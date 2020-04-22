Uzaktan da olsa dostlarınızı desteklemenin 7 yolu

Dostlarımızla içeceğimiz bir fincan kahveye, biraz diz dize sohbete hasret kaldığımız şu günlerde birbirimizi desteklemenin yolları var...

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Uzaktan da olsa dostlarınızı desteklemenin 7 yolu

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimize kapandığımız günler, dostlarımızın sıcaklığından mahrum kalarak geçiyor. Hepimiz zor günlerden geçiyorken dostlukların kıymetini biraz daha iyi anlıyoruz. Birbirimize destek olmak şimdi eskisinden daha da kıymetli hale geldi.

 

Danışman ve çift terapisti Alicia Munoz, korona günlerinde birbirimize destek olmamızı kolaylaştıracak 7 öneride bulunuyor:

 

1- Bir şekilde iletişim kurun

Bugüne dek sosyal medya üzerinden veya teknoloji kullanarak iletişim kurmakla ilgili olumlu-olumsuz birçok yorumda bulunduk. Ancak şimdi hepimiz bu teknolojilerin varlığına şükrediyoruz. Görüntülü görüşmeler yapabileceğimiz uygulamalar sayesinde aramızdaki mesafelere rağmen yüz yüze konuşabiliyoruz. Alicia Munoz, bazen tuhaf gelse de, sadece on dakikalığına bile bir arkadaşımızla görüntülü konuşmanın büyük fark yaratacağını hatırlatıyor. Havadan sudan konuşun, onu özlediğinizi söyleyin, ne konuştuğunuz önemli değil. Orada olduğunuzu bilmek birilerine –ve size de iyi gelecek.

 

2- Kalpten konuşun

Özellikle bazı kelimeler ve ifadeler, kurduğumuz iletişimi derinleştirir. “Seni düşünüyordum ve nasıl olduğunu merak ettim”, “ne zaman ihtiyacın olursa buradayım”, “sana özellikle destek olabileceğim bir konu var mı?” gibi ifadelerle yapacağımız görüşmeyi yüzeysel olmaktan çıkarıp derinleştirebiliriz. Doğru tonda sorulduğunda bir ‘nasılsın’ bile bazen çok derin bir sohbetin başlangıcı olabilir.

 

DOSTLUK

 

3- Savunmasızlığı kabul edin

Munoz, “acıyı ve olumsuz deneyimleri ötelemek insani bir şeydir” diyor. “Birçok insan yalnız hissettiği için, yardıma veya ilgiye ihtiyacı olduğunu düşündüğü için kötü hissediyor olabilir.” Bunu aklımızda bulundurarak, hepimizin savunmasız olabileceğini hatırlamalıyız. Kendi savunmasızlığımızdan bahsetmek, ihtiyaçlarımızı dillendirmek karşımızdakine kendi kalbini açması için fırsat verebilir.

 

4- Konuyu değiştirmeyin

Sevdiğimiz biri olumsuz bir şeylerden bahsettiğinde bazen onu daha rahat hissettirmek için konuyu değiştirme, daha pozitif şeylerden bahsetme eğiliminde olabiliriz. Alicia Munoz, konuyu değiştirmek ya da ifade edilen soruna bir çözüm önermek yerine sadece dinlemenin, kendimizi karşımızdakinin yerine koyarak onu anlamaya çalışmanın daha olumlu bir yaklaşım olacağını söylüyor. Bazen sadece “evet, seni duyuyorum. Bu hissettiklerin tamamen normal” demek ya da bunu bir şekilde ifade etmek, sessiz kalarak bile olsa karşımızdakinin kendini ifade etmesine alan açmak verebileceğimiz en kıymetli desteklerden biri olacaktır.

 

5- Reflektif dinlemeyi deneyin

Reflektif dinleme, karşımızdakinin konuştuğuna odaklanmayı ve verdiğimiz cevaplarla sadece onun söylediklerini yansıtmayı içerir. Yani birisi “keşke annem bu kadar uzakta yaşıyor olmasaydı, hastalanmasından çok endişeleniyorum” dediğinde ona kendi annenizden bahsetmek ya da bazı tavsiyeler vermek yerine “annenin güvende olması için ve ona destek olabilmek için yanında olmak istiyorsun...” diye cevap vermek fark yaratır. Yargılamadan, yorum yapmadan dinlemek, karşımızdaki kişinin içinden geçenleri rahatlıkla paylaşabilmesini kolaylaştırır.

 

6- Zorluklarını onaylayın

Etkili ve destekleyici dinlemenin diğer önemli adımı, onaylamadır. Alicia Munoz, çoğu zaman insanların kendilerini bilinçsiz olarak yargıladıklarını hatırlatıyor. Ancak birisi bizi onayladığında, düşündüğümüz ya da hissettiğimiz şeylerde bir yanlışlık olmadığını hissederiz. Öfke, korku ya da utanç gibi negatif bellediğimiz duygular yüzünden kendimizi suçlarız.
Zorluklar yaşayan, zorlandığı duyguların içinden geçen birini dinlerken birine ‘böyle hissetmen normal’ demek, bazen verebileceğimiz en iyi destektir.

 

7- Size destek olmasına izin verin

Munoz son olarak, “bazen bir dostumuzu desteklemenin en iyi yolu onun bizi desteklemesine izin vermektir” diyor. Fikrini sorun, tavsiye isteyin, ‘sen olsaydın ne yapardın’ diye sorun. Sizin de dostunuza ihtiyaç duyabileceğinizi ve onun da size ihtiyaç duymasında hiçbir sorun olmayacağını gösterin.

 

KÖTÜ DÜŞÜNCELERDEN ARINMAK İÇİN NE YAPMALI?

 

Referanslar:

Sarah Regan. "7 Ways To Support Friends Right Now, Even When You Can't Be There Physically" Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/how-to-support-friends-and-family-during-the-coronavirus-pandemic

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