yapabilecekleri geniş bir alan açmak, sanatsal ifade ve rahatlık hissi için de oldukça faydalıdır. Duvar boyamayı tercih etmiyorsanız, silinebilir duvar kâğıdı da kullanabilirsiniz.

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  • Beslenmeyi de düzene dahil edin Ev ortamında olsa bile, çocukların uzaktan eğitimi ile ailelerin home-office çalışması bir araya gelince pratik çözümler şart oldu. Ara öğünler sizin toplantı veya yoğun çalışma saatlerinize denk geldiğinde basit gibi görünen bir atıştırmalık hazırlığı bile sorun haline gelebilir. Günlük detayları kolaylaştırmak en iyisidir. Örneğin, çocuğunuza tıpkı beslenme çantası hazırlar gibi yanında sürekli duracak bir atıştırmalık kutusu hazırlayabilir, içine kuruyemiş gibi kolay bozulmayan kuru gıdalar koyabilirsiniz. Boşalan kapların mutfağa götürülmesi için mantar pano veya yazı tahtası üzerine hatırlatma notu yazmak da iyi bir fikirdir. Yaşı uygun olan çocuklarınızın odalarında termos içinde sıcak içecekler bile bulundurabilirsiniz!

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